GTA 6'da şaşırtan açık: Kodlar kutu açılmadan çalınabilir

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın kutulu sürümlerinde büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Oyunun bazı uluslararası kutularında indirme kodlarının iç kapağa basıldığı görüldü. Kutunun dışından güçlü bir el feneri tutulduğunda, bu kodlar ambalaj hiç açılmadan kolayca okunabiliyor. Kötü niyetli kişiler mağazadaki kapalı kutuların kodlarını önceden aktifleştirerek ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Bu durum, ürünü satın alacak kullanıcılar için büyük bir risk oluşturuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Yorumların Özetini Seslendir 5 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI'nın (GTA VI) fiziksel sürümlerine ilişkin ortaya atılan yeni bir iddia, oyunun perakende satış sürecinde güvenlik sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bazı uluslararası GTA VI kopyalarının indirme kodları, oyun kutusu açılmadan dışarıdan okunabiliyor. Yeterince güçlü bir el feneri kullanılarak kutunun içindeki kodun görünür hâle getirilebildiği öne sürülüyor. Henüz sorunun kaç kopyayı etkilediği veya belirli bir üretim partisiyle sınırlı olup olmadığı bilinmiyor.

Fable'dan 4 dakikalık kesintisiz oynanış videosu geldi 1 gün önce eklendi

Yeterli bir ışıkla kodlar kutu dışından okunabiliyor

İddiaların merkezinde, oyunun fiziksel ambalajında kullanılan kod yerleşimi bulunuyor. Geleneksel oyun kutularında indirme kodları genellikle ayrı bir kağıt üzerinde yer alıyor veya kazınabilir bir güvenlik katmanıyla korunuyor. GTA VI'nın söz konusu sürümlerinde ise kodun doğrudan kutunun iç kapağına basıldığı belirtiliyor. Bu yerleşim, kutunun dışından gelen güçlü ışığın iç yüzeydeki yazıları görünür hâle getirmesine neden olabiliyor. Böylece ambalajın açılmasına gerek kalmadan dijital erişim kodunun okunması mümkün olabiliyor.

Şu ana kadar internette dolaşıma giren görüntülerin sayısı oldukça sınırlı olduğu için iddianın kapsamı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Paylaşılan gönderide, sorunun özellikle oyunun uluslararası fiziksel kopyalarında görülebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık ABD pazarına yönelik kutuların arka bölümünde bulunan farklı bir yüzeyin, kodun dışarıdan okunmasını engellediği aktarılıyor. Bu durum, GTA VI'nın farklı bölgelerdeki fiziksel sürümlerinde ambalaj tasarımı açısından farklılıklar bulunabileceğine işaret ediyor.

Kodların kutu dışından okunabilmesi, yalnızca ambalaj tasarımıyla sınırlı olmayan bir güvenlik sorununa dönüşebilir. Çünkü oyunun dijital olarak indirilmesi için gerekli olan kod, uygun konsol ve internet bağlantısıyla kullanılabiliyor. Eğer bir kişi mağazadaki kapalı bir kutunun içindeki kodu okuyup önceden etkinleştirirse, ürünü daha sonra satın alan müşteri kullanılmış bir dijital lisansla karşılaşabilir. Böyle bir durumda kutunun fiziksel olarak açılmamış olması, oyunun erişim hakkının hâlâ kullanılabilir olduğu anlamına gelmeyebilir.

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan iddialar, Take-Two Interactive ve Rockstar Games'in GTA VI için tercih ettiği fiziksel dağıtım modeline ilişkin daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Geleneksel fiziksel oyun sürümlerinde disk veya kartuş, oyunun kendisini ya da çalışması için gereken temel verileri içeriyor. Bu yapı sayesinde kullanıcılar oyunlarını başka bir kişiye devredebiliyor, ikinci el piyasasında satışa çıkarabiliyor veya farklı bir konsolda yeniden kullanabiliyor. Bazı oyunlarda ek indirmeler gerekse de fiziksel medya, dijital lisanslara kıyasla kullanıcıya farklı bir sahiplik ve aktarım imkânı sunuyor.

GTA VI'nın söz konusu fiziksel sürümünde ise kutunun içerisinde oyunun bulunduğu bir disk yerine dijital indirme kodunun kullanıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, fiziksel ambalajı oyunun kendisini taşıyan bir medya olmaktan çıkararak dijital lisansa erişim sağlayan bir araca dönüştürüyor. Dolayısıyla kutunun satın alınması, geleneksel anlamda oyunun fiziksel bir kopyasına sahip olmakla aynı deneyimi sunmuyor. Dijital kod bir kez kullanıldığında lisans ilgili hesaba tanımlanıyor ve başka bir kullanıcıya bağımsız olarak devredilmesi mümkün olmayabiliyor.

Bu ayrım, ikinci el oyun pazarını da doğrudan etkileyebilir. Disk veya kartuş içeren oyunlar, kullanım sonrasında başka kişilere satılabilirken hesaba tanımlanan dijital lisanslar genellikle aynı şekilde el değiştiremiyor. GTA VI'nın fiziksel sürümünde kodun önceden etkinleştirilmesi durumunda, ürünü satın alan kişinin elinde oyuna erişim sağlamayan bir kutu kalabilir. Bunun ne ölçüde gerçekleşebileceği ise iddia edilen güvenlik açığının yaygınlığına ve perakendecilerin alacağı önlemlere bağlı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6 fiziksel kopyalarında kutuyu açmadan kod görülebiliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: