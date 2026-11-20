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Oynat GTA 6 dünyasında heyecan yaratan yeni bir sızıntı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cyberleek grubu, oyuna ait 209 gigabaytlık Xbox sürümünü torrent üzerinden paylaştığını duyurdu. Ancak ana çalıştırılabilir dosyanın eksik olması sebebiyle oyun şu an PC'de oynanamıyor. Grup, bu dosyayı açmak için kendi kripto parasının değer kazanmasını bekliyor. Sızdırılan verilerin gerçekliği henüz doğrulanmazken, Rockstar cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI (GTA 6) cephesinde yeni bir sızıntı iddiası daha paylaşıldı. Daha önce de oyunla ilgili çeşitli iddialarla ortaya çıkan Cyberleek grubu, bu kez Kasım 2026 tarihli olduğu öne sürülen bir Xbox sürümüne ait dosyaları paylaştığını duyurdu. Yaklaşık 209 GB büyüklüğündeki arşivin BitTorrent üzerinden dağıtıldığı belirtilirken, oyunun çalışmasını sağlayan ana yürütülebilir dosya paylaşım dışında tutuluyor.

Cyberleek, GTA 6'nın çalıştırılabilir dosyasını bekletiyor

Kullanıcılar yaklaşık 209 GB boyutundaki torrent dosyasını indirdiklerini ve klasör yapısına ait ekran görüntülerini paylaştıklarını belirtiyor. Torrentin 1.000'den fazla eşe ulaştığı da iddialar arasında. Ancak dosyaların gerçekten GTA 6'ya ait olduğu henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Cyberleek'in açıklamasına göre oyunun ana yürütülebilir dosyası, belirlenen geri sayım tamamlanana kadar paylaşılmayacak. Grup, kendi CYBERLEEK isimli kripto para biriminin piyasa değerinin 15 milyon dolara ulaşması halinde dosyayı daha erken yayımlayabileceğini söylüyor. Bu hedef, daha önce açıklanan 30 milyon dolarlık seviyenin yarısı.

Bununla birlikte grubun açıklamasında, kripto para biriminin değerinden bağımsız olarak geri sayım sıfıra ulaştığında dosyanın paylaşılacağı da belirtiliyor. Cyberleek, sızdırıldığı öne sürülen sürümün PC değil, doğrudan Xbox yapısı olduğunu özellikle vurguluyor. Grup ayrıca oyunun emülasyon yoluyla 30 FPS'nin üzerinde çalıştırıldığını iddia ediyor. Ancak bu performans iddiasını destekleyen bağımsız bir teknik gösterim veya ayrıntılı açıklama henüz paylaşılmış değil.

GTA 6 sızıntısı gerçek mi?

Şu aşamada 209 GB'lık dosyaların gerçekten GTA 6'ya ait olduğu doğrulanmış değil. Ayrıca Xbox oyun dosyalarının Windows veya Linux üzerinde doğrudan çalıştırılması mümkün değil. Oyunun açılabilmesi için uyumlu yürütülebilir kodun yanı sıra Xbox'a özgü yazılım ve güvenlik gereksinimlerinin de karşılanması gerekiyor.

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Dolayısıyla ana çalıştırılabilir dosyanın eksik olması, söz konusu arşivin PC üzerinde kullanılabilmesi açısından önemli bir engel oluşturuyor. Rockstar Games de sızıntı iddiasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

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GTA 6 dosyaları sızdırıldı: Xbox sürümü torrent'a düştü!

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