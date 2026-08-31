GTA 6'nın 26 dakikalık tanıtım videosu ön siparişleri patlattı: Yüzde 572 artış!

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto VI için ön siparişler, Netflix'te yayınlanan 26 dakikalık tanıtım videosunun (Extended Look) ardından ciddi bir sıçrama yaşadı. Sensor Tower verilerine göre oyunun ön siparişleri 27 Ağustos'ta bir önceki güne kıyasla yüzde 436 arttı. 28 Ağustos'ta ise önceki 30 günlük ortalamaya göre yüzde 572'lik yükseliş görüldü.

Rockstar Games ile Netflix arasındaki iş birliğinin finansal detayları açıklanmış değil. Ancak ortaya çıkan veriler, anlaşmanın hem GTA 6 hem de Netflix açısından önemli bir tanıtım etkisi yarattığını gösteriyor.

PS5 siparişleri Xbox'ı geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Sensor Tower'ın 24 Haziran'dan bu yana takip ettiği ön siparişlerde PS5 sürümü Xbox versiyonunun önünde bulunuyor. Netflix'te yayınlanan özel videonun ardından iki platform arasındaki fark daha da belirginleşti. 27 Ağustos'ta PlayStation tarafındaki GTA 6 ön siparişleri yüzde 606 artarken, Xbox tarafındaki artış yüzde 127 seviyesinde kaldı. Böylece yeni görüntüler, özellikle PS5 sahiplerinin oyuna olan ilgisini önemli ölçüde artırdı.

Sensor Tower, 27 Ağustos öncesinde oyunun toplam 4,55 milyon ön siparişe ulaştığını tahmin ediyor. Bu rakam, Rockstar'ın Mayıs 2025'te yayınlanan ikinci fragmandan bu yana kapsamlı yeni oynanış görüntüleri paylaşmadığı düşünüldüğünde dikkat çekici. Oyunun 30 fps ile sınırlı olabileceğine yönelik tartışmalara rağmen yeni PS5 görüntülerinin kararsız oyuncuları satın almaya yönlendirdiği görülüyor.

Netflix de GTA 6 etkisinden yararlandı

İş birliğinin etkisi yalnızca GTA 6 satışlarıyla sınırlı kalmadı. Netflix uygulamasının Apple App Store'daki sıralaması 24 saat içinde 61 basamak yükselerek 35. sıraya kadar çıktı. Bu rakam, uygulamanın son 30 günlük ortalama 76. sırasının da oldukça üzerine çıktı.

Rockstar'ın uzun tanıtım videosunu ilk altı saat boyunca yalnızca Netflix üzerinden yayınlama kararı bazı eleştirilerle karşılaşmıştı. Ancak strateji, Take-Two Interactive ve Rockstar'ın GTA 6'yı oyun dünyasının dışındaki daha geniş bir kitleye ulaştırmasına yardımcı olmuş görünüyor.

Netflix'in kendi yapımlarında oyun dünyasındaki kadar güçlü bir ilgi oluşturmakta zorlandığı bir dönemde GTA 6 özel gösterimi platform için de dikkat çekici bir başarıya dönüştü. Tanıtım videosu, Netflix'in en çok izlenen 10 film/yapım listesinde birinci sıraya kadar yükseldi.

GTA 6 Netflix'te ilk sırayı aldı 1 gün önce eklendi

Rockstar'ın yeni oyunu için beklenti büyüyor

Take-Two Interactive henüz GTA 6'nın ön siparişlerine ilişkin resmi bir rakam paylaşmadı. Ancak şirketin CEO'su Strauss Zelnick, oyunun ön siparişlerini “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

Sensor Tower ise tahminlerini kendi panel verileri ve veri bilimi modellerine dayandırıyor. Dolayısıyla açıklanan 4,55 milyon ön sipariş ve son günlerdeki yüzdesel artışlar resmi satış rakamları değil, şirketin tahminleri olarak değerlendirilmeli.

GTA 6'nın Kasım 2026'da piyasaya çıkması beklenirken, Netflix hamlesinin ardından oluşan bu ivme, Rockstar'ın uzun süredir beklenen oyununun çıkış öncesinde ne kadar büyük bir ticari ilgi gördüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.

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GTA 6'nın 26 dakikalık tanıtım videosu ön siparişleri patlattı

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