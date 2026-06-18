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    GTA 6 için beklenen gün geldi: Ön sipariş tarihi açıklandı

    Rockstar Games, GTA 6 için beklenen ön sipariş sürecini resmen başlatıyor. Şirket ayrıca oyunun resmi kapak görselini de ilk kez paylaşırken fiyatlandırma ve PC sürümü belirsizliğini koruyor.

    GTA 6 için beklenen gün geldi: Ön sipariş tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ön sipariş tarihini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre oyun, bu ay itibarıyla dijital mağazalarda ve seçili perakende satış noktalarında ön siparişe açılacak. Bununla birlikte oyunun resmi kapak görseli de ilk kez paylaşıldı.

    Büyük bekleyiş sona eriyor

    Rockstar'ın daha önce açıkladığı takvime göre GTA 6, 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak.

    25 Haziran itibarıyla PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için ön siparişe açılacak.  Öte yandan Rockstar Games, PC sürümüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

    GTA VI için ön sipariş tarihi netleşmiş olsa da oyunun fiyatına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Son aylarda bazı sektör analistleri GTA 6'nın 80 ila 100 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öne sürmüştü. Ancak Rockstar Games, ön sipariş duyurusunda resmi satış fiyatını açıklamadı.

    gta 6 kapak görseli Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in paylaştığı bilgilere göre GTA 6, serinin şimdiye kadarki en büyük ve en sürükleyici evrimi olarak konumlandırılıyor. Oyun, Vice City'nin neon ışıklarıyla dolu sokaklarının yanı sıra Leonida eyaletini de kapsayan geniş bir açık dünyada geçecek. Hikayenin merkezinde ise Bonnie ve Clyde tarzında suç ortaklığı yapan iki karakter yer alacak. Paylaşılan kapak görsellerinde bu iki karakter, Lucia Caminos ve Jason Duval da yer alıyor.

    Rockstar Games, GTA 6'nın geliştirme aşamasını ilk kez 2022 yılında doğrulamış, oyunun ilk resmi tanıtımı ise 2023'ün sonunda yayınlanan fragmanla yapılmıştı. İlk tanıtımda 2025 hedefi işaret edilirken daha sonra çıkış tarihi önce 26 Mayıs 2026'ya, ardından bir kez daha ertelenerek 19 Kasım 2026'ya alınmıştı.

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    H
    hasandemirrr 7 saat önce

    çok güzel

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