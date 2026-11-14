GTA 6'da şaşırtan açık: Kodlar kutu açılmadan çalınabilir

Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6'nın kutulu sürümlerinde büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Oyunun bazı uluslararası kutularında indirme kodlarının iç kapağa basıldığı görüldü. Kutunun dışından güçlü bir el feneri tutulduğunda, bu kodlar ambalaj hiç açılmadan kolayca okunabiliyor. Kötü niyetli kişiler mağazadaki kapalı kutuların kodlarını önceden aktifleştirerek ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Bu durum, ürünü satın alacak kullanıcılar için büyük bir risk oluşturuyor.
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Yeterli bir ışıkla kodlar kutu dışından okunabiliyor
İddiaların merkezinde, oyunun fiziksel ambalajında kullanılan kod yerleşimi bulunuyor. Geleneksel oyun kutularında indirme kodları genellikle ayrı bir kağıt üzerinde yer alıyor veya kazınabilir bir güvenlik katmanıyla korunuyor. GTA VI'nın söz konusu sürümlerinde ise kodun doğrudan kutunun iç kapağına basıldığı belirtiliyor. Bu yerleşim, kutunun dışından gelen güçlü ışığın iç yüzeydeki yazıları görünür hâle getirmesine neden olabiliyor. Böylece ambalajın açılmasına gerek kalmadan dijital erişim kodunun okunması mümkün olabiliyor.
Şu ana kadar internette dolaşıma giren görüntülerin sayısı oldukça sınırlı olduğu için iddianın kapsamı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Paylaşılan gönderide, sorunun özellikle oyunun uluslararası fiziksel kopyalarında görülebileceği ifade ediliyor. Buna karşılık ABD pazarına yönelik kutuların arka bölümünde bulunan farklı bir yüzeyin, kodun dışarıdan okunmasını engellediği aktarılıyor. Bu durum, GTA VI'nın farklı bölgelerdeki fiziksel sürümlerinde ambalaj tasarımı açısından farklılıklar bulunabileceğine işaret ediyor.
Kodların kutu dışından okunabilmesi, yalnızca ambalaj tasarımıyla sınırlı olmayan bir güvenlik sorununa dönüşebilir. Çünkü oyunun dijital olarak indirilmesi için gerekli olan kod, uygun konsol ve internet bağlantısıyla kullanılabiliyor. Eğer bir kişi mağazadaki kapalı bir kutunun içindeki kodu okuyup önceden etkinleştirirse, ürünü daha sonra satın alan müşteri kullanılmış bir dijital lisansla karşılaşabilir. Böyle bir durumda kutunun fiziksel olarak açılmamış olması, oyunun erişim hakkının hâlâ kullanılabilir olduğu anlamına gelmeyebilir.
GTA VI'nın söz konusu fiziksel sürümünde ise kutunun içerisinde oyunun bulunduğu bir disk yerine dijital indirme kodunun kullanıldığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, fiziksel ambalajı oyunun kendisini taşıyan bir medya olmaktan çıkararak dijital lisansa erişim sağlayan bir araca dönüştürüyor. Dolayısıyla kutunun satın alınması, geleneksel anlamda oyunun fiziksel bir kopyasına sahip olmakla aynı deneyimi sunmuyor. Dijital kod bir kez kullanıldığında lisans ilgili hesaba tanımlanıyor ve başka bir kullanıcıya bağımsız olarak devredilmesi mümkün olmayabiliyor.
Bu ayrım, ikinci el oyun pazarını da doğrudan etkileyebilir. Disk veya kartuş içeren oyunlar, kullanım sonrasında başka kişilere satılabilirken hesaba tanımlanan dijital lisanslar genellikle aynı şekilde el değiştiremiyor. GTA VI'nın fiziksel sürümünde kodun önceden etkinleştirilmesi durumunda, ürünü satın alan kişinin elinde oyuna erişim sağlamayan bir kutu kalabilir. Bunun ne ölçüde gerçekleşebileceği ise iddia edilen güvenlik açığının yaygınlığına ve perakendecilerin alacağı önlemlere bağlı.
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