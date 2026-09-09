Türkçe geleceği konuşulan GTA 6'nın ana karakterleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Lucia ve Jason farklı stilde dövüşecek
Aktarılanlara göre Lucia, oldukça teknik dövüşen biri Stilinin kick boks ve karma dövüş sanatlarına (MMA) dayandığı belirtiliyor. Öte yandan Jason'ın, yakın dövüşte ağırlıklı olarak kaba kuvvete başvurması bekleniyor. Neticede, seçilen karaktere bağlı olarak yakın mesafe dövüşleri hissedilir derecede farklılık gösterecek. Aslında ikinci fragman, bu konuda küçük bir ipucu veriyor; videonun bir noktasında “1:54” Jason, rakibini arabanın üzerine fırlatıyor. Hemen sonraki sahnede ise Lucia'nın bir boks ringinde isabetli bir tekme attığı görülüyor. Bu dövüş stilleri sabit mi yoksa antrenmanlarla geliştirilebilecek mi henüz belli değil.
İki ana karakter arasındaki bu ayrım, Grand Theft Auto topluluğu tarafından çoğunlukla olumlu karşılandı. Bazı oyuncular, Jason'ın askeri geçmişini göz önünde bulundurarak sokak dövüşçüsü tarzını beğenmemiş olsa da, çoğu farklı dövüş stillerini yararlı bir mekanik olarak görüyor. Bu durum, Lucia ve Jason arasında geçiş yapmayı oynanış açısından daha anlamlı kılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: