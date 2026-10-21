GTA 6 ön sipariş rakamları paylaşıldı: PlayStation'da rekora koşuyor

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games tarafından geliştirilen ve bu yılın en çok beklenen oyunlarından GTA 6 için ön sipariş rakamları yükselmeye devam ediyor. Sensor Tower'ın son tahminlerine göre oyunun dünya genelindeki dijital ön siparişleri 6,45 milyon seviyesine ulaştı. PlayStation ise toplam satışlarda açık ara önde.

GTA 6 ön siparişleri rekora koşuyor

Sensor Tower verilerine göre GTA 6'nın dijital ön siparişleri yaklaşık 630 milyon dolar değerinde. Bu rakam iadeler düşüldükten sonraki tahmini geliri ifade ediyor. Platform dağılımında ise PlayStation'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. PlayStation kullanıcılarının yaklaşık 4,80 milyon kopya için ön sipariş verdiği tahmin ediliyor. Bu da toplamın yaklaşık yüzde 74'üne karşılık geliyor ve 468 milyon dolarlık bir değere denk geliyor.

Xbox tarafında ise tahmini ön sipariş sayısı 1,66 milyon seviyesinde. Platformun toplam payı yaklaşık yüzde 26 olurken, tahmini gelir 162 milyon dolar civarında. 13 Ekim'de açıklanan önceki verilere kıyasla GTA 6'nın dijital ön siparişleri yaklaşık 370 bin adet arttı. O tarihte 6,08 milyon ön sipariş ve 594 milyon dolarlık tahmini gelir açıklanmıştı.

Call of Duty'yi geride bırakabilir

GTA 6'nın ABD'deki ön sipariş performansı da dikkat çekiyor. Sensor Tower'a göre oyun, çıkışına aynı süre kala Call of Duty: Modern Warfare 2'nin (2022) yüzde 148 önünde bulunuyor. Bu değer, Sensor Tower'ın son altı yılda takip ettiği büyük oyunlar arasında en güçlü performans. Ancak söz konusu rakamların üçüncü taraf tahminleri olduğunu belirtmek gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Take-Two Interactive henüz GTA 6'nın ön sipariş sayılarını resmi olarak açıklamadı. Şirket CEO'su Strauss Zelnick ise daha önce ön siparişlerde 100 dolarlık Ultimate Edition'ın öne çıktığını söylemişti. Sensor Tower da alıcıların büyük bölümünün bu sürümü tercih ettiğini belirtiyor. PlayStation'ın ön siparişlerdeki liderliği yeni değil.

Koleksiyonculara özel GTA 6 diski Çin'de satışa çıktı 3 gün önce eklendi

GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya çıkacak. Çıkış tarihi yaklaştıkça ön sipariş rakamlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

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GTA 6 ön sipariş rakamları paylaşıldı: Rekora koşuyor!

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