GTA 6, Netflix'te zirveye yerleşti: Paylaşılan ilk rakamlar inanılmaz

Netflix'e Giden Trafik Yüzde 125 Arttı
GTA 6 tanıtımı, Netflix'in bu hafta en çok izlenenler listesinde ilk sıraya yerleşmiş durumda. Netflix henüz resmi izlenme rakamlarını paylaşmadı ama Sensor Tower tarafından toplanan veriler, bu yayının başarısını ortaya koyuyor. GTA 6 videosunun yayınlandığı Perşembe gününün verilerini, bir önceki haftanın perşembe günüyle kıyaslayan Sensor Tower, Netflix'in mobildeki kullanımının yüzde 50, web tarafında aldığı trafiğin ise yüzde 125 arttığını açıkladı.
Bu trafik yoğunluğu sebebiyle Netflix kısa süreli çökmeler de yaşadı ama bu sorun kısa süre içerisinde giderildi. Tanıtım videosu Netflix yayınından altı saat sonra YouTube'a yüklendi ve burada da kısa süre içinde milyonlarca görüntüleme aldı. Rockstar Games'in resmi YouTube kanalındaki video bugün itibarıyla 12 izlenmeye ulaşmış durumda. Yani bu tanıtım sadece Netflix'te değil, diğer platformlarda da milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Bu yüzden, Rockstar'ın Netflix iş birliğinde gerçekleştirdiği bu denemenin başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim