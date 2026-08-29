GTA 6, Netflix'te zirveye yerleşti: Paylaşılan ilk rakamlar inanılmaz

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar benzerini görmediğimiz ölçekte bir beklenti ve heyecan yaratmayı başaran GTA 6, bu hafta Netflix'te yayınlanan 26 dakikalık tanıtım videosuyla detaylı şekilde tanıtıldı. İlk olarak Netflix'e özel olarak yayınlanan bu tanıtım, izleyicilerin platforma adeta akın etmesine sebep oldu. Nitekim yayınlanan ilk rakamlar da bunu kanıtlıyor.

Netflix'e Giden Trafik Yüzde 125 Arttı

GTA 6 tanıtımı, Netflix'in bu hafta en çok izlenenler listesinde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Netflix henüz resmi izlenme rakamlarını paylaşmadı ama Sensor Tower tarafından toplanan veriler, bu yayının başarısını ortaya koyuyor. GTA 6 videosunun yayınlandığı Perşembe gününün verilerini, bir önceki haftanın perşembe günüyle kıyaslayan Sensor Tower, Netflix'in mobildeki kullanımının yüzde 50, web tarafında aldığı trafiğin ise yüzde 125 arttığını açıkladı.

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Bu trafik yoğunluğu sebebiyle Netflix kısa süreli çökmeler de yaşadı ama bu sorun kısa süre içerisinde giderildi. Tanıtım videosu Netflix yayınından altı saat sonra YouTube'a yüklendi ve burada da kısa süre içinde milyonlarca görüntüleme aldı. Rockstar Games'in resmi YouTube kanalındaki video bugün itibarıyla 12 izlenmeye ulaşmış durumda. Yani bu tanıtım sadece Netflix'te değil, diğer platformlarda da milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Bu yüzden, Rockstar'ın Netflix iş birliğinde gerçekleştirdiği bu denemenin başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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