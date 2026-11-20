GTA 6 karakterleri gerçekte kim? Jason, Lucia, Mandy ve diğer isimler
Grand Theft Auto VI ana karakterleri kadar GTA 6 karakter isimleri özellikle de Mandy, Jason ve Lucia gerçekte kim merak ediliyor. İşte oyundaki tüm karakterler ve onları canlandıranlar:
Yapay Zeka Özeti:
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Grand Theft Auto 6, renkli karakter kadrosu ve onları canlandıran gerçek oyuncularıyla dikkat çekiyor.
Oyunda ana karakterler Jason Duval'ı Dylan Rourke, serinin ilk kadın ana karakteri Lucia Caminos'u ise Manni L. Perez canlandırıyor. Kadroda ayrıca Mandy rolünde Lexie Shoaibi, Cal rolünde Bobby Moynihan ve patron Brian Heder rolünde Stephen Root gibi ünlü isimler yer alıyor.
Zengin oyuncu kadrosu, heyecanla beklenen bu yeni GTA dünyasını çok daha canlı hale getiriyor.
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Seslendirme ve özetler
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Rockstar Games, Grand Theft Auto V ile başlayan çoklu oynanabilir karakter trendini GTA 6’da da sürdürüyor. GTA 6'da iki ana karakter var: Jason Duval adında bir erkek ve seride ilk olarak Lucia Caminos adında bir kadın. Latin kökenli Lucia, Rockstar tarihinde oynanabilir ilk kadın karakter. İki GTA 6 karakterinin ilişkisi oyunun hikayesini ve birden fazla sonunu değiştirirken oyunda başka önemli isimler de bulunuyor. İşte GTA 6 karakterleri ve gerçekteki isimleri 👇🏻
GTA 6 karakter isimleri
Karakter
Gerçekte kim?
Jason Duval
Dylan Rourke
Lucia Caminos
Manni L. Perez
Mandy
Lexie Shoaibi
Cal Hampton
Bobby Moynihan
Boobie Ike
Mike Forbs
Dre’Quan Priest
Naiqui Macabroad
Raul Bautista
Manny Perez (onaylanmadı)
Brian Heder
Stephen Root
Andy
Mallory Wu
Billy
Spenser Granese
Kenton
Machel Montano
Randy
Serge Didenko
Donnie
Brad Carter
Katerina Rosselli
Edwina Rai
Kodak Black
Bill Kahan Kapri
Linda
Lisa Emery
Lori Heder
Orlagh Cassidy
Mia Caminos
Roselyn Sanchez
GTA 6 ana karakterleri: Jason Duval ve Lucia Caminos
Lucia, bir diğer GTA 6 ana karakteri. Grand Theft Auto serisinde ilk kadın karakter olma özelliğini de taşıyor. Lucia Caminos karakterini gerçekte Manni L. Perezcanlandırıyor. Hikayesi ise şöyle; Lucia, yürümeye başlar başlamaz babasından dövüşmeyi öğrenmiştir. O zamandan beri hayat ona acımasızca davranır. Ailesi için dövüşmesi onu Leonida hapishanesine götürür. Şans eseri kurtulur. Lucia dersini almıştır, artık akıllıca hareket edecektir. Lucia her şeyden çok, annesinin Liberty City'deki günlerinden beri hayalini kurduğu güzel bir hayat istemektedir.
Dylan Rourke (Jason Duval)
Manni L. Perez (Lucia Caminos)
Bobby Moynihan (Cal Hampton)
Stephen Root (Brian Heder)
Orlagh Cassidy (Lori Heder)
Lexie Shoaibi (Mandy)
GTA VI'nın yardımcı seslendirme kadrosunu tamamlayanlar arasında; rapçiler Bad Bunny, Sexyy Red, Freddie Gibbs ve Kodak Black (kendisi olarak yer alıyor), komedyen Bobby Lee, oyuncu ve dövüş sanatçısı Michael Jai White, Taryn Manning (Orange Is the New Black), Brad Carter (Yellowstone) ve plak yapımcısı ve söz yazarı Scott Storch gibi tanınmış isimler yer alıyor.
Grand Theft Auto VI, öne çıkan, adı bilinen karakterlere ek olarak farklı boy, vücut şekli ve yaşlarda (örneğin, tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar) NPC'ler sunuyor.