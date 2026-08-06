GTA 6'nın detaylı tanıtım videosu bu ay Netflix'te yayınlanacak: Netflix tarih verdi

GTA 6'nın Detaylı Tanıtım Videosu, 27 Ağustos'ta Yayınlanacak
Netflix, GTA 6 tanıtımının 27 Ağustos Perşembe günü yayınlanacağını duyurdu. Tanıtım videosu, Türkiye saatiyle 22:00'de yayınlanacak. İlk başta Netflix'e özel olacak bu video, altı saat sonra YouTube ve Rockstar Games'in resmi sitesi üzerinden de paylaşılacak.
Oyuncuları Vice City'ye geri götürecek olan GTA 6, birlikte suç dünyasına atılan genç bir çifte odaklanıyor. Oyuncular dönüşümlü olarak her iki karakteri de kontrol ediyor olacak. Bu yönüyle GTA 6, hikâye modunda oynanabilir bir kadın karakterin olduğu ilk Grand Theft Auto oyunu olacak.
19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak olan GTA 6, çıkışta sadece hikâye moduyla gelecek olsa da kısa süre sonra bir online mod da eklenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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