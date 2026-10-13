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    GTA 6'nın PC çıkış tarihi ortaya çıktı: Çok bekletmeyecek

    GTA 6'nın PC sürümü için bekleyiş sanılandan kısa sürebilir. İddiaya göre Rockstar, oyunu konsollardan yalnızca birkaç ay sonra bilgisayarlara getirmeyi planlıyor.

    GTA 6'nın PC çıkış tarihi ortaya çıktı: Çok bekletmeyecek Tam Boyutta Gör

    Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Konsol sürümü için geri sayım sürerken bilgisayar oyuncularının oyuna ne zaman kavuşacağı da merak konusu. GamesBeat'in sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rockstar, GTA 6'nın PC sürümünü düşünülenden çok daha erken bir tarihte yayınlayabilir.

    GTA 6 PC’ye Ocak-Mart 2027 döneminde çıkabilir

    GamesBeat'in sektörden dört kaynağa dayandırdığı habere göre şirket, GTA 6'nın PC sürümünü 2027'nin ilk üç ayında yayınlamayı planlıyor. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Bilindiği üzere GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. İddia edilen takvim gerçekleşirse PC oyuncuları, konsol sürümünden yaklaşık üç ila dört ay sonra oyuna erişebilecek.

    Bu bekleyiş süresi serinin önceki oyunundaki takvime kıyasla önemli ölçüde kısa olacak. GTA 5, Eylül 2013'te konsollara çıkmış, PC sürümü ise Nisan 2015'te yayınlanmıştı. İki sürüm arasındaki bekleyiş yaklaşık bir yıl yedi ay sürmüştü.

    GTA Online 2 de gelebilir

    GTA 6'nın PC sürümünün erkene alınmasının arkasında oyunun çevrimiçi bileşeni de bulunabilir. Rockstar, GTA 6 için çok oyunculu modu henüz resmen duyurmadı. Ancak Twitch CEO'su Dan Clancy, bir süre önce modun 2027'de yayınlanacağını söylemişti.

    Öte yandan modun resmi adı ve kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Çevrimiçi modun PC sürümüyle yakın tarihlerde yayınlanması, özellikle rol yapma sunucuları ve kullanıcıların oluşturduğu içerikler açısından önem taşıyor.

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