GTA 6’nın çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

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Rockstar Games'in efsanevi serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) altıncı oyunu için oyuncuların heyecanı giderek artıyor. Take-Two Interactive’in sahibi olduğu Rockstar Games, GTA 6’nın 2025 yılında piyasaya sürülmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmasa da şirketin önceki mali raporlarında oyunun bu yılın sonbaharında çıkış yapmasının planlandığı ifade edilmişti.

GTA serisinin önceki oyunlarının başarısı göz önünde bulundurulduğunda, yeni oyunun da büyük bir ilgi göreceği kesin. Öyle ki, Rockstar Games’in YouTube kanalında yayınlanan ilk tanıtım videosu 230 milyondan fazla izlenme aldı. Bu durum, oyuncuların seriye duyduğu bağlılığı ve beklentiyi açıkça ortaya koyuyor. Çıkış tarihi yaklaştıkça yeni fragmanlar, farklı sürümler ve detaylar oyuncularla paylaşılacak. Rockstar’ın oyunu 2026’ya ertelemesi pek olası görünmüyor, çünkü bu durumda tatil dönemi gibi önemli bir satış fırsatı kaçırılabilir.

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GTA 6'nın çıkışı sadece oyuncular için değil, Take-Two Interactive için de büyük bir finansal fırsat anlamına geliyor. Serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana dünya genelinde 205 milyondan fazla kopya satarak büyük bir ticari başarı elde etti. Bu oyun, tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olarak kayıtlara geçti. Birinci sırada ise Microsoft’un Minecraft oyunu bulunuyor. Minecraft’ın bu yıl bir canlı aksiyon filmiyle gündeme gelmesi de dikkat çekici.

Analistlerin öngörülerine göre GTA 6, satış öncesi dönemde bile Take-Two için 1 milyar dolar değerinde ön sipariş alabilir. Ayrıca, oyunun ilk yılındaki gelirinin 3,2 milyar doları bulması bekleniyor. Bu tahminler, GTA 6’nın yalnızca oyun dünyasında değil, şirketin mali tablolarında da önemli bir etki yaratacağını gösteriyor.

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