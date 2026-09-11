Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Analist raporu: GTA 6 fragmanı Netflix'e 100 bin abone kazandırdı

    Ampere Analysis tarafından yayımlanan yeni rapor, ilk başta Netflix'e özel olarak yayınlanan GTA 6 fragmanının platforma büyük katkı sağladığını ortaya koyuyor. İşte paylaşılan rakamlar...

    Rockstar Games ile yaptığı iş birliğinin Netflix açısından son derece başarılı olduğu aslında daha ilk günden belliydi. Fragmanın yayınlandığı saatte oluşan yoğunluk Netflix'in normalde sıkıntısız çalışan sunucularına bile fazla geldi ve uygulamanın zaman zaman çökmesine sebep oldu. Netflix izlenme rakamlarını detaylı şekilde paylaşmadı ama GTA 6 fragmanının o hafta Netflix'in "en çok izlenenler" listesinde ilk sırayı alması da bu yayının ne kadar popüler olduğunu ortaya koydu. Şimdi yayınlanan bağımsız bir rapor ise fragmanın düşündüğümüzden bile daha fazla etki yaratmış olabileceğini gösteriyor.

    Netflix'e En Çok Abone Kazandıran Üç İçerikten Biri Oldu

    Ampere Analysis analistleri tarafından hazırlanan rapor, GTA 6 fragmanının Netflix'e 100 binden fazla abone kazandırdığını öne sürüyor. Bu da GTA 6 fragmanını, Netflix'e bir günde en çok abone kazandıran üçüncü içerik yapıyor. Daha önce sadece Stranger Things'in final sezonu ve Ronda Rousey ile Gina Carano arasındaki MMA maçı bu ölçekte bir kullanıcı akını yaratmıştı.

    GTA 6 tanıtımı, bir süredir Netflix'ten uzak kalan aboneleri platforma döndürme konusunda da oldukça etkili olmuş görünüyor. Ampere'in raporuna göre önceki bir ayda Netflix'i hiç açmayan ABD'li kullanıcıların yüzde 5'i GTA 6'nın yayınlandığı gün platforma geri dönmüş.

    Öte yandan bu fragmanın rakamların ötesine geçen bir etkisi de bulunuyor. GTA 6 tanıtımı gibi sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir içeriğin YouTube ve sosyal medyadan önce Netflix'te yayınlanmış olması, Netflix'in kullanıcı nezdindeki "olmazsa olmaz" algısını da güçlendirmesini sağladı. Çünkü Netflix'i olmayanlar, bu popüler kültür etkinliğinin dışında kalmış oldu. Bu da Netflix'in kendisini YouTube'a benzer bir yerde konumlandırmasına katkıda bulundu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yerden ısıtma parke kullanıcı yorumları 44 nerenin kodu dolandırıcılığı titanyum tava sağlıklı mı ps3 oyunları dedektörden altın nasıl saklanır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V21.9
    Monster Abra A5 V21.9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum