GTA 6 ön sipariş rakamları paylaşıldı: PlayStation'da rekora koşuyor

GTA 6 ön siparişleri rekora koşuyor
Sensor Tower verilerine göre GTA 6'nın dijital ön siparişleri yaklaşık 630 milyon dolar değerinde. Bu rakam iadeler düşüldükten sonraki tahmini geliri ifade ediyor. Platform dağılımında ise PlayStation'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. PlayStation kullanıcılarının yaklaşık 4,80 milyon kopya için ön sipariş verdiği tahmin ediliyor. Bu da toplamın yaklaşık yüzde 74'üne karşılık geliyor ve 468 milyon dolarlık bir değere denk geliyor.
Xbox tarafında ise tahmini ön sipariş sayısı 1,66 milyon seviyesinde. Platformun toplam payı yaklaşık yüzde 26 olurken, tahmini gelir 162 milyon dolar civarında. 13 Ekim'de açıklanan önceki verilere kıyasla GTA 6'nın dijital ön siparişleri yaklaşık 370 bin adet arttı. O tarihte 6,08 milyon ön sipariş ve 594 milyon dolarlık tahmini gelir açıklanmıştı.
Call of Duty'yi geride bırakabilir
GTA 6'nın ABD'deki ön sipariş performansı da dikkat çekiyor. Sensor Tower'a göre oyun, çıkışına aynı süre kala Call of Duty: Modern Warfare 2'nin (2022) yüzde 148 önünde bulunuyor. Bu değer, Sensor Tower'ın son altı yılda takip ettiği büyük oyunlar arasında en güçlü performans. Ancak söz konusu rakamların üçüncü taraf tahminleri olduğunu belirtmek gerekiyor.
GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıkacak. Çıkış tarihi yaklaştıkça ön sipariş rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: