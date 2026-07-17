GTA 6 için çılgın tahmin: İlk haftada 4,5 milyar dolar gelir bekleniyor

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Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) için satış beklentileri giderek büyüyor. Oyun pazarı analiz şirketi Newzoo, ön sipariş verilerini ve serinin geçmiş satış performansını temel alarak hazırladığı raporda, GTA 6'nın daha ilk haftasında milyarlarca dolarlık gelire ulaşabileceğini öngörüyor.

4,5 milyar dolar gelir tahmini

Newzoo'nun tahminlerine göre GTA 6, ilk haftasında yaklaşık 51 milyon adet satarak 4,5 milyar dolar gelir elde edebilir. Daha temkinli senaryoda ise oyunun ilk haftasında 37 milyon kopya satarak yaklaşık 3,25 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Newzoo'nun hesaplamaları, standart ve Ultimate sürümler dikkate alınarak ortalama 88 dolarlık satış fiyatı üzerinden yapıldı.

Şimdiden 260 milyon dolar geldi

Araştırma şirketi, ABD ile Avrupa'nın en büyük beş oyun pazarını oluşturan Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya verilerini analiz etti. Buna göre GTA 6, ön siparişlerin açıldığı ilk hafta bu bölgelerde 180 milyon dolar gelir elde etti.

Newzoo, Grand Theft Auto V'in küresel konsol oyuncu dağılımını referans alarak yaptığı projeksiyonda ise GTA 6'nın dünya genelindeki ilk hafta ön sipariş gelirinin yaklaşık 260 milyon dolara ulaştığını tahmin ediyor.

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Rapora göre en düşük tahmin senaryosunda bile GTA 6, eğlence sektörünün bugüne kadarki en büyük lansmanını gerçekleştirecek. Analizde ayrıca oyunun ilk etapta yalnızca konsollara çıkacak olması da dikkate alınıyor. Daha sonraki PC sürümünün ise geçmiş Rockstar ve Sony oyunlarında görüldüğü gibi satışlarda yine büyük bir patlama yaratması bekleniyor.

Çıkış tarihi belli

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ile Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek. Oyunu ön sipariş veren kullanıcılar 12 Kasım'dan itibaren ön yükleme yapabilecek.

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GTA 6 için ilk haftada 4,5 milyar dolar gelir bekleniyor

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