Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6'nın boyutu sızdırıldı: PS5'te devasa yer kaplayacak

    GTA 6'nın PlayStation 5 sürümüne ait olduğu iddia edilen dosya boyutu ortaya çıktı. Yeni sızıntıya göre Rockstar'ın merakla beklenen oyunu, konsolda devasa depolama alanı gerektirebilir.

    GTA 6'nın boyutu sızdırıldı: PS5'te devasa yer kaplayacak Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın dosya boyutuna ilişkin yeni bilgiler sızdırıldı. PlayStation veritabanındaki değişiklikleri takip eden PlayStation Game Size hesabına göre oyunun PS5 sürümü 210 GB depolama alanı gerektirebilir. Insider Gaming'in de bu bilgiyi bağımsız olarak doğruladığı belirtiliyor.

    GTA 6, PS5'te 210 GB yer kaplayabilir

    Henüz Rockstar Games tarafından doğrulanmayan bu bilgi doğru çıkarsa GTA 6, PlayStation 5'in en fazla depolama alanı isteyen oyunları arasında yer alacak. İddiaya göre GTA 6'nın indirme boyutu 210 GB seviyesinde olacak. Bu büyüklük, orijinal PlayStation 5 modelindeki kullanılabilir SSD alanının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.

    Dolayısıyla konsolunda çok sayıda oyun yüklü olan kullanıcıların GTA 6'yı indirmeden önce depolama alanını kontrol etmesi gerekebilir. Oyunun bu boyuta ulaşmasında ise geniş açık dünyası, yüksek çözünürlüklü dokular ve kapsamlı oyun içeriği etkili. Ancak dosya boyutunun hangi unsurlardan kaynaklandığına ilişkin Rockstar tarafından paylaşılmış bir açıklama bulunmuyor.

    Karşılaştırma yapmak gerekirse Call of Duty: Black Ops Cold War, tüm oyun modları yüklendiğinde PlayStation 5'te yaklaşık 220 GB depolama alanına ulaşabiliyor. Bu nedenle iddia edilen 210 GB'lık boyut, GTA 6'yı konsoldaki en büyük oyunlardan biri haline getirebilir.

    GTA 6'nın PC ve Xbox boyutu henüz bilinmiyor

    GTA 6'nın dosya boyutuyla ilgili daha önce de benzer iddialar ortaya çıkmıştı. Ekim ayının başlarında Cyberleak adlı kaynak, oyunun 200 GB'ı aşan, oynanabilir bir geliştirme sürümüne sahip olduğunu öne sürmüştü. Yeni iddia da bu seviyedeki depolama gereksinimini destekliyor. Bununla birlikte 210 GB bilgisinin mevcut oyun sürümüne ait olduğu belirtiliyor.

    Yayınlanacak güncellemeler ve ek içerikler, nihai kurulum boyutunu değiştirebilir. Ayrıca Xbox Series X ve Series S sürümlerinin ne kadar alan gerektireceği henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Rockstar Games'in resmi takvimine göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Ön yüklemenin ise 12 Kasım'da başlaması bekleniyor.

    Böylece oyuncuların çıkış gününden önce oyunu indirmek için yaklaşık bir haftası olacak. Şirket henüz oyunun kesin dosya boyutunu açıklamadı. Bu nedenle 210 GB bilgisine şimdilik doğrulanmamış bir sızıntı olarak yaklaşmak gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi likit membran hangisi psikolojik orman testi enerji içeceklerinde alkol var mı dizel enjektör temizleyici kaskodan cam değişimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Huawei MateBook D16
    Huawei MateBook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum