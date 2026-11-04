GTA 6 tarihe geçiyor: Ön siparişlerden 7.7 milyon dolar gelir!

Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6, henüz piyasaya çıkmadan kırdığı rekorlarla oyun dünyasını sallamaya devam ediyor. Ön sipariş sayısı 7,7 milyona ulaşan oyunun toplam geliri 750 milyon doları aştı. Satışların yüzde 74'ü PlayStation 5, yüzde 26'sı ise Xbox tarafında gerçekleşti. Analistler, yapımın çıkış yaptığı ilk haftada 5 milyar dolardan fazla gelir getirmesini bekliyor. Ön yükleme tarihinin açıklanmasıyla ön siparişlerin daha da artacağı tahmin ediliyor.
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GTA 6 ön siparişlerinin çoğu PS5 kullanıcılarından geliyor
Veriler, Rockstar'ın son iki hafta içinde 100 milyon doların üzerinde ek gelir elde ettiğini ve yaklaşık 1.3 milyon adet daha satış yaptığını gösteriyor. Oyunun piyasaya çıkışından önce 1 milyar dolar gelir barajını aşıp aşamayacağını ise zaman gösterecek.
Bir diğer analiz firması olan NewZoo ise, oyunun piyasaya sürüldüğü hafta yaklaşık 5.2 milyar dolarlık gelir yaratmasını bekliyor. Bunun yanı sıra Rockstar, oyun için ön yükleme tarihini ve saatini de resmi olarak duyurdu; bu durum da ön siparişlerin artmasına katkı sağlayacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: