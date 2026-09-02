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    GTA 6 için yeni rekor: Tanıtım videoları izlenme sayısı paylaşıldı

    GTA 6 için yayınlanan yeni Extended Look videosunun Netflix ve YouTube izlenme rakamları açıklandı. Video yalnızca Netflix’te dört günde milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    GTA 6 için yeni rekor: Netflix izlenme sayısı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen Grand Theft Auto VI için yayınladığı son Extended Look videosunun izlenme performansı ortaya çıktı. Variety tarafından aktarılan verilere göre video, Netflix'te yalnızca dört gün içerisinde 31,1 milyon izlenme elde etti.

    GTA 6 videosu Netflix'te 31 milyon izlendi

    Extended Look, Netflix'in faaliyet gösterdiği 93 ülkenin 87'sinde en çok izlenen video içeriği oldu. Bu sonuç, Rockstar Games ile Netflix arasında gerçekleştirilen tanıtım anlaşmasının GTA 6'nın erişimini genişletme açısından etkili olduğunu gösteriyor. Video daha sonra YouTube üzerinden de yayınlandı.

    Buradaki izlenme sayısı ise 17 milyona ulaştı. Rockstar'ın kendi internet sitesi, PlayStation Store ve Xbox Marketplace gibi diğer platformlardaki görüntülenmeler hesaba katılmadığında, GTA 6'nın beş farklı pazarlama videosu Netflix ve YouTube'da toplam yaklaşık 537 milyon izlenmeye ulaşmış durumda.

    GTA 6 için yeni rekor: Netflix izlenme sayısı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın satış potansiyeline ilişkin beklentiler de oldukça yüksek. Analist Joost van Dreunen, oyunun ilk haftasında 25 milyon adet satabileceğini öngörüyor. 80 dolarlık standart fiyat üzerinden yapılan hesaplama, ilk haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık brüt satış anlamına geliyor. Ancak oyunun daha pahalı sürümlerinin de bulunması nedeniyle gerçek gelir potansiyeli bu hesabın üzerine çıkabilir.

    Rockstar'ın bir önceki oyunu GTA V, çıkışından sonraki ilk 24 saatte 11 milyondan fazla kopya satmış ve yalnızca üç günde 1 milyar dolarlık satış geliri elde etmişti. GTA 6'nın ise serinin mevcut popülerliğinin yanı sıra uzun süredir devam eden beklenti nedeniyle daha büyük bir ticari etki yaratması bekleniyor. Newzoo da GTA 6'nın 2026'da küresel oyun pazarında önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

    Analiz kuruluşunun tahminine göre oyun, tam oyun satışlarının yıllık bazda %18 oranında artmasına katkı sağlayabilir. 2026 küresel video oyunları pazarının ise 214 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında piyasaya çıkacak.

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