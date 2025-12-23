Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski Rockstar Games çalışanı GTA 6'nın fiyatını paylaştı

    GTA 6 için 100 dolar iddiaları gündemdeki yerini korurken, eski bir Rockstar geliştiricisinden sürpriz bir bilgi paylaşıldı. Rockstar, temel sürüm için daha "alışıldık" bir fiyat sunabilir.

    GTA 6'nın fiyatı ne kadar olacak: Eski Rockstar çalışanı açıkladı Tam Boyutta Gör
    GTA 6'nın fiyatı konusunda son dönemde ortaya atılan iddialara, Rockstar cephesinden dolaylı bir yorum geldi. Eski Rockstar Games animatörü Mike York, oyunun fiyatının 100 dolar seviyesine çıkmayacağını söyledi. York'a göre bu ölçekte bir fiyat artışı, Rockstar’ın ihtiyaç duyduğu bir hamle değil.

    GTA 6 ne kadara satılacak?

    Eski Rockstar çalışanı, GTA 6'nın çıkış fiyatının 70 dolar seviyesinde kalacağını söylüyor. York, verdiği röportajda Rockstar’ın oyuncu güvenini riske atacak agresif bir fiyatlandırmaya yönelmeyeceğini savundu. GTA serisinin satış potansiyelinin zaten son derece yüksek olduğunu belirten York, asıl gelir modelinin oyun sonrası GTA Online tarafında şekilleneceğini belirtiyor.

    Bu nedenle temel sürümde "normalleşmiş" fiyat çizgisinin korunacak. Öte yandan York, GTA 6'nın birden fazla sürümle satışa sunulacağını da söylüyor. Buna göre 70 dolarlık standart sürümün yanında, GTA Online avantajları veya dijital içerikler sunan 99-100 dolar bandında bir Deluxe ya da Premium sürüm bulunabilir. Ancak bu yüksek fiyatlı paketlerin zorunlu değil, isteğe bağlı olacak.

    Sektör analistleri GTA 6'nın ilk haftasında 2,7 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde edebileceği tahmin ediyor. Tabii ki Rockstar cephesinden henüz resmi bir fiyatlandırma açıklaması gelmiş değil. GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapması planlanıyor. Ön sipariş fiyatları ve sürüm detaylarının ise lansmana daha yakın bir tarihte netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen nemo tutulan modeli hangisi sodexo nakite çevirme 444 0 444 dolandırıcılığı clio l vites yeni tanıştığın kıza günaydın mesajı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum