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    GTA 6'nın detaylı tanıtım videosu bu ay Netflix'te yayınlanacak: Netflix tarih verdi

    GTA 6'dan oynanış videosu görmek isteyenler, isteklerine bu ay kavuşacak. Oyunun kapsamlı tanıtım videosu Netflix ortaklığında yayınlanacak. Netflix ve Rockstar, tanıtım tarihini duyudu.

    GTA 6'nın detaylı tanıtım videosu bu ay Netflix'te yayınlanacak: Netflix tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Milyonlarca oyuncunun oynamak için adeta gün saydığı GTA 6'yı yakında çok daha kapsamlı şekilde görme şansı yakalayacağız. Şu ana kadar yayınladığı fragmanlarda oynanış videolarına yer vermeyen Rockstar Games, beklenen o videoyu bu ayın sonuna doğru yayınlayacak. Oyunun kapsamlı şekilde tanıtılacağı bu yayın, Netflix'te gerçekleşecek.

    GTA 6'nın Detaylı Tanıtım Videosu, 27 Ağustos'ta Yayınlanacak

    Netflix, GTA 6 tanıtımının 27 Ağustos Perşembe günü yayınlanacağını duyurdu. Tanıtım videosu, Türkiye saatiyle 22:00'de yayınlanacak. İlk başta Netflix'e özel olacak bu video, altı saat sonra YouTube ve Rockstar Games'in resmi sitesi üzerinden de paylaşılacak.

    Oyuncuları Vice City'ye geri götürecek olan GTA 6, birlikte suç dünyasına atılan genç bir çifte odaklanıyor. Oyuncular dönüşümlü olarak her iki karakteri de kontrol ediyor olacak. Bu yönüyle GTA 6, hikâye modunda oynanabilir bir kadın karakterin olduğu ilk Grand Theft Auto oyunu olacak.

    19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak olan GTA 6, çıkışta sadece hikâye moduyla gelecek olsa da kısa süre sonra bir online mod da eklenecek.

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