GTA 6, Nintendo Switch 2'ye gelebilir: Teknik engeller aşıldı

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA 6 için dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sektörde paylaşılan son bilgilere göre şirket, oyunu Nintendo Switch 2 platformuna getirmek amacıyla çalışmalar yürütüyor. Projenin önündeki en büyük teknik engeller ise aşılmış durumda.

Nintendo ile ortak çalışıyor olabilir

Sızıntıya göre Rockstar bünyesinde Switch 2 konusunda uzman geliştiriciler görev alıyor. Ayrıca Nintendo'nun da yayıncı Take-Two Interactive ile birlikte projeye destek verdiği paylaşıldı. Ancak iddialara göre Switch 2 sürümü bu yıl içerisinde piyasaya sürülmeyecek. Oyunun taşınabilir konsola uyarlanması için optimizasyon çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Bugüne kadar GTA 6'nın Switch 2'ye gelemeyeceği yönündeki en büyük endişe, konsolun donanım gücüydü. Nintendo'nun yeni nesil taşınabilir konsolu, Nvidia'nın özel olarak geliştirdiği Ampere tabanlı bir grafik işlemcisi kullanıyor. Performans açısından sistemin, masaüstü tarafındaki GeForce RTX 3050 seviyesine yakın olduğu belirtiliyor.

Buna rağmen DLSS gibi yapay zekâ destekli görüntü yükseltme teknolojileri sayesinde yeni nesil oyunların Switch 2'de çalıştırılabileceği düşünülüyor. Son dönemde bazı büyük yapımların konsola uyarlanması da bu görüşü destekler nitelikte. Ayrıca oyunun Xbox Series S için de çıkış yapacağını biliyoruz. Bu da Switch 2 iddialarını güçlendiriyor.

Eğer proje gerçeğe dönüşürse, oyuncular GTA 6'yı ilk kez taşınabilir bir konsolda deneyimleme fırsatı yakalayabilir. Bu da Switch 2'nin en dikkat çekici üçüncü taraf oyunlarından biri olmasını sağlayabilir.

Rockstar: GTA 6 en iyi PS5'te oynanır! 22 sa. önce eklendi

Bununla birlikte tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Rockstar Games ve Nintendo, GTA 6'nın Switch 2 sürümü hakkında herhangi bir açıklama yapmış değil. Şimdilik oyunun 19 Kasım tarihinde PlayStation 5 ile Xbox Series X|S için çıkması beklenirken, olası Switch 2 sürümünün ise daha sonraki bir tarihte gelebileceği konuşuluyor.

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GTA 6, Nintendo Switch 2'ye gelebilir: Teknik engeller aşıldı

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