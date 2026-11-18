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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Merakla beklenen GTA 6 çıktı. Oyuncular bölge değiştirerek oyuna erken erişim sağlamaya başladı. Xbox sahipleri ayarlarından konumu Yeni Zelanda yaparak risksiz şekilde oyuna girebiliyor. PlayStation 5 tarafında ise yeni bir hesap açıp oyunu tekrar satın almak gerekiyor. Üstelik Sony bu hesapları engellediği için PlayStation kullanıcıları büyük bir risk taşıyor. Risk almak istemeyenler için oyun Türkiye'de 19 Kasım gece 00.00'da erişime açılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 oyunu resmen çıktı. Rockstar Games'in bölgesel çıkış takvimi sayesinde Yeni Zelanda'daki oyuncular, oyunu diğer bölgelerden daha önce oynamaya başladı. Konsollarda kullanılan Yeni Zelanda yöntemiyle Türkiye'deki oyuncular da GTA 6'ya erken erişim sağlayabiliyor. Türkiye’de 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece saat 00.00’da erişime açılacak oyunu Türkiye’de şimdiden oynamaya başlayabilirsiniz. PS5 ve Xbox’ta bölge değiştirme nasıl yapılır? Bölgeyi Yeni Zelanda yapmak riskli mi? Tüm detaylar bu rehberimizde.

GTA 6 erken erişim nasıl yapılır?

GTA 6'yı Yeni Zelanda üzerinden erken oynamak için izlenecek yöntem, kullanılan konsola göre değişiyor. Xbox kullanıcıları için süreç çok daha kolay. Oyunu nereden aldığınız fark etmeksizin ayarlardaki tek bir seçeneği değiştirerek oyuna erişebilirsiniz. PlayStation 5 kullanıcıları için durum daha zahmetli. Yeni Zelanda bölgesine kayıtlı bir PlayStation hesabına ihtiyacı var ve oyunu Yeni Zelanda mağazasından satın almalısınız. Üstelik Sony, bölge değişimi yapan bazı kullanıcıları engelledi. Xbox’ta ise dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.

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Xbox'ta GTA 6 erken erişim: Bölge Yeni Zelanda nasıl yapılır?

Oyunu ön sipariş veren Xbox Series X ve Xbox Series S kullanıcılarının bir dakika dahi beklemesine gerek yok. Xbox sahipleri için bölgeyi Yeni Zelanda olarak değiştirmek oldukça kolay ve herhangi bir risk içermiyor. Mevcut hesabınız ve mevcut siparişiniz ile oyuna şimdiden erişebiliyorsunuz.

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Xbox bölge değiştirme adım adım anlatım:

Xbox'ta GTA 6'yı erken oynamak için şu adımları izleyin: Oyunu Türkiye mağazasından ön sipariş verin. Xbox’ın Ayarlar menüsüne girin. Sistem bölümüne girin. Dil ve konum seçeneğine tıklayın. Konum ayarını Yeni Zelanda olarak değiştirin. Dili Türkçe olarak tutabilirsiniz. Şimdi Yeniden Başlat seçeneğine basın. Konsol açıldıktan sonra GTA 6'yı oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yöntemi kullanarak yeni bir hesap açmaya, oyunu tekrar satın almaya ve en önemlisi herhangi bir ban riski olmadan GTA 6’yı oynayabilirsiniz. Xbox’taki bu yöntem yıllardır çok sayıda oyuncu tarafından tüm ön siparişler için sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. İyi oyunlar.

PS5'te GTA 6 erken erişim nasıl yapılır? PS5’te bölgeyi Yeni Zelanda olarak değiştirmek

PlayStation 5 kullanıcıları için süreç Xbox'a kıyasla biraz daha farklı. Çünkü Sony, kullanıcıların hangi bölgedeyse o bölgenin ayarlarını kullanmasını istiyor. Mevcut Türkiye hesabının bölgesini Yeni Zelanda yapmak mümkün değil. PS5 üzerinden GTA 6'ya erken erişmek isteyenlerin Yeni Zelanda bölgesine kayıtlı yeni bir PSN hesabı oluşturması gerekiyor. Yeni hesap oluşturulacağı için oyunu da tekrar satın almalısınız.

Riskler kabul eden kullanıcıların izlemesi gereken adımlar şöyle:

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PlayStation'ın hesap oluşturma sayfasına girin veya PS5 üzerinden yeni kullanıcı oluşturmayı seçin. Yeni bir PSN hesabı oluştururken ülke/bölge seçimini Yeni Zelanda (New Zealand) olarak yapın. Yeni hesabınızla PS5 konsolunda oturum açın. Yeni Zelanda PlayStation Store üzerinden GTA 6'yı satın alın. Bu aşamada sahte bir Yeni Zelanda hesabı gerekebilir. Oyunu yeni hesabınızın kütüphanesinden indirin. İndirme tamamlandıktan sonra GTA 6’yı çalıştırıp oyuna girebilirsiniz.

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Sony, bölgesini Yeni Zelanda olarak değiştiren kullanıcıları engelliyor

Tam Boyutta Gör Oyuna erken erişmek amacıyla Yeni Zelanda bölgesinde PSN hesabı oluşturan bazı PlayStation oyuncuların hesapları uyarı yapılmadan askıya alınmaya başladı. X'te yapılan paylaşımlara göre bölgesini değiştiren kullanıcıların, PlayStation Network kullanım koşullarının ihlal edildiği gerekçesiyle yeni açılan hesapları erişime kapatıldı.

Hesabı askıya alınan oyuncular GTA 6 dahil olmak üzere Yeni Zelanda hesaplarındaki dijital satın alımlara erişimini kaybediyor. Sony konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. PlayStation'ın kullanım koşullarına göre, hesap oluşturulurken ikamet edilen ülkenin doğru belirtilmesini gerektirdiğinden, yalnızca erken erişim amacıyla farklı bir ülke üzerinden hesap açılması PlayStation Network kurallarını ihlal etmek olarak kabul ediliyor. Hesabı askıya alınan kullanıcılar eski hesaplarına erişebiliyor fakat bölgeyi değiştirerek GTA 6'yı satın aldığı yeni hesaplarını artık kullanamıyor.

GTA 6 Türkiye'de saat kaçta açılacak?

GTA 6 oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında 19 Kasım 2026 tarihinde yerel saatle gece yarısında erişime açılıyor. 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece Türkiye saati ile 00.00’da GTA 6'ya erişebilirsiniz.

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GTA 6 erken erişim nasıl yapılır? Bölgeyi Yeni Zelanda yapmak

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