GTA VI öncesi sürpriz: GTA 5 için ücretsiz yükseltme duyuruldu

Tam Boyutta Gör GTA 6 pazarlaması başlamış olabilir; en azından Take-Two CEO'sunun sokak röportajı bunu gösteriyor. Ancak şimdiye kadarki en büyük oyunu beklerken, uzun süredir devam eden oyuna ücretsiz yükseltme geldi. Rockstar, GTA 5’i eski konsollarda oynayanlar için ücretsiz yükseltme müjdesini verirken, GTA Online'a gelecek yeni soygunu da duyurdu.

Take-Two'dan dev GTA 6 tahmini: Şirketin en büyük yılı olabilir 3 hf. önce eklendi

PS5 veya Xbox Series X/S sürümüne ücretsiz yükseltme

Rockstar'ın basın bülteninde belirtildiği üzere, 18 Haziran Perşembe günü, PS4 veya Xbox One dijital sürümüne sahip Grand Theft Auto 5 oyuncuları, ek bir ücret ödemeden PS5 veya Xbox Series X/S sürümüne yükseltme yapabilecek. Rockstar, yükseltmenin PS5 ve Xbox Series X oyuncularının GTA 5 ve Grand Theft Auto Online'ın en iyi sürümlerini deneyimlemelerini sağlayacağını söyledi. Rockstar, Temmuz ayında GTA Online'a büyük bir güncelleme olan Kortz Center Soygunu'nu yayınlamayı planlıyor.

Rockstar'ın açıklamasına göre, PS5 ve Xbox Series X'teki GTA 5 ve GTA Online, büyük teknik iyileştirmeler, Hikaye Modu ve Çevrimiçi ilerlemenizin kolay aktarımı ve Hao’s Special Works yüksek performanslı araçlar ve yükseltmeler ve Kariyer İlerleme ödülleri de dahil olmak üzere yeni özellikler içeriyor.

Rockstar, PC'deki GTA 5 oyuncularının da ışın izlemeli ortam karartma ve küresel aydınlatma gibi yalnızca PC'ye özgü özellikler de dahil olmak üzere oyunun tüm teknik güncellemelerini, eski sürümden geliştirilmiş sürüme ücretsiz olarak yükselterek deneyimleyebileceklerini söyledi.

Rockstar'ın merakla beklenen Grand Theft Auto 6'nın 19 Kasım'da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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GTA 6 öncesi sürpriz: Grand Theft Auto 5 için ücretsiz yükseltme!

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