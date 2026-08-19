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    GTA 6 oynanış görüntüleri sızdı: İşte ortaya çıkan yeni detaylar

    GTA 6'ya ait olduğu iddia edilen oynanış görüntüleri sızdırıldı. Videolarda oyunun haritası, yeni polis sistemi, altı yıldızlı aranma seviyesi ve olası ahlak sistemi dikkat çekiyor.

    GTA 6 oynanış görüntüleri sızdı: İşte ortaya çıkan yeni detaylar Tam Boyutta Gör

    Oyun dünyası tarafından merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6 - GTA VI) için resmi oynanış gösterimine günler kala oyuna ait olduğu iddia edilen iki oynanış videosu sızdırıldı. Ayrıca oyunun Leonida haritası da paylaşıldı. Rockstar Games tarafından doğrulanmayan görüntüler, oyunun oynanış mekanikleri ve açık dünyası hakkında dikkat çekici ayrıntılar ortaya koyuyor.

    Sızıntıların arkasında "Cyberleek" adlı bir grup veya kişi bulunuyor. Yaklaşık bir dakikalık ilk video, Jason Duval'ın deniz kenarındaki evinin önünde basketbol oynadığını gösteriyor. İkinci görüntüde ise Jason'ın kullandığı araç bir teslimat kamyonuyla çarpışıyor ve oyuncu kamyonun sürücüsüyle kavga ediyor. Videoların sosyal medya platformlarındaki bazı kopyaları telif hakkı talepleri nedeniyle kaldırılmış olsa da görüntüler farklı hesaplar üzerinden yayılmaya devam ediyor.

    Görüntülerin oyunun geliştirme sürecinin hangi aşamasından alındığı da belirsiz durumda. Bu nedenle sızıntılarda görülen özelliklerin tamamının GTA 6'nın çıkış sürümünde bulunacağı kesin değil.

    Altı yıldızlı aranma sistemi geliyor

    Sızıntıdaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri altı yıldızlı aranma seviyesinin geri dönüyor gibi görünmesi. GTA 5'te beş yıldızla sınırlanan sistemde görüntülerde iki yıldız aktifken dört yıldızın daha boş şekilde sıralandığı görülüyor.

    Jason'ın bir teslimat sürücüsünü öldürmesinin ardından iki yıldızlı aranma seviyesine ulaşması, sistemin GTA 5'ten daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğine işaret ediyor. Altı yıldızın geri dönmesi, özellikle yüksek aranma seviyelerinde ordunun veya askeri birliklerin oyuncunun peşine düşebileceği ihtimalini de gündeme getiriyor.

    Polisler karakterleri tanıyabilecek

    GTA 6 oynanış görüntüleri sızdı: İşte ortaya çıkan yeni detaylar Tam Boyutta Gör

    GTA 6'nın polis sistemi de önemli bir değişiklik içeriyor gibi görünüyor. Aranma yıldızlarının yanında yer alan simgeler, polislerin oyuncu hakkında hangi bilgilere sahip olduğunu gösteriyor.

    Bu bilgiler kıyafet, karakterin fiziksel görünümü ve kullanılan araç olmak üzere üç kategoride gösteriliyor. Bu sistem doğruysa polislerden kaçmak için yalnızca bölgeden uzaklaşmak yeterli olmayacak. Oyuncuların kıyafetlerini değiştirmesi veya kullandıkları aracı terk edip başka bir araca geçmesi gerekecek.

    Stamina sistemi geliyor ve dövüşler RDR 2’ye benziyor

    Jason ile teslimat sürücüsü arasındaki kavga sırasında stamina göstergesinin de olduğu görülüyor. Jason yumruk atmaya başladığında stamina barı azalıyor. Stamina sıfıra ulaştığında ekranın kenarlarında kararma görülüyor. Bu durum, dayanıklılığın tükenmesinin karakterin hareket kabiliyetini veya dövüş performansını etkileyebileceğini düşündürüyor.

    Bu arada Jason'ın kavga sırasında yaptığı hareketler, GTA 5'teki basit yakın dövüş sisteminden daha gelişmiş bir yapıya işaret ediyor. Yumruklaşma ve rakibe karşı yapılan saldırılar Red Dead Redemption 2'deki yakın dövüş mekaniklerine benzer görünüyor.

    Ahlak veya itibar sistemi olabilir

    Sızıntıdaki en ilginç ayrıntılardan biri, Jason'ın teslimat sürücüsünü öldürmesinin ardından ekranda beliren eksi işaretli şeytan simgesi. Bu görüntü, GTA 6'da oyuncunun davranışlarını değerlendiren bir ahlak veya itibar sisteminin bulunabileceği iddiasını güçlendiriyor.

    İlginçtir ki bu simge, kavga başladığında değil, Jason’ın yerdeki NPC’ye defalarca saldırmasından sonra ortaya çıkıyor. Bu da oyunun oyunun sıradan kavgalarla ağır suçları farklı şekilde değerlendirebileceği ihtimalini doğuruyor.

    Basketbol oynanabilir olacak

    GTA 6 oynanış görüntüleri sızdı: İşte ortaya çıkan yeni detaylar Tam Boyutta Gör
    İlk videoda Jason'ın deniz kenarındaki harap evinin önünde basketbol oynadığı görülüyor. GTA serisinde basketbol mini oyunu en son San Andreas'ta karşımıza çıkmıştı.

    Sızıntıya göre basketbol oynarken oyuncunun topu potaya atması için halkaların üst üste geldiği anda düğmeye basması gerekiyor. Jason'ın başarılı bir atışın ardından Focus seviyesini yüzde 2 artırdığı da ekranda görülüyor.

    GTA 6'da Jason ve Lucia'nın bazı özelliklerinin oyun ilerledikçe geliştirilebileceği anlaşılıyor. Basketbol sonrasında görülen +%2 Focus bildirimi, karakterlerin farklı yetenek değerlerine sahip olabileceğini gösteriyor. Basketbol gibi mini oyunlarla bu yetenekler geliştirilebilir.

    Araçların yakıtı bitebilir

    Sızıntı görüntülerinde araçlarda yakıt ve motor durumu göstergelerinin de olduğu görülüyor. Eğer bu sistem oyunun final sürümünde bulunursa GTA tarihinde ilk kez araçların yakıt seviyesini takip etmek gerekebilir. Motor göstergesi ise araçların hasar durumunun daha ayrıntılı şekilde simüle edilebileceğine işaret ediyor.

    Araçlarda depolama ve ekipman sistemi

    Jason aracına geri döndüğünde ekranda "Storage", "Loadout" ve "Close" seçenekleri beliriyor. Bu da araçların yalnızca ulaşım amacıyla kullanılmayacağını, eşya ve ekipman yönetimi için de işlev görebileceğini gösteriyor. Bir nevi RDR 2’deki atımız gibi bir kullanım söz konusu olabilir.

    Bir diğer detay ise para. Basketbol videosunda Jason'ın ekranın sağ üst bölümünde iki farklı para miktarı bulunuyor. Bir göstergede 39 dolar, ev simgesinin yanında ise 1.643 dolar yazıyor. 39 doların karakterin yanında taşıdığı nakit, diğer miktarın ise banka hesabındaki para olması muhtemel. Dolayısıyla oyundaki ekonomik etmenler önceki oyunlara göre biraz daha karmaşık olabilir.

    Leonida haritasından yeni ayrıntılar

    GTA 6 oynanış görüntüleri sızdı: İşte ortaya çıkan yeni detaylar Tam Boyutta Gör

    Sızıntıyla birlikte GTA 6'nın Florida'dan esinlenen Leonida eyaletine ait olduğu iddia edilen harita görüntüleri de ortaya çıktı. Bu haritanın oyunun final sürümüyle aynı olup olmayacağı belirsiz.

    Buna rağmen görüntülerde bazı ilginç konumlar seçilebiliyor. Haritada Jason'a ait olduğu düşünülen bir araç üzerinde "J" harfi görülüyor. Oyuncunun Lucia'yı kontrol ettiği sırada Jason'ın haritada farklı bir noktada gösterildiği anlaşılıyor.

    Bu özellik doğruysa GTA 5'ten önemli bir fark söz konusu olacak. GTA 5'te diğer oynanabilir karakterlerin konumu, oyuncu karakter değiştirene veya karakterlerle tesadüfen karşılaşana kadar haritada bu şekilde gösterilmiyordu.

    Jason'ın deniz kenarındaki evi de harita üzerinde işaretlenmiş durumda. Konum, Leonida'nın güneyinde, Keys bölgesindeki adalardan birinde bulunuyor.

    Harita üzerinde çok sayıda küçük yarış pisti olduğu düşünülen alanlar da görülüyor. Bu noktalar, GTA 6'da yarışların para kazanma yöntemi veya yan aktivite olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.

    GTA 6, 19 Kasım’da çıkacak

    GTA 6'nın resmi oynanış gösterimi ise 27 Ağustos'ta yapılacak. İlk altı saatlik yayın sürecinde gösterimin Netflix üzerinden gerçekleştirileceği belirtiliyor. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 19 Kasım 2026'da piyasaya çıkması bekleniyor.

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