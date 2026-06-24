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    GTA VI'nın fiyatı resmen açıklandı: İşte GTA 6 fiyatı ve sürümleri

    Rockstar Games, GTA VI'nın fiyatını ve ön sipariş detaylarını açıkladı. 19 Kasım'da çıkacak olan GTA 6 fiyatı ve sürümleri belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar:

    GTA 6’nın fiyatı resmen açıklandı: İşte fiyatı ve sürümleri Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, uzun süredir merakla beklenen Grand Theft Auto VI (GTA VI) için satış fiyatını ve ön sipariş detaylarını resmen duyurdu. GTA 6, Standart ve Ultimate Edition olmak üzere iki farklı paket ile çıkış yapacak.

    GTA 6 fiyatı ne kadar?

    Şirketin açıklamasına göre oyunun standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Oyunun çıkış tarihi ise daha önce açıklandığı gibi 19 Kasım 2026 olarak kesinleşti.

    Ön siparişler bugün başlıyor

    GTA 6 için ön siparişler, yerel saatle gece yarısından itibaren açılacak. Oyuncular, oyunu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için hem dijital hem de fiziksel sürüm olarak satın alabilecek.

    Rockstar'ın verdiği bilgiye göre fiziksel kutulu sürümler, geleneksel disk yerine kutu içerisinde bir indirme kodu barındıracak. Buna karşılık fiziksel kopyalar 12 Kasım'dan itibaren gönderilmeye başlanacak ve oyuncular çıkış gününü beklemeden oyunu önceden indirerek hazır hale getirebilecek. Önyüklemeler de yine 12 Kasım’da başlayacak.

    GTA 6 oyun içi görseller

    Rockstar Games, GTA 6'nın oyun içi görsellerini de paylaştı. 

    Oyunun haritası olan Leonida'ya ait mekanların arasında Ambrosia, Grassrivers, Leonida Keys, Mount Kalaga National Park, Port Gellhorn ve Vice City görünüyor.

    Paylaşılan görseller de ayrıca Boobie Ike, Brian Heder, Cal Hampton, DreQuan Priest, Jason Duval, Lucia Caminos, Raul Bautista ve Real Dimez’e air sahneler de yer alıyor.

    Vintage Vice City Pack

    GTA 6’nın fiyatı resmen açıklandı: İşte fiyatı ve sürümleri Tam Boyutta Gör
    Oyunu ön sipariş veren veya 20 Kasım'a kadar satın alan kullanıcılar, özel Vintage Vice City Pack paketine ücretsiz erişim elde edecek.

    Bu paket içerisinde 2002 yılında çıkan GTA: Vice City'e gönderme yapan çeşitli içerikler bulunuyor. Oyuncular, 1955 model Vapid Stanier sedan, kişisel garaj, Jason ve Lucia için özel kıyafetler ve saç stilleri ile Tommy Vercetti'den ilham alan tropikal desenli silah kaplamasına sahip olacak.

    Dijital ön sipariş veren kullanıcılar ayrıca Rockstar'ın abonelik hizmeti olan GTA Plus'ın bir aylık üyeliğini de ücretsiz alacak.

    Ultimate Edition

    GTA 6’nın fiyatı resmen açıklandı: İşte fiyatı ve sürümleri Tam Boyutta Gör
    99,99 dolarlık Ultimate Edition, hikaye ilerledikçe açılan çok sayıda özel dijital içeriği beraberinde getiriyor. Bu sürümde yalnızca Ultimate Edition sahiplerinin erişebileceği araçlar, silahlar, kıyafetler, dövmeler, mağazalar ve yan görevler yer alıyor.

    Özel içerikler arasında 1995 model Grotti Cheetah spor otomobili, Jason ve Lucia'ya özel kişiselleştirilmiş tabancalar, Vice City temalı kıyafetler, özel dövmeler ve kozmetik seçenekler bulunuyor.

    Bunun yanında oyuncular Rideout Customs, One-Eyed Willie’s gibi modifikasyon atölyelerine, Sara's Unisex Salon kuaförüne, Stock 305 giyim mağazasına ve Electric Fang Tattoo dövme stüdyosuna erişebilecek.

    Ultimate Edition ayrıca Shitzu Squalo sürat teknesi, 1967 model Vapid Dominator Buggy, Jason'ın güvenli evinde kullanılabilecek araçlar ve çeşitli araç modifikasyon paketleri de içeriyor.

    Hikaye dışı içerikler arasında özel görevler de yer alıyor. Oyuncular, Vice City'nin güneyindeki çetelerle bağlantılı kaçak mal operasyonlarına katılabilecek veya koleksiyoncu Wyman tarafından verilen klasik otomobil restorasyon görevlerini üstlenebilecek.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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