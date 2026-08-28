GTA 6’nın 26 dakikalık videosu yayınlandı: Harita ne kadar büyük? İşte tüm detaylar

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Rockstar Games, merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA 6) için hazırladığı yaklaşık 26 dakikalık “Extended Look” videosunu YouTube ve resmi internet sitesinde yayınladı. Daha önce Netflix’te gösterilen video, oyunun atmosferine ve karakterlerine odaklanıyor.

Rockstar, videodaki görüntülerin tamamının PlayStation 5’ten alınmış gerçek oyun içi görüntüler olduğunu belirtiyor. Ancak videonun tamamı doğrudan bir oynanış videosu olmaktan ziyade oyunun dünyasını, atmosferini ve ana karakterlerini öne çıkaran sinematik bir anlatıma sahip.

Jason ve Lucia’nın Vice City macerası

Video, GTA VI’nın baş karakterleri Jason Duval ve Lucia Caminos etrafında şekilleniyor. İkilinin Vice City’de birlikte hareket ettiği görülürken hikayenin ayrıntıları Rockstar tarafından büyük ölçüde gizli tutulmaya devam ediyor.

Videoda Jason ve Lucia’nın çeşitli suçlara karıştığı, silahlı çatışmalara girdiği, polislerden kaçtığı ve yüksek riskli soygunlar gerçekleştirdiği görülüyor. Bununla birlikte video yalnızca aksiyon sahnelerinden oluşmuyor. Karakterlerin otomobil içerisinde sohbet ettiği ve hatta hangi kıyafetleri giyecekleri konusunda tartıştığı daha gündelik anlara da yer veriliyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar’ın yeni videosunda oynanış mekaniklerine ilişkin sınırlı sayıda bölüm bulunuyor. Bunlar arasında silahlı çatışmalar, polis araçlarıyla kovalamacalar, basketbol oynama ve tüplü dalış gibi aktiviteler yer alıyor.

Buna karşılık Rockstar’ın bazı yayınlara özel olarak sunduğu ön izlemelerde oyunun oynanış tarafıyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bu kapsamda geniş oyun haritası, altı yıldızlı aranma sistemi, araç çalmanın giderek zorlaşması ve oyuncunun hareketlerine tepki veren NPC'ler gibi özellikler dikkat çekiyor.

Jason ve Lucia’nın ilişkisi oynanışı değiştirecek

Rockstar’ın IGN gibi büyük yayıncılara yaptığı özel gösterimlerde oyunun birçok detayı ortaya çıktı. Bunlardan ilki Jason ve Lucia’nın ilişkisinin oynanışı değiştirecek olması.

GTA 6’da oyuncular, GTA 5’te olduğu gibi Jason ve Lucia arasında istedikleri zaman geçiş yapabilecek. Ancak hikayenin belirli bölümlerinde bu özellik geçici olarak devre dışı bırakılabilecek. Tek karakterle oynarken diğerini telefon veya mesaj yoluyla bulunduğunuz yere çağırmak da mümkün olacak. Böylece birlikte aktivitelere katılabilecek veya sadece vakit geçirebileceksiniz.

Tam Boyutta Gör İki karakter aynı araçtayken koltuk değiştirmek de mümkün. İsteyen oyuncu direksiyonu partnerine bırakıp radyoyu dinleyebilecek. Araç takipleri sırasında ise bir karakter aracı kullanırken diğeri yolcu koltuğundan ateş edebilecek.

Jason ve Lucia’nın ilişkisi de tamamen dekoratif olmayacak. Oyunun başında ikili romantik bir ilişki kurmaya istekli olsa da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği oyuncunun davranışlarına bağlı olacak. Birlikte alışveriş yapmak, Leonida’yı keşfetmek, kuaföre gitmek, spor yapmak ve soygunlara katılmak aralarındaki bağı güçlendirebilecek.

İlişki romantik olmak zorunda değil. Oyuncu ikiliyi daha çok yakın arkadaş veya suç ortağı şeklinde de oynayabilecek. Romantik ilişki için özel bir oynanış avantajı bulunmuyor. Buna rağmen ilişkinin seviyesi hikayenin bazı bölümlerinin nasıl gelişeceğini etkileyebilecek.

Jason veya Lucia uzun süre diğerinden ayrı kaldığında telefon mesajları da gelebilecek. Örneğin eve geç dönülecekse kapıyı kilitlemesi hatırlatılabilecek. Bu mesajların sürekli görmezden gelinmesi ilişkinin olumsuz etkilenmesine yol açabilecek. Oyuncular ayrıca dışarıdayken sağ tetik tuşuyla el ele tutuşabilecek ve birbirleri için kapı açabilecek.

Safehouse sistemi çok daha etkileşimli

Jason ve Lucia aynı safehouse içinde yaşayabilecek ancak ikisinin de kendine ait günlük programları olacak. Rockstar, bu mekanları önceki GTA oyunlarındaki evlerden ziyade Red Dead Redemption 2’deki kamplara benzer şekilde tasarlıyor. Safehouse'larda başka karakterlerin gelip gitmesi de mümkün olacak.

Karakterlerin saç ve sakal görünümü de değiştirilebilecek. Saç veya sakalı kısaltmak mümkünken yeni stiller için kuaför veya berbere gitmek gerekecek.

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Her karakter birden fazla kişisel araca sahip olabilecek. Bu araçların bagajları işlevsel olacak ve burada yedek kıyafetler ile silahlar tutulabilecek. Özellikle polislerden kaçarken araçta farklı kıyafet bulundurmak önemli hale gelecek.

Karakterlerin fiziksel görünümü de yaptıkları aktivitelere göre değişecek. Spor salonuna gitmek kas kütlesini ve gücü artırırken fazla yemek kilo aldıracak. Yemek aynı zamanda karakterin sağlığına ciddi bir katkı sağlayacak. Bu aktivitelerin tamamı tek başına veya iki karakter birlikteyken gerçekleştirilebilecek.

Vice City daha canlı, daha tepkisel ve daha büyük olacak

Rockstar North’ta yapılan ön gösterime katılan TGG’ye göre harita, GTA 5’in haritasının iki katı, RDR 2’nin haritasının ise üç katı büyüklüğünde. Vice City bile tek başına Los Santos’un iki katı büyüklüğünde. Vice City ve çevresindeki banliyöler ise Los Santos ve çevresinden 11 kat daha büyük

Tam Boyutta Gör Harita ekranı da önceki oyunlardan daha ayrıntılı olacak. GTA 6’da klasik blok ve sokak görünümünün yerine uydu görüntülerinden yararlanan daha detaylı bir harita kullanılacak.

Oyuncuların hikaye görevlerinden uzaklaşarak dünyayı keşfetmesi özellikle teşvik edilecek. Haritadaki görev veya etkinlik simgelerinin dışında da ilginç karşılaşmalar yaşanabilecek. Örneğin bir çöp kutusunun içinde oturan şüpheli bir avukata ilaç vermek, karşılığında hukuki tavsiye almak gibi beklenmedik etkileşimler ortaya çıkabilecek.

Oyuncular telefonlarından Snapmatic isimli Instagram benzeri uygulamaya da bakabilecek. Ancak Jason ve Lucia kaçak oldukları için kendi fotoğraflarını paylaşamayacak ve dijital iz bırakmaktan kaçınacak. Bunun yerine diğer hesapları takip edip içerikleri görüntüleyebilecekler.

Hayvanlar ve NPC'ler daha gerçekçi davranacak

GTA 6’da yapılabilecek etkinlikler arasında bilardo, mini golf, kano, hayvanat bahçesi gezileri, tüplü dalış, paraşütle atlama ve spor salonu bulunuyor. Hayvanat bahçesinde veya doğada karşılaşılan hayvanlar incelenebilecek ve keşfedilen türler bir listeye eklenecek. Bu sistem Red Dead Redemption 2’den geliyor.

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NPC'ler ise Rockstar'ın şimdiye kadarki oyunlarından çok daha çeşitli olacak. Karakterlerin boy ve vücut yapılarında daha geniş bir çeşitlilik bulunacak. Oyun, NPC'nin fiziksel özelliklerine göre animasyonları dinamik biçimde uyarlayarak çevre ve diğer karakterlerle daha gerçekçi etkileşim kurmasını sağlayacak.

NPC'lerin konuşmaları da dinlenebilecek. Ancak fazla uzun süre takip edilmek veya gizlice dinlenmek karakterlerin tepki vermesine neden olabilecek. Bazı sivillerin silah taşıması ve herhangi bir sebep olmadan Jason veya Lucia'ya saldırması da mümkün.

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Üstelik bu konuşmalar yalnızca atmosfer oluşturmayacak. NPC etkileşimleri yeni aktiviteleri ve görevleri tetikleyebilecek. Jason veya Lucia da yolculuk sırasında yakınlardaki bir işi ya da aktiviteyi kendiliğinden önerebilecek. Oyuncunun kabul etmesi halinde planlanan yolculuk tamamen farklı bir etkinliğe dönüşebilecek.

Yeni Focus sistemi ise çevredeki önemli nesneleri belirlemeye ve polislerden kaçarken işe yarayabilecek noktaları fark etmeye yardımcı olacak.

GTA 6'da polislerden kaçmak çok daha zor

Yeni arananlar sistemi, suçun işlenmesiyle birlikte doğrudan devreye girmiyor. Öncelikle suçun bir NPC tarafından görülmesi veya alarmın çalışması gerekiyor.

Polis olay yerine gönderildiğinde yaşananlarla ilgili belirli bilgilere sahip olacak. Suçun işlendiği bölge, Jason ve Lucia oradan ayrıldıktan sonra bile haritada “sıcak bölge” olarak kalabilecek. Polisler bir süre daha burada arama yapacak ve zamanla bölge sakinleşecke.

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GTA 5'teki beş yıldızlı sistemin aksine altı yıldızlı aranma seviyesi geri dönüyor. Bir yıldızdan kurtulmak görece kolayken altı yıldız, serinin klasik yüksek tempolu polis kovalamacalarını beraberinde getirecek.

Polisler yalnızca karakterin yüzünü değil, üzerindeki kıyafetleri de tanımlayabilecek. Aranan seviyesinin altında farklı simgelerle polisin karakter hakkında hangi bilgilere sahip olduğu gösterilecek. Saç stilini değiştirmek görünüş bilgisini ortadan kaldırsa da kıyafet bilgisi korunacak. Bu nedenle araç bagajında yedek kıyafet bulundurmak şart.

Suç sırasında maske takmak ise polislerin karakterin görünüşünü tanımlamasını engelleyebilecek. CCTV kameralarına yakalansanız bile maske sayesinde görünüş bilgisi polise ulaşmayabilecek. Polisler kullanılan aracı da tanıyabilecek. Tanınan aracı bırakıp başka bir otomobile geçmek arama seviyesini azaltmanın yollarından biri olacak.

Eğer polisler Jason ve Lucia'nın bir çift olduğunu biliyorsa ikili kaçış sırasında ayrılabilecek. Polisin karakterin görünüşünü bilmediği durumlarda klasik yıldızlar dolu değil, içi boş şekilde gösterilecek.

Silahlı çatışmalar daha fazla seçenek sunacak

GTA 6'da düşmanları öldürmek şart değil. Oyuncular kol veya bacakları hedef alarak düşmanları öldürmeden etkisiz hale getirebilecek.

Oyundaki Criminal Profile sistemi de dikkat çekiyor. Bu sistem Red Dead Redemption 2'nin onur sistemini andırsa da oyuncuyu doğrudan “iyi” veya “kötü” olarak sınıflandırmayacak. Gereksiz şiddet ve azla kaos karakterin profilini değiştirebileceği gibi çöpü uygun yere atmak gibi vatandaşlık davranışları da Criminal Profile üzerinde etkili olabilecek.

Para kazanmak artık hikayenin önemli parçası

Rockstar, GTA 6'da paranın önceki oyunlara göre hikayede daha önemli olacağını belirtiyor. Bazı durumlarda ana hikayenin ilerlemesi için belirli miktarda para toplamak gerekecek.

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Para kazanmanın başlıca yolları arasında araç çalmak ve satmak, işletmeleri soymak, mağaza soygunları ve banka soygunları bulunuyor. Soygunlarda hız ve kazanç arasında seçim yapmak gerekecek.

Soygunlarda fazla yavaş olunursa polisler baskın yapabilecek veya dışarıda bekleyebilecek. Bu nedenle arka kapılar gibi alternatif kaçış yollarını kullanmak önemli olacak.

Çalınan eşyalar doğrudan satılamayacak. Mücevher gibi ürünler ve otomobiller için çalıntı malları elden çıkaran aracılar kullanılacak.

Araç çalmak artık başlı başına bir mekanik

GTA 6'da park halindeki her araca kolayca girilemeyecek. Otomobiller güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılacak ve pahalı araçları çalmak çok daha zor olacak. Araçların güvenlik seviyesine göre farklı ekipmanlar gerekecek.

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Sürücü koltuğunda biri bulunan araçlar ise klasik GTA mantığıyla doğrudan kaçırılabilecek.

Çalınan araç hasarlı şekilde aracı satın alan kişiye teslim edilirse değeri düşecek. GTA 6'nın daha dar sokakları ve yoğun trafiği de otomobili çizmeden veya çarpmadan teslim etmeyi zorlaştıracak.

Hikaye, seçimlere ve keşfe daha fazla bağlanacak

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GTA 6'nın hikayesinde hem büyük hem de küçük kararlar bulunacak. Bazı küçük seçimler zaman içinde birikerek daha büyük sonuçlara yol açarken, bazı önemli kararlar hikayeyi anında ve ciddi biçimde değiştirecek. Rockstar, anlatıyı birden fazla kez oynanmaya uygun şekilde tasarlıyor.

Görevlerin kendisinde de oyuncuya daha fazla özgürlük tanınacak Polis kovalamacalarında da oyun önerilen bir kaçış rotası gösterecek ancak farklı yolları kullanmak mümkün olacak.

GTA VI ne zaman çıkacak?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026’da piyasaya sürülecek. Oyunun başlangıç fiyatı ise 79,99 dolar olarak açıklandı.

Rockstar’ın yeni yapımı PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak.

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GTA 6’nın 26 dakikalık videosu yayınlandı: İşte tüm detaylar

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