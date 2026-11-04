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    GTA 6 tarihe geçiyor: Ön siparişlerden 7.7 milyon dolar gelir!

    GTA 6 ön siparişleri 7.71 milyon adede ulaştı. Bu, geçen aya kıyasla 1 milyonluk artış anlamına geliyor. Oyun, Cyberpunk 2077'nin rekorunu geride bırakma yolunda ilerliyor.

    GTA 6 ön sipariş rekoru 1 milyar dolara yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Analiz firması Sensor Tower, 3 Kasım itibarıyla GTA 6'nın 750 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini bildirdi. Veriler, tahmini ön siparişleri, satılan kopya sayılarını ve dünya genelinde toplam geliri kapsıyor.

    GTA 6 ön siparişlerinin çoğu PS5 kullanıcılarından geliyor

    gta 6 ön sipariş rakamları ps5 Tam Boyutta Gör
    Güncel veriler, GTA 6'nın şimdiden 7.71 milyon adet sattığını, bu satışların %74'ünün PS5, %26'sının ise Xbox Series konsollarında gerçekleştiğini ortaya koyuyor. 750 milyon dolarlık toplam gelirin 559 milyon doları (5.74 milyon adet satışla) PS5'ten, 192 milyon doları ise (1.97 milyon adet satışla) Xbox'tan geldi.

    Veriler, Rockstar'ın son iki hafta içinde 100 milyon doların üzerinde ek gelir elde ettiğini ve yaklaşık 1.3 milyon adet daha satış yaptığını gösteriyor. Oyunun piyasaya çıkışından önce 1 milyar dolar gelir barajını aşıp aşamayacağını ise zaman gösterecek.

    Bir diğer analiz firması olan NewZoo ise, oyunun piyasaya sürüldüğü hafta yaklaşık 5.2 milyar dolarlık gelir yaratmasını bekliyor. Bunun yanı sıra Rockstar, oyun için ön yükleme tarihini ve saatini de resmi olarak duyurdu; bu durum da ön siparişlerin artmasına katkı sağlayacaktır.

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