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    Rockstar'a tepki yağıyor: GTA 6 kutusundan disk çıkmayacak!

    Grand Theft Auto VI ön siparişleri gece itibarıyla başladı. GTA 6 kutulu sipariş vermeyi düşünenlere kötü haber: İçinden disk çıkmayacağı, yalnızca kod çıkacağı Rockstar tarafından doğrulandı.

    gta 6 kutulu disk yerine kod çıkacak Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6, yılın en büyük oyunu olacak. Ancak iki video oyun perakendecisi şimdiden oyunu satmayacaklarını açıkladı. Bunun nedeni, GTA 6'nın fiziksel diskte değil, yalnızca dijital olarak piyasaya sürülecek olması. Tabii ki bu duruma oyuncular da tepkili.

    Rockstar, kısa bir süre önce GTA 6’nın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin birçok önemli ayrıntı paylaştı ve hatta Vice City'nin bu yeni versiyonunun sunduğu her şeyi sergileyen oyundan bir sürü çarpıcı yeni ekran görüntüsü paylaştı. Oyunun fiyatı, 80 dolardan (Türkiye’de 4.000 TL) başlıyor. Ultimate Edition ise 100 dolar (Türkiye’de 5.000 TL) fiyatla satışa sunuldu.

    Kutudan disk yerine kod çıkacak!

    Dijital sürümü tercih edenler GTA 6 ön siparişi verdi. Kutulu olarak satın almak isteyenler ise hayal kırıklığı yaşıyor çünkü; Rockstar, oyunun fiziksel sürümü hakkında oyuncuları oldukça üzecek özel bir ayrıntı paylaştı. Kutuda disk olmayacak, bunun yerine oyunun dijital sürümüne erişim sağlayan kod içeren bir kart olacak.

    GTA hayranları ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, GTA 6'nın çıkışı için tam 13 yıldır bekliyor. Birçoğu, oyunun gerçek fiziksel disk sürümü olmadan piyasaya sürülmesinin yüzlerine bir tokat gibi geldiğini ifade etti ve oyuncular, tüm zamanların en büyük eğlence yayını olması beklenen bir oyun için boş bir kutu satılması fikrine karşı Rockstar ve Take-Two'ya karşı hayal kırıklıklarını sosyal platformlarda dile getirmeye başladı.

    GTA 6 kutusundan disk çıkmamasına yalnızca oyuncular tepki göstermedi; 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kuzey Amerika merkezli Video Games Plus (VGP), “Yaklaşık 40 yıldır VGP, fiziksel medyayı desteklemeye ve fiziksel oyun sahipliğinin değerini korumaya kendini adamıştır. Bu taahhüdün bir parçası olarak, şirket politikamız gereği video oyun konsolları için yalnızca dijital indirme kodu içeren fiziksel ürünleri satmıyoruz.” açıklamasında bulundu. Aynı tepki Loot Box Gaming'den de geldi.

    GTA 6 Türkiye fiyatı 4.000 TL'den başlıyor

    GTA 6 ön sipariş fiyatı Türkiye'de 3.999 TL olarak açıklandı. Ön sipariş verenlere 12 Kasım'da ön yükleme açılacak. İçinden yalnızca dijital kod çıkan fiziksel kutulu sürümü de bu tarihte satışa sunulacak. 19 Kasım 2026'da da dünya genelinde GTA 6 oynanış videoları akacak.

    Kaynakça https://kotaku.com/two-game-retailers-are-refusing-to-sell-gta-6-until-theres-a-disc-2000710134 https://www.vice.com/en/article/rockstar-faces-backlash-over-gta-6s-no-disc-physical-edition/
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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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