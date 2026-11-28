Yapay Zeka Özeti:
- Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6, çıkış yaptığı ilk haftada tarihi bir başarıya imza attı. Alinea Analytics verilerine göre 53 milyon kopyadan fazla satan oyun, 4,7 milyar dolar gelir elde etti. Satışların yüzde 76'sını kapsayan PlayStation 5 platformu 40 milyon kopya ile lider olurken, Xbox tarafında 13 milyon satış yapıldı. Ayrıca 250 bin oyuncu şimdiden 100 saati geride bıraktı. Bu devasa rakamlar, GTA 6'nın oyun tarihine geçen bir başlangıç yaptığını kanıtlıyor.
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İlk hafta satışlarında PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X platformları yer aldı. Daha önce paylaşılan tahminlerde GTA 6'nın ilk hafta sonundaki satışlarının yaklaşık 45 milyon kopyaya ulaştığı belirtilmişti.
PS5 satışlarda açık ara önde
Alinea Analytics'in hesaplamalarına göre toplam satışların yüzde 75,7'si PlayStation 5 ailesine ait. Bu oran yaklaşık 40 milyon kopyaya karşılık geliyor. Xbox Series X ve Series S kullanıcıları ise yaklaşık 13 milyon kopya satın aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli