GTA 6'nın boyutu sızdırıldı: PS5'te devasa yer kaplayacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın dosya boyutuna ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. PlayStation veritabanındaki değişiklikleri takip eden PlayStation Game Size hesabına göre oyunun PS5 sürümü 210 GB depolama alanı gerektirebilir. Insider Gaming'in de bu bilgiyi bağımsız olarak doğruladığı belirtiliyor.

GTA 6, PS5'te 210 GB yer kaplayabilir

Henüz Rockstar Games tarafından doğrulanmayan bu bilgi doğru çıkarsa GTA 6, PlayStation 5'in en fazla depolama alanı isteyen oyunları arasında yer alacak. İddiaya göre GTA 6'nın indirme boyutu 210 GB seviyesinde olacak. Bu büyüklük, orijinal PlayStation 5 modelindeki kullanılabilir SSD alanının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

Dolayısıyla konsolunda çok sayıda oyun yüklü olan kullanıcıların GTA 6'yı indirmeden önce depolama alanını kontrol etmesi gerekebilir. Oyunun bu boyuta ulaşmasında ise geniş açık dünyası, yüksek çözünürlüklü dokular ve kapsamlı oyun içeriği etkili. Ancak dosya boyutunun hangi unsurlardan kaynaklandığına ilişkin Rockstar tarafından paylaşılmış bir açıklama bulunmuyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun modları yüklendiğinde PlayStation 5'te yaklaşık 220 GB depolama alanına ulaşabiliyor. Bu nedenle iddia edilen 210 GB'lık boyut, GTA 6'yı konsoldaki en büyük oyunlardan biri haline getirebilir.

GTA 6'nın PC ve Xbox boyutu henüz bilinmiyor

GTA 6'nın dosya boyutuyla ilgili daha önce de benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Ekim ayının başlarında Cyberleak adlı kaynak, oyunun 200 GB'ı aşan, oynanabilir bir geliştirme sürümüne sahip olduğunu öne sürmüştü. Yeni iddia da bu seviyedeki depolama gereksinimini destekliyor. Bununla birlikte 210 GB bilgisinin mevcut oyun sürümüne ait olduğu belirtiliyor.

Yayınlanacak güncellemeler ve ek içerikler, nihai kurulum boyutunu değiştirebilir. Ayrıca Xbox Series X ve Series S sürümlerinin ne kadar alan gerektireceği henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ön yüklemenin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor.

GTA 6 temalı PS5 DualSense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı 1 gün önce eklendi

Böylece oyuncuların çıkış gününden önce oyunu indirmek için yaklaşık bir haftası olacak. Şirket henüz oyunun kesin dosya boyutunu açıklamadı. Bu nedenle 210 GB bilgisine şimdilik doğrulanmamış bir sızıntı olarak yaklaşmak gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6'nın boyutu sızdırıldı: PS5'te devasa yer kaplayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: