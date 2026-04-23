GTA 6 için sevindiren haber: Takvimde gecikme olmayacak

Tam Boyutta Gör Yıllardır oyun dünyasının en çok beklendiği yapımlardan biri olan Grand Theft Auto VI'nın 19 Kasım'da çıkış yapması bekleniyor. Daha önce birkaç kez ertelenen yapımın tekrar gecikme ihtimali bulunurken, bu kez durum farklı olabilir. GTA 6'nın çıkış tarihi ve gecikme durumu hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

Takvimde gecikme olmayacak

GTAVI O'Clock podcast'inde paylaşılan ve Rockstar'a yakın kaynaklara göre GTA 6 için yeni bir erteleme planı bulunmuyor. Buna göre çıkış tarihi olarak 19 Kasım 2026 tarihinin büyük ölçüde netleştiğini belirtiyor. Bu gelişme, özellikle önceki ertelemelerin ardından temkinli yaklaşan oyuncular için önemli. Dolayısıyla yeni bir aksilik yaşanmazsa, GTA 6'nın yıl sonu döneminde piyasaya çıkması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere oyun ilk etapta 2025 sonbaharı için planlanmış, ardından 2026'ya ertelenmiş ve son olarak Kasım 2026 tarihi açıklanmıştı. Bunun arkasında ise geliştirme sürecinde yaşanan teknik aksaklıklar, optimizasyon sorunları veya içerik tarafındaki son dakika değişikliklerinin bulunduğunu söyleyelim.

Rockstar Games'ten çalınan veriler paylaşıldı: GTA 5 para basıyor 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Grand Theft Auto VI için PC oyuncularını ilgilendiren önemli bir detay da bulunuyor. Oyunun bilgisayar sürümünün, konsol versiyonlarından daha geç çıkması bekleniyor. Bunun temel nedeni ise geliştirme sürecinin öncelikle PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi sabit donanımlara sahip platformlara odaklanması.

