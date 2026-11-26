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Oynat GTA 6, kırılmış PlayStation 5 konsollarında 60 FPS modunda çalıştırıldı. Yayınlanan özel yama, oyundaki varsayılan 30 FPS sınırını kaldırıyor. 120 Hertz ekranlarda çalışan bu sistem, PS5 Pro donanımında ek kare üretimine gerek kalmadan 50 FPS'in üzerine çıkabiliyor. Üstelik yama; animasyon ve zamanlama sorunlarını düzelterek gecikme süresini de düşürüyor. Rockstar'ın resmi kısıtlamalarına rağmen mod geliştiricileri konsolun gücünü kanıtlamış oldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Rockstar’ın kısıtlamalarından dolayı PS5 Pro dahi GTA 6’yı 60FPS çalıştırmıyor. Ancak, mod geliştiricilerinin çıkardığı yama sayesinde oyunu ayarlarla uğraşmadan daha akıcı oynamak mümkün. Jailbreak’li PS5 Pro ve PlayStation 5 için yayınlanan 60 FPS modu, varsayılan 30FPS sınırını kaldırıyor.

GTA 6 Xbox'ta 60 FPS oynanabiliyor 3 gün önce eklendi

GTA VI 60FPS modu jailbreak gerektiriyor

Yama, kare hızı sınırını ekranın yenileme hızının yarısına ayarlıyor. Bu, 120Hz ekrana sahip oyuncuların 60FPS'yi hedefleyebileceği anlamına geliyor. Görüntülere göre, PS5 Pro'nun harici kare üretimine ihtiyaç duymadan oyun sırasında 50 FPS'nin üzerinde kare hızı sağlayabiliyor.

Yama ayrıca 30 FPS'nin üzerinde çalışırken zamanlama sorunlarını da düzeltiyor. Animasyon ya da fizik sorunlarının olmadığı ve giriş gecikmesinin daha düşük olduğu bildiriliyor. Ancak, yama kararlı 60 FPS deneyimi garanti etmiyor.

İlginç bir şekilde, Rockstar Games lansmandan hemen önce, donanım sınırlamaları gerekçesiyle PS5 Pro'da bile 60 FPS modu sunma planlarının olmadığını doğrulamıştı. Ancak mod geliştiricileri, konsolun kare üretimi olmadan en azından resmi 30 FPS hedefini aşabileceğini gösterdi.

Grand Theft Auto VI, yakın zamanda 13.60 ve daha düşük firmware sürümüne sahip jailbreak yapılmış PS5 konsollarında çalıştırılabilir hale getirilmişti. Resmi olmayan bu yama, bu eski yazılım sürümlerini kullananların oyunun kare hızını yükseltmesine olanak tanıyor.

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GTA 6 jailbreak'li PS5 konsollarda 60 FPS çalıştırıldı

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