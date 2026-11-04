GTA 6 tarihe geçiyor: Ön siparişlerden 7.7 milyon dolar gelir!

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Oynat GTA 6, henüz piyasaya çıkmadan kırdığı rekorlarla oyun dünyasını sallamaya devam ediyor. Ön sipariş sayısı 7,7 milyona ulaşan oyunun toplam geliri 750 milyon doları aştı. Satışların yüzde 74'ü PlayStation 5, yüzde 26'sı ise Xbox tarafında gerçekleşti. Analistler, yapımın çıkış yaptığı ilk haftada 5 milyar dolardan fazla gelir getirmesini bekliyor. Ön yükleme tarihinin açıklanmasıyla ön siparişlerin daha da artacağı tahmin ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Analiz firması Sensor Tower, 3 Kasım itibarıyla GTA 6'nın 750 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini bildirdi. Veriler, tahmini ön siparişleri, satılan kopya sayılarını ve dünya genelinde toplam geliri kapsıyor.

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GTA 6 ön siparişlerinin çoğu PS5 kullanıcılarından geliyor

Tam Boyutta Gör Güncel veriler, GTA 6'nın şimdiden 7.71 milyon adet sattığını, bu satışların %74'ünün PS5, %26'sının ise Xbox Series konsollarında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. 750 milyon dolarlık toplam gelirin 559 milyon doları (5.74 milyon adet satışla) PS5'ten, 192 milyon doları ise (1.97 milyon adet satışla) Xbox'tan geldi.

Veriler, Rockstar'ın son iki hafta içinde 100 milyon doların üzerinde ek gelir elde ettiğini ve yaklaşık 1.3 milyon adet daha satış yaptığını gösteriyor. Oyunun piyasaya çıkışından önce 1 milyar dolar gelir barajını aşıp aşamayacağını ise zaman gösterecek.

Bir diğer analiz firması olan NewZoo ise, oyunun piyasaya sürüldüğü hafta yaklaşık 5.2 milyar dolarlık gelir yaratmasını bekliyor. Bunun yanı sıra Rockstar, oyun için ön yükleme tarihini ve saatini de resmi olarak duyurdu; bu durum da ön siparişlerin artmasına katkı sağlayacaktır.

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GTA 6 ön sipariş rekoru: 1 milyar dolara yaklaştı!

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