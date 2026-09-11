Analist raporu: GTA 6 fragmanı Netflix'e 100 bin abone kazandırdı

Rockstar Games ile yaptığı iş birliğinin Netflix açısından son derece başarılı olduğu aslında daha ilk günden belliydi. Fragmanın yayınlandığı saatte oluşan yoğunluk Netflix'in normalde sıkıntısız çalışan sunucularına bile fazla geldi ve uygulamanın zaman zaman çökmesine sebep oldu. Netflix izlenme rakamlarını detaylı şekilde paylaşmadı ama GTA 6 fragmanının o hafta Netflix'in "en çok izlenenler" listesinde ilk sırayı alması da bu yayının ne kadar popüler olduğunu ortaya koydu. Şimdi yayınlanan bağımsız bir rapor ise fragmanın düşündüğümüzden bile daha fazla etki yaratmış olabileceğini gösteriyor.

Netflix'e En Çok Abone Kazandıran Üç İçerikten Biri Oldu

Ampere Analysis analistleri tarafından hazırlanan rapor, GTA 6 fragmanının Netflix'e 100 binden fazla abone kazandırdığını öne sürüyor. Bu da GTA 6 fragmanını, Netflix'e bir günde en çok abone kazandıran üçüncü içerik yapıyor. Daha önce sadece Stranger Things'in final sezonu ve Ronda Rousey ile Gina Carano arasındaki MMA maçı bu ölçekte bir kullanıcı akını yaratmıştı.

GTA 6 tanıtımı, bir süredir Netflix'ten uzak kalan aboneleri platforma döndürme konusunda da oldukça etkili olmuş görünüyor. Ampere'in raporuna göre önceki bir ayda Netflix'i hiç açmayan ABD'li kullanıcıların yüzde 5'i GTA 6'nın yayınlandığı gün platforma geri dönmüş.

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Öte yandan bu fragmanın rakamların ötesine geçen bir etkisi de bulunuyor. GTA 6 tanıtımı gibi sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir içeriğin YouTube ve sosyal medyadan önce Netflix'te yayınlanmış olması, Netflix'in kullanıcı nezdindeki "olmazsa olmaz" algısını da güçlendirmesini sağladı. Çünkü Netflix'i olmayanlar, bu popüler kültür etkinliğinin dışında kalmış oldu. Bu da Netflix'in kendisini YouTube'a benzer bir yerde konumlandırmasına katkıda bulundu.

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GTA 6 fragmanı Netflix'e 100 bin abone kazandırdı

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