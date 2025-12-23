Eski Rockstar Games çalışanı GTA 6'nın fiyatını paylaştı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör GTA 6'nın fiyatı konusunda son dönemde ortaya atılan iddialara, Rockstar cephesinden dolaylı bir yorum geldi. Eski Rockstar Games animatörü Mike York, oyunun fiyatının 100 dolar seviyesine çıkmayacağını söyledi. York'a göre bu ölçekte bir fiyat artışı, Rockstar’ın ihtiyaç duyduğu bir hamle değil.

GTA 6 ne kadara satılacak?

Eski Rockstar çalışanı, GTA 6'nın çıkış fiyatının 70 dolar seviyesinde kalacağını söylüyor. York, verdiği röportajda Rockstar’ın oyuncu güvenini riske atacak agresif bir fiyatlandırmaya yönelmeyeceğini savundu. GTA serisinin satış potansiyelinin zaten son derece yüksek olduğunu belirten York, asıl gelir modelinin oyun sonrası GTA Online tarafında şekilleneceğini belirtiyor.

Bu nedenle temel sürümde "normalleşmiş" fiyat çizgisinin korunacak. Öte yandan York, GTA 6'nın birden fazla sürümle satışa sunulacağını da söylüyor. Buna göre 70 dolarlık standart sürümün yanında, GTA Online avantajları veya dijital içerikler sunan 99-100 dolar bandında bir Deluxe ya da Premium sürüm bulunabilir. Ancak bu yüksek fiyatlı paketlerin zorunlu değil, isteğe bağlı olacak.

Sektör analistleri GTA 6'nın ilk haftasında 2,7 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde edebileceği tahmin ediyor. Tabii ki Rockstar cephesinden henüz resmi bir fiyatlandırma açıklaması gelmiş değil. GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yapması planlanıyor. Ön sipariş fiyatları ve sürüm detaylarının ise lansmana daha yakın bir tarihte netleşecek.

