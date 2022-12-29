GTA 6 için kafa karıştıran bir paylaşım! Yazı tipinden ilginç tespit

GTA 6 için kullanılan yazı tipi tespit edilmiş olabilir
Bu yılın şubat ayında GTA 6'nın üzerinde çalıştığını doğrulayan Rockstar Games'in konuşmaması birçok teorinin ortaya atılmasına sebep oluyor. 3 ay önce bu yapım ile ilgili olduğu idda edilen ve sızdırılan bir görüntü oyun dünyasını ayağa kaldırmıştı.
Bu olayda da soğukkanlı olmayı tercih eden geliştirici firmanın oyunseverleri hayal kırıklığına uğrattığı biliniyor. Bir GTA hayranının Twitter üzerinden yayımladığı bir içerikte GTA 3 ve GTA Vice City'deki yazı tipleri ile bu oyunların Definitive sürümlerinde kullanılan yazı tipleri karşılaştırıldı.
Bu iddianın sahibi GTA 6'da kullanılan resmî yazı tipini bulup bulmadığını sorguluyor. Gözler Rockstar Games'e çevrilmiş durumda. Eğer bu bilgi doğrulanırsa Grand Theft Auto serisi için ortaya atılan teorilerden bir tanesi daha oyun dünyasını ayağa kaldırmayı başarabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d