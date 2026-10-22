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    GTA 6 pazarlaması büyüyor: Oyundaki bira markaları gerçek oluyor

    GTA 6'nın pazarlama çalışmaları oyun dünyasının dışına taşınabilir. ABD'de Pißwasser, Patriot ve No Mames Vice City isimli bira etiketleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

    GTA 6 pazarlaması büyüyor: Oyundaki bira markaları gerçek oluyor Tam Boyutta Gör
    Rockstar Games'in Grand Theft Auto 6 için hazırladığı pazarlama kampanyası giderek genişlerken, oyundaki kurgusal bira markalarının gerçek hayata taşınabileceğine dair yeni bir gelişme yaşandı. ABD'de üç farklı bira etiketi, resmi olarak onaylandı.

    GTA 6 temalı bira geliyor

    Söz konusu etiketler Florida merkezli Tripping Animals Brewing adına kayıtlı. ABD Alkol ve Tütün Vergi ve Ticaret Bürosu (TTB) verilerine göre Pißwasser, No Mames Vice City ve Patriot isimleri için etiket onayları alındı. TTB kayıtlarında yer alan ürünlerden Pißwasser ve Patriot, Grand Theft Auto serisinde daha önce kullanılan kurgusal bira markaları olarak biliniyor.

    GTA 6 pazarlaması büyüyor: Oyundaki bira markaları gerçek oluyor Tam Boyutta Gör
    No Mames Vice City ise serinin yeni oyunundaki Vice City atmosferine gönderme yapan bir isim taşıyor. Paylaşılan detaylara göre Pißwasser etiketi 29 Eylül'de, No Mames Vice City 9 Ekim'de, Patriot ise 15 Ekim'de onaylandı. No Mames Vice City'nin Meksika tarzı bir lager olduğu ve etiketinde güneş gözlüğü takan bir köpeğin GTA tarzı bir tasarımla kullanıldığı belirtiliyor.

    Tripping Animals Brewing'in halihazırda No Mames isimli Meksika tarzı koyu lager üretmesi de Vice City versiyonunun mevcut bir ürün üzerinden hazırlanmış GTA 6 temalı bir çalışma olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Rockstar henüz doğrulamadı

    Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. TTB tarafından bir bira etiketinin onaylanması, ürünün kesin olarak satışa çıkacağı anlamına gelmiyor. Süreç temel olarak ürün ambalajında kullanılacak isim, tasarım ve diğer bilgilerin onaylanmasını kapsıyor. Dolayısıyla Rockstar Games ile Tripping Animals Brewing arasında resmi bir anlaşma yapıldığı henüz doğrulanmış değil. Her iki şirket de şu ana kadar olası GTA 6 iş birliği hakkında resmi açıklama yapmadı.

    Buna rağmen üç farklı GTA bağlantılı markanın aynı bira üreticisi adına kısa aralıklarla onaylanması, resmi bir iş birliği ihtimalini güçlendiren önemli bir gelişme. GTA 6’nın 19 Kasım 2026'da çıkması beklenirken Rockstar’ın önümüzdeki haftalarda oyunun pazarlama kampanyasını daha da genişletmesi bekleniyor.

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