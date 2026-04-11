GTA 6 geliştiricisine tehdit mesajı: Ya ödersiniz ya da sızdırırız!

Tam Boyutta Gör İlk olarak thecybersecguru tarafından bildirilen habere göre, Rockstar şu anda oldukça büyük bir baskı altında. Yüzlerce büyük şirkete yönelik saldırılarıyla bilinen bir hacker grubu olan ShinyHunters’ın yeni hedefi GTA 6 geliştiricisi Rockstar Games.

Hackerlar, Rockstar'ın kendi sistemlerinin değil, şirket tarafından kullanılan üçüncü taraf bir uygulamanın (Anodot) hacklendiğini açıkladı. Bilmeyenler için Anodot, harcama maliyetleri vb. için yapay zeka destekli bir finansal analiz platformu.

ShinyHunters şu anda herhangi bir veri sızdırmadı ve Rockstar'a 14 Nisan Salı gününe kadar fidye ödemesi için süre verdi.

Şu ana kadar, oyuncu şifrelerinin veya verilerinin ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıt veya iddia yok. Rockstar Games ve GTA 6'nın yayıncısı Take-Two Interactive henüz bir açıklama yapmadı.

Bu, GTA 6 ve Rockstar Games'in ilk kez hacklenmesi değil. 2022'de bir hacker, Rockstar Games'i hackleyerek geliştirilme aşamasındaki GTA 6'ya ait 90'dan fazla oyun videosunu sızdırdı. Sonrasında tabii ki tutuklandı.

GTA 6'nın PlayStation 5 ve Xbox Series S|X için 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. PC için henüz resmi bir çıkış tarihi verilmese de tahminler Şubat 2027’de çıkabileceği yönünde.

