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Oynat Merakla beklenen GTA 6'nın hikaye detayları açıklandı. Oyunda beş ana bölüm ve 91 ana hikaye görevi bulunuyor. Jason ve Lucia'nın başrolü üstlendiği ana senaryo yaklaşık 60 ila 80 saat arasında tamamlanırken, tüm içerikleriyle oyunu %100 bitirmek 200 saatten fazla sürüyor. Görevleri haritadaki pembe simgeler üzerinden takip edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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GTA VI, Rockstar Games’in yeni oynanış özellikleri ve keşfedilecek devasa bir dünya sunduğu, bugüne kadarki en büyük ve en iddialı açık dünya macerası. Jason ve Lucia'nın hikayesini sonuna kadar görmek istiyorsanız önünüzde bolca iş var. Oyun, her birinde açık dünyayı keşfetme, soygunlar yaparak para kazanma, yarış ve mini golf gibi aktivitelere katılma ve Leonida'da yaşayan tuhaf ve harika insanlarla (NPC’lerle) tanışma fırsatı sunan bölümlere ayrılmış. Peki, GTA 6’da kaç görev var, oyunu tamamen bitirmek ne kadar sürüyor?

GTA 6'da tüm bölümleri bitirdiğinizde hileler aktif olmaktadır. GTA 6 hile kodları tam liste 👇🏻

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GTA 6'da kaç bölüm var 🤔

Tam Boyutta Gör GTA 6'da beş bölüm var. Bunlar, bir önceki bölümdeki tüm görevleri tamamladıktan sonra sırayla açılıyor. İlerlemenizi kontrol etmek için dokunmatik yüzeye basıp ardından sağa doğru Story Recap bölümüne gidebilirsiniz.

GTA 6 hikayesi kaç saat sürüyor 🕣

Tam Boyutta Gör GTA 6 hikayesini tamamlamak yaklaşık 60-80 saat sürüyor. GTA 6'yı tamamen bitirmek (tüm ana hedefler ve isteğe bağlı görevler) 80-100 saat sürüyor. Tüm toplanabilir şeyleri bularak ve tüm etkinlikleri tamamlayarak GTA 6’yı %100 bitirme süresi 200 saatten fazla.

GTA 6 görev listesi ☑️

Tam Boyutta Gör GTA VI hikayesi Prologue dahil olmak üzere beş ana bölüme ayrılıyor. Oyunda 91 ana hikaye görevi bulunurken, çok sayıda isteğe bağlı görev sunuluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, GTA 5'te 74 ana hikaye görevi bulunuyordu. İşte GTA 6 görevleri:

Bölüm 1: Just Like Paradise (22 görev)

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Prologue (Lucia danışmanıyla görüşür) Gone Fishing (Jason ve Donnie kaçakçılık yapar) Gear Up (Jason uzun namlulu bir silah alır) Just A Scratch (Jason, Ganado’sunu tamir ettirir) Lab Fees (Jason kira toplar) Unwanted Attention (Cal ve Jason Hamlet’e gider) Pipework (Jason tamirat yapar.) Hey Arnold! (Brian, Jason ve Cal bir aracının izini sürer) Island Dreams (Jason dalışa gider) Feng Shui (Jason ve Cal mobilya taşır) Coming Home (Lucia gelir) Buck Me (Jason ve Lucia bankaya gider) Clean Up After Donnie (Jason bir paket alır) Down to Earth (Jason ve Lucia kaçakçılık yapar) Clear Skies (Jason ve Donnie motosikletçilere gider) Day Release (Mattia, Jason ve Lucia gece dışarı çıkar) Swamped (Jason, Brian ve Lorrie, Kingfishers’la buluşur) Spoiler içerir (Gizli) Recalibration (Jason ve Lucia, Cal’la vakit geçirir) Tourist Trap (Jason ve Lucia bir teslim alma işi yapar) Home Sweet Home (Lucia geri döner) Discharge Time (Lucia, Jason’ın durumunu kontrol eder)

Bölüm 2: Paradise Lost (11 görev)

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What's in the Bag? (Port Gellhorn’a hoş geldiniz) Ambulance Chaser (Lucia ambulansı hurdaya çıkarır) Just Moved In (Lucia alışverişe gider) Girls' Trip (Lucia yeni bir arkadaş edinir) Moses (Lucia araba kapısı açmaya yarayan bir alet edinir) Daily Driver (Lucia araba çalar) Slam Dunk (Dunk ve Lucia birlikte iş yapar) Breakfast Run (Jason ve Lucia waffle yemeye gider) Coffee Break (Jason ve Lucia plan yapar) Afternoon Delight (Jason ve Lucia bir striptiz kulübüne gider) Checking Out (Jason ve Lucia sonraki adımlarını planlar)

Bölüm 3: Tits Ass Drug Money (26 görev)

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Welcome to Vice City (Jason ve Lucia, Dre’Quan’la tanışır) Dealer's Choice (Jason uyuşturucu alışverişi yapar) Meet the Heders (Jason ve Lucia başka bir çiftle buluşur) Dubious Provenance (Jason ve Lucia antikacıya gider) Mami Knows Best (Lucia ailesinden biriyle buluşur) South Leonida Real Estate (Lucia’nın yolu M7’yle kesişir) Tyrone (Jason, Tyrone’dan iş ister) Here, Kitty Kitty (Jason, Charles’ı arar) Car Services (Lucia bir araba daha çalar) Top Billing (Jason, Lucia ve Dre’Quan konsere gider) Boobie Time (Jason, Boobie’yi arabayla gezdirir) First Impressions (Jason ve Lucia, Raul’la tanışır) Caught Slipping (Jason ve Lucia bir hırsızlığı önler) Crosstown Traffic (Lucia bir çete üyesini takip eder) Credit Check (Raul, Jason ve Lucia’yı mekanına davet eder) Steal the Zorruso for Randy (Jason ve Lucia lüks bir araba çalar) Sinfrontera National Bank (Jason ve Lucia bir soyguna hazırlanır) Security Expert (Jason ve Lucia, Nicole’la tanışır) Ride or Die (Jason, Dre’Quan’a yardım eder) Company Property (Jason ve Lucia bir silah sevkiyatına yardım eder) The Missing Link (Lucia horoz dövüşüne gider) Safe Word (Lucia yeni bir beceri edinir) Cooties (Lucia video klip çeker) Bricked Up (Jason ve Lucia, Boobie için çalışır) Hidden Charges (Jason ve Lucia hazırlık yapar) The Cartel Heist (Jason ve Lucia banka soyar)

Bölüm 4: Vice City, Baby (25 görev)

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Ocean Beach (Jason ve Lucia düzen kurar) Another Life (Lucia geçmişine gider) Company Cars (Jason ve Lucia yeni araçlar edinir) Lawyer Up (Jason ve Lucia bir avukatla tanışır) Party Hard (Jason ve Lucia bir ünlüyü korur) Heavy Lifting (Jason ve Lucia teslimat yapar) Photo/Shoot (Jason, Lucia ve Dre’Quan fotoğraf çeker) Making Gainz (Lucia birini daha yakından tanır) Watch It (Jason ve Dre’Quan bir kulüp sahibiyle tanışır) Cash Injections (Lucia bir iş ortağına yardım eder) Amateur Hour (Lucia, Cisco’nun bir yönetmenle yüzleşmesine yardım eder) Dirty Work (Lucia ve Jason yeni bağlantılar kurar) Too Much Baggage (Jason havalimanında bagaj taşır) Adventures in Babysitting (Jason bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışır) Fresh Evidence (Jason ve Dre’Quan şantaj malzemesi alır) Power Play (Jason istihbarat toplar) Child's Play (Jason ve Lucia bir tanıdıklarına yardım eder) Headliners (The Dimez, VYB’de sahne alır) Close Surveillance (Jason bir drone kullanır) Delivery Method (Jason kimliğini gizleyerek göreve çıkar) Team Building (Lucia kendini kanıtlar) Fully Catered (Jason ve Lucia bir araç çalar) VCIA Takedown (Soygun başlar) Sunset (Jason ve Lucia cevap arar) Spoiler içerir (Gizli)

Bölüm 5: Top of the World, Ma (7 görev)

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Bird in the Hand (Jason ve Lucia bir araç çalar) Taking Liberties (Yeni bir plan yapılır) VC Baby (Biri yardım ister) Doggie Bag (Kaçak mallar aranır) Operation Savage Glory (Bir sevkiyata müdahale edilir) Protective Custody (Çift birlikte iş yapar) Final

GTA 6'da görev nasıl yapılır ✅

Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6 oyununda görevleri bulmak için öncelikle haritayı açın. Bekleyen görevlerinizi görmek için pembe hikaye kitabı simgesini seçip sağ yön tuşuna basın. Düz pembe simgeler gerekli ana hikaye görevlerini, siyah-pembe simgeler yan görevleri, mor simgeler ise isteğe bağlı açık dünya etkinliklerini veya etkileşimleri ifade eder.

Harita ekranına girin Kitap simgesine gelin Sağ yön tuşuna basarak Görev listesini açın Listeden oynamak istediğiniz görevi seçin Set Destination'a basarak rotanızı çizin Ekran altındaki yönergeleri izleyerek görevi yapın

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GTA 6 görev listesi: Hikaye modunda kaç bölüm, ana görev var?

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