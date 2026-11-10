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    GTA 6'nın süper otomobili dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı!

    Rockstar'ın Ferrari'den esinlenerek GTA serisine taşıdığı ikonik aracı Grotti Cheetah artık gerçekte satın alınabiliyor. Araç, Londra'da lüks bir mağazada 1 milyon sterline satışa çıktı!

    GTA 6 arabası 1 milyon sterlin fiyatla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'daki Grotti Cheetah'yı gerçek dünyaya taşımak için West Coast Customs ile iş birliği yaptı. Bu özel süper otomobilin fiyatı ise 1 milyon sterlin olarak belirlendi. Ferrari Testarossa'dan esinlenerek tasarlanan araç, 4.9 litrelik V8 motor, pembe-mavi renkli "Vice City" temalı dış boya ve özel üretim deri iç tasarıma sahip. Bu özel yapım otomobil, oyunun 19 Kasım'daki piyasaya çıkışından önce, 9-28 Kasım tarihleri ​​arasında Londra'daki Selfridges mağazasında gerçekleştirilecek kapsamlı GTA VI tanıtım etkinliğinin bir parçası olarak sergilenecek.

    Grotti Cheetah: 4.9 litrelik V8 motor, pembe-mavi renkli Vice City temalı boya ve özel üretim deri iç tasarım

    Grotti Cheetah, Grand Theft Auto serisinde yer alan kurgusal bir spor otomobil; Grotti markası ise Rockstar'ın Ferrari'ye getirdiği yorum niteliğinde. Rockstar, GTA 6'nın çıkışını kutlamak amacıyla West Coast Customs ile iş birliği yaparak bu aracı gerçeğe dönüştürdü. Kaynaklara göre, proje, oyun içindeki versiyonuna benzemesi için kapsamlı modifikasyonlardan geçirilmiş Ferrari Testarossa temel alınarak hazırlandı. Bu eşsiz araç, şu anda Selfridges'teki “Visit Vice City at The Corner Shop" adlı tanıtım etkinliği kapsamında satışa sunulmuş durumda. İstenen fiyat ise yaklaşık 1 milyon sterlin.

    Rockstar'ın Ferrari Testarossa yorumu

    Cheetah, GTA 6'nın imzası niteliğindeki mavi ve pembe renk paletini taşıyor. Aracın ön kısmında, Ferrari'nin şahlanan at amblemini esprili bir şekilde şahlanan tavşan figürüyle değiştiren Grotti amblemi yer alıyor. Bunun dünyadaki tek gerçek Grotti Cheetah olduğu söyleniyor.

    1 milyon sterline satışa çıkarıldı!

    Cheetah, 4.9 litrelik V8 motorla güçlendirilmiş. Spor otomobilin trafiğe çıkış izninin olup olmadığı ise henüz belirsiz. Yüksek fiyat etiketi göz önüne alındığında, araca yönelik yoğun talep olması pek olası görünmüyor. Yine de belki varlıklı bir GTA tutkunu, bu eşsiz aracı koleksiyonuna eklemek isteyebilir. Bu gerçekleşmese bile Cheetah, Selfridges'te pek çok meraklı bakışın odağı olacaktır.

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