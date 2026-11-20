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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın merakla beklenen çıkışı, küresel internet trafiğinde tarihi bir rekor kırılmasına yol açtı. DE-CIX verilerine göre küresel veri aktarımı saniyede 33 terabite ulaşarak zirve yaptı. İndirme yapan oyuncuların yanı sıra, kademeli çıkış nedeniyle oyuna henüz erişemeyen milyonların Twitch ve YouTube canlı yayınlarına akın etmesi bu devasa trafiği oluşturdu. Böylece merakla beklenen yapım, internet tarihinin en yüksek veri seviyesine ulaşmış oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu hafta sansasyonel bir çıkış yapan GTA 6, sadece kendisi rekorları alt üst etmekle kalmadı, dünya genelindeki internet trafiğini de rekora taşıdı. Bir yandan oyunu indirip oynayan oyuncular, diğer yandan Twitch ve YouTube gibi platformlarda yayınları takip eden izleyiciler derken, internet tarihinde görülmemiş bir veri trafiği oluştu.

GTA 6'nın çıktığı gün, küresel internet trafiği saniyede 33,03 terabite ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. İnternet değişim operatörü DE-CIX tarafından paylaşılan verilere göre, dünya genelindeki DE-CIX internet değişim noktalarında gerçekleşen veri aktarımı, lansman günü saat 13.20'de saniyede 33,03 terabite ulaştı.

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Oyunun Kademeli Çıkışı GTA 6 Çılgınlığını Daha da Büyüttü

Bu trafiğin büyük bölümü, henüz oyunu oynayamayan insanların canlı yayınları takip etmesinden kaynaklandı. Nitekim o gün Twitch ve YouTube'da da rekorlar kırıldı. Bunda GTA 6'nın çıkışının kademeli olarak gerçekleşmesi de önemli rol oynadı. PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları oyuna kendi yerel saatlerine göre gece yarısından itibaren erişebilirken, bazı içerik üreticileri konsollarının bölge ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştirerek oyunu daha erken oynamaya başladı. Oyuna henüz erişemeyen milyonlarca kişi de Twitch, YouTube ve Kick gibi platformlardaki canlı yayınlara yöneldi.

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GTA 6, internet tarihinin veri trafiği rekorunu kırdı

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