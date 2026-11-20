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Oynat Grand Theft Auto 6, renkli karakter kadrosu ve onları canlandıran gerçek oyuncularıyla dikkat çekiyor. Oyunda ana karakterler Jason Duval'ı Dylan Rourke, serinin ilk kadın ana karakteri Lucia Caminos'u ise Manni L. Perez canlandırıyor. Kadroda ayrıca Mandy rolünde Lexie Shoaibi, Cal rolünde Bobby Moynihan ve patron Brian Heder rolünde Stephen Root gibi ünlü isimler yer alıyor. Zengin oyuncu kadrosu, heyecanla beklenen bu yeni GTA dünyasını çok daha canlı hale getiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Rockstar Games, Grand Theft Auto V ile başlayan çoklu oynanabilir karakter trendini GTA 6’da da sürdürüyor. GTA 6'da iki ana karakter var: Jason Duval adında bir erkek ve seride ilk olarak Lucia Caminos adında bir kadın. Latin kökenli Lucia, Rockstar tarihinde oynanabilir ilk kadın karakter. İki GTA 6 karakterinin ilişkisi oyunun hikayesini ve birden fazla sonunu değiştirirken oyunda başka önemli isimler de bulunuyor. İşte GTA 6 karakterleri ve gerçekteki isimleri 👇🏻

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GTA 6 karakter isimleri Karakter Gerçekte kim? Jason Duval Dylan Rourke Lucia Caminos Manni L. Perez Mandy Lexie Shoaibi Cal Hampton Bobby Moynihan Boobie Ike Mike Forbs Dre’Quan Priest Naiqui Macabroad Raul Bautista Manny Perez (onaylanmadı) Brian Heder Stephen Root Andy Mallory Wu Billy Spenser Granese Kenton Machel Montano Randy Serge Didenko Donnie Brad Carter Katerina Rosselli Edwina Rai Kodak Black Bill Kahan Kapri Linda Lisa Emery Lori Heder Orlagh Cassidy Mia Caminos Roselyn Sanchez

GTA 6 ana karakterleri: Jason Duval ve Lucia Caminos

Tam Boyutta Gör Jason, GTA 6 ana karakterleri arasında öne çıkan isimlerden biri. Jason Duval karakterini gerçekte Dylan Rourkecanlandırıyor. Jason, dolandırıcılar ve hırsızlar arasında büyümüş, kolay para kazanmayı seven biri. Sorunlu gençlik yıllarından sonra orduda görev yaptıktan sonra kendini Keys'te en iyi bildiği işi yaparken buluyor: yerel uyuşturucu kaçakçıları için çalışmak. Lucia ile tanışması, başına gelen en iyi ya da en kötü şey...

Lucia, bir diğer GTA 6 ana karakteri. Grand Theft Auto serisinde ilk kadın karakter olma özelliğini de taşıyor. Lucia Caminos karakterini gerçekte Manni L. Perezcanlandırıyor. Hikayesi ise şöyle; Lucia, yürümeye başlar başlamaz babasından dövüşmeyi öğrenmiştir. O zamandan beri hayat ona acımasızca davranır. Ailesi için dövüşmesi onu Leonida hapishanesine götürür. Şans eseri kurtulur. Lucia dersini almıştır, artık akıllıca hareket edecektir. Lucia her şeyden çok, annesinin Liberty City'deki günlerinden beri hayalini kurduğu güzel bir hayat istemektedir.

Dylan Rourke (Jason Duval)

Tam Boyutta Gör Oyuncu Dylan Rourke, GTA VI'nın ana karakterlerinden Jason Duval'ı seslendiriyor. Rourke, Modern Family, 9-1-1: Lone Star, Aquarius ve Grey's Anatomy gibi birçok TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca Send It! (2021) ve Bury the Bride (2023) gibi bağımsız filmlerde de rol aldı.

Manni L. Perez (Lucia Caminos)

Tam Boyutta Gör Jason'ın kız arkadaşı Lucia Caminos'u, TV kariyeri suç dramalarıyla dolu olan oyuncu Manni L. Perez canlandırıyor. Law & Order: Special Victims Unit, Chicago P.D., The Blacklist ve Jessica Jones gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra Perez, dövüş sporlarında eğitim almış bir halterci.

Bobby Moynihan (Cal Hampton)

Tam Boyutta Gör SNL mezunu Bobby Moynihan, Jason ve Lucia'nın arkadaşı olan Cal'u seslendiriyor. Moynihan, 2008'den 2017'ye kadar neredeyse on yıl boyunca gece geç saatlerde yayınlanan skeç şovunun ana kadrosunda yer aldı. Sayısız film ve TV dizisinde yer aldı ve seslendirmeler yaptı. Moynihan, We Bare Bears'te Panda'yı, DuckTales'te Louie Duck'ı seslendirdi. Ayrıca The Secret Life of Pets (2016), Inside Out 2 (2024) ve Minions & Monsters (2026) gibi animasyon filmlerinde rol aldı.

Stephen Root (Brian Heder)

Tam Boyutta Gör Brian Heder, Jason'ın uyuşturucu kaçakçılığı yapan patronu. Seslendirmesini yapan kişi, tanıtıma neredeyse hiç ihtiyaç duymayan bir isim: Stephen Root. Root, uzun zamandır sektörde. HBO dizisi Barry'nin hayranları onu baş karakterin yöneticisi Fuches olarak tanıyor, son olarak Apple TV'nin ödüllü korku-komedi dizisi Widow's Bay'de Wyck Crawford'ı canlandırdı. Ayrıca 90'ların sitcom'u NewsRadio'da rol aldı ve kült komedi filmi Office Space'te (1999) Milton'ı canlandırdı. Hit animasyon dizisi King of the Hill'de Bill Dauterive ve Buck Strickland'ı seslendirdi.

Orlagh Cassidy (Lori Heder)

Tam Boyutta Gör Orlagh Cassidy, Brian'ın üçüncü ve şu anki eşi olan ve kaçakçılık operasyonlarında ona yardımcı olan Lori Heder'e sesini veriyor. Cassidy, Still Alice (2014), Shirley (2020), After Yang (2021) ve Oh, Canada (2024) gibi birçok ses getiren bağımsız dramada rol almış İrlandalı-Amerikalı bir oyuncu. Ayrıca Chicago Med ve Veep gibi TV dizilerinde de yer aldı.

Lexie Shoaibi (Mandy)

Tam Boyutta Gör Mandy, GTA 6'da oynanamayan yardımcı bir karakter. Brian Heder'ın kiracılarından biri. GTA 6'da Mandy karakterini Lexie Shoaibi canlandırıyor. Kendisi Amerikalı bir oyuncu, model ve içerik üreticisi. Shoaibi, GTA 6'nın çıkışından kısa bir süre sonra paylaştığı Instagram videosuyla gündeme geldi. Adı Rockstar'ın resmi GTA VI jeneriğinde de geçiyor. Shoaibi, GTA VI'da Mandy'i seslendirmenin yanı sıra hareket yakalama (motion capture) performansı da gerçekleştirdi.

GTA VI'nın yardımcı seslendirme kadrosunu tamamlayanlar arasında; rapçiler Bad Bunny, Sexyy Red, Freddie Gibbs ve Kodak Black (kendisi olarak yer alıyor), komedyen Bobby Lee, oyuncu ve dövüş sanatçısı Michael Jai White, Taryn Manning (Orange Is the New Black), Brad Carter (Yellowstone) ve plak yapımcısı ve söz yazarı Scott Storch gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Grand Theft Auto VI, öne çıkan, adı bilinen karakterlere ek olarak farklı boy, vücut şekli ve yaşlarda (örneğin, tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar) NPC'ler sunuyor.

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GTA 6 karakterleri isimleri: Jason, Lucia, Mandy gerçekte kim?

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