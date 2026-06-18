GTA 6 için beklenen gün geldi: Ön sipariş tarihi açıklandı

Büyük bekleyiş sona eriyor
Rockstar'ın daha önce açıkladığı takvime göre GTA 6, 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak.
25 Haziran itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ön siparişe açılacak. Öte yandan Rockstar Games, PC sürümüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.
GTA VI için ön sipariş tarihi netleşmiş olsa da oyunun fiyatına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Son aylarda bazı sektör analistleri GTA 6'nın 80 ila 100 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öne sürmüştü. Ancak Rockstar Games, ön sipariş duyurusunda resmi satış fiyatını açıklamadı.
Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme aşamasını ilk kez 2022 yılında doğrulamış, oyunun ilk resmi tanıtımı ise 2023'ün sonunda yayınlanan fragmanla yapılmıştı. İlk tanıtımda 2025 hedefi işaret edilirken daha sonra çıkış tarihi önce 26 Mayıs 2026'ya, ardından bir kez daha ertelenerek 19 Kasım 2026'ya alınmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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