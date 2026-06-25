GTA 6 ön siparişe açıldı: İşte Türkiye fiyatı

GTA 6 fiyatı ne kadar?
Şirketin açıkladığı bilgilere göre GTA 6'nın standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Oyun, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için yayınlanacak. Ön siparişler dijital mağazalar üzerinden açılırken, fiziksel sürüm tarafında da önemli bir detay bulunuyor. Rockstar, kutulu sürümlerde geleneksel disk yerine kutu içerisinde indirme kodu sunacak. Fiziksel kopyalar ise 12 Kasım itibarıyla gönderilmeye başlanacak ve aynı tarihte ön yükleme süreci açılacak.
- GTA 6 Standart Edition: 79,99 dolar
- Gta 6 Ultimate Edition: 99,99 dolar
GTA VI'nın PS5 fiyatı ise Standart sürüm için 4.000 TL Ultimate sürüm içinse 5.000 TL olarak açıklandı. Xbox'ta da fiyatlar aynı. Hemen aşağıdan oyunun konsol ön sipariş sayfalarına göz atabilirsiniz.
- GTA 6 Standart Edition PS5 : 3.999 TL
- GTA 6 Ultimate Edition PS5 : 4.999 TL
- GTA 6 Standart Edition Xbox Series X-S : 3.999 TL
- GTA 6 Ultimate Edition Xbox Series X-S : 4.999 TL
Ön sipariş veren ya da oyunun herhangi bir sürümünü 20 Kasım'a kadar satın alan kullanıcılar için özel bir bonus paket de hazırlanmış durumda. Vintage Vice City Pack adı verilen bu içerik paketi, doğrudan GTA: Vice City'ye gönderme yapan çeşitli kozmetikler ve eşyalar içeriyor. Paket kapsamında 1955 model Vapid Stanier sedan, kişisel garaj, Jason ve Lucia için özel kıyafet ve saç stilleri ile Tommy Vercetti esintili tropikal desenli silah kaplaması sunulacak. Dijital ön sipariş veren oyuncular ayrıca 1 aylık GTA Plus üyeliği de elde edecek.
GTA 6 ve GTA 6 Online ne zaman çıkıyor?
GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde Xbox Series X-S ve Playstation 5 modellerine geliyor. Rockstar, oyunun ilk etapta "Online" çok oyunculu moda sahip olmayacağını doğruladı. Online özelliklerin oyunun PC sürümü ile çıkış yapması bekleniyor.
Ultimate Edition içerikleri
Ultimate Edition yalnızca kozmetik eklemelerle sınırlı kalmıyor. Bu sürüm, hikâye ilerledikçe açılan çeşitli özel dijital içeriklerle gelecek. Ne yazık ki bu içerikler Standart sürümden ayrılmış. Oyuncular bu pakette özel görevlere ve araçlara, silahlara, kıyafetlere, dövmelere, mağazalara ve bazı yan görevlere erişebilecek. İçerikler arasında 1995 model Grotti Cheetah, Jason ve Lucia'ya özel kişiselleştirilmiş tabancalar, Vice City temalı kıyafetler ve farklı kozmetik seçenekler bulunuyor.
Ultimate Edition ile gelen içerikler
- ’95 Grotti Cheetah: 90’ların ortasına gönderme yapan retro tasarımlı spor otomobil
- Hawk & Little Morgan Revolver: Vice City temalı özel kaplamalara sahip çift revolver
- Kişiselleştirilmiş silah varyasyonları: Jason’ın Girardi ES9 ve Lucia’nın Klose K17 tabancaları için özel işlemeli sürümler
- Vice City Style paketi: Jason ve Lucia için özel kıyafetler, saç stilleri, dövmeler ve kozmetik içerikler
- Jason’s Safehouse Vehicles: Dinka Enduro motosiklet ve Crest Kayak
- Ganado Retro Build: Jason’ın Vapid Ganado pikabı için özel modifikasyon paketi
- Shitzu Squalo: Washington Beach’te kullanılabilen özel sürat teknesi
- ’67 Vapid Dominator Buggy & Garage: Off-road odaklı buggy ve Paradise Garage erişimi
- Goodtime Gear: Macca the Alligator karakterinden ilham alan kıyafet ve aksesuar koleksiyonu
- PTT Youngin$ Compound: Çete baskını temalı özel içerik ve kaçak mal görevleri
- Classic Car Collection: Wyman tarafından verilen klasik otomobil bulma ve restore etme görevleri
Ultimate Edition'a özel açılacak mekanlar
- Rideout Customs: Araçlar için detaylı modifikasyon ve özel donanım seçenekleri
- Sara’s Unisex Salon: Jason ve Lucia için saç, sakal, makyaj ve tırnak seçenekleri
- Stock 305: Karakterlere özel sokak modası odaklı kıyafet mağazası
- Electric Fang Tattoo: 50’den fazla özel dövme tasarımı
- One-Eyed Willie’s: Off-road modifikasyonlarına odaklanan özel atölye
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çok güzel
|Maalesef, Gta6’da Türkçe dil desteği yok. ...
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