GTA 6 için yeni kriz: Rockstar Games, hacklendiğini doğruladı

Rockstar Games, hacklendiğini doğruladı
Paylaşılan bilgilere göre saldırı, doğrudan Rockstar altyapısından değil, kullanılan üçüncü taraf servisler üzerinden gerçekleşti. Özellikle bulut veri platformu Snowflake üzerinde şüpheli hareketlerin tespit edildiği ve bu durumun Anodot entegrasyonu üzerinden ele geçirilen kimlik doğrulama token'larıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Rockstar ise yaptığı açıklamada olayın kapsamını sınırlı olarak tanımlıyor. Şirkete göre yalnızca "kritik olmayan" bazı şirket içi veriler ele geçirildi ve bu durum ne operasyonları ne de oyuncuları etkiliyor. Şu ana kadar kullanıcı verilerinin sızdırıldığına dair bir bulgu paylaşılmış değil. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde: "Üçüncü bir tarafın veri ihlaliyle bağlantılı olarak sınırlı miktarda önemsiz şirket bilgisine erişildiğini doğrulayabiliriz. Bu olay, kuruluşumuz veya oyuncularımız üzerinde herhangi bir etkiye sahip değil."
Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia eden grup, Rockstar dahil birçok büyük şirketten veri elde ettiğini öne sürüyor. Ancak henüz kamuya açık şekilde paylaşılan bir veri bulunmuyor. Hatırlanacağı üzere Rockstar daha önce de benzer bir olay yaşamış, 2022 yılında Grand Theft Auto VI geliştirme sürecine ait görüntüler internete sızdırılmıştı. Yeni olayın bu kadar büyük bir etki yaratıp yaratmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
