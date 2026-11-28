Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6, çıkış yaptığı ilk haftada tarihi bir başarıya imza attı. Alinea Analytics verilerine göre 53 milyon kopyadan fazla satan oyun, 4,7 milyar dolar gelir elde etti. Satışların yüzde 76'sını kapsayan PlayStation 5 platformu 40 milyon kopya ile lider olurken, Xbox tarafında 13 milyon satış yapıldı. Ayrıca 250 bin oyuncu şimdiden 100 saati geride bıraktı. Bu devasa rakamlar, GTA 6'nın oyun tarihine geçen bir başlangıç yaptığını kanıtlıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6, satış performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Analiz şirketi Alinea Analytics'in tahminlerine göre oyun, piyasaya sürülmesinden sonraki ilk haftada 53 milyon kopyadan fazla sattı. Bu satışların toplam gelirinin ise yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Modcular PC için GTA 6 online modu hazırlıyor 21 sa. önce eklendi

İlk hafta satışlarında PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X platformları yer aldı. Daha önce paylaşılan tahminlerde GTA 6'nın ilk hafta sonundaki satışlarının yaklaşık 45 milyon kopyaya ulaştığı belirtilmişti.

PS5 satışlarda açık ara önde

Alinea Analytics'in hesaplamalarına göre toplam satışların yüzde 75,7'si PlayStation 5 ailesine ait. Bu oran yaklaşık 40 milyon kopyaya karşılık geliyor. Xbox Series X ve Series S kullanıcıları ise yaklaşık 13 milyon kopya satın aldı.

Tam Boyutta Gör Analistlerin tahminlerine göre Grand Theft Auto 6'nın toplam satış geliri yaklaşık 4,7 milyar dolara ulaştı. Oyuna gösterilen ilgi, oyuncuların geçirdiği süreye de yansıdı. İlk hafta içinde yaklaşık 250 bin oyuncu, oyunda 100 saatten fazla zaman geçirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

GTA 6'nın satışları ilk haftada 53 milyon kopyayı aştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: