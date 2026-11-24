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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın sızdırılan Xbox dosyalarının ardından oyun ilk kez bilgisayarda çalıştırıldı. Sızıntı grubunun dosyaları paylaşmasıyla mod geliştiricileri hızlıca harekete geçti. Windows üzerinde başlatılan oyunda başlangıç menüsü görüntülendi ve sesler duyuldu. Ancak aktarılan bilgilere göre oyundaki grafikler henüz çalışmıyor. Gelişmelere rağmen Rockstar Games, PC sürümüne dair resmi bir duyuru yapmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör GTA 6'nın PC sürümüne yönelik resmi bir duyuru henüz yapılmamışken, oyunun portu için ilk somut gelişmeler yaşandı. Xbox sürümüne ait dosyaları internete sızdıran Cyberleek, eksik çalıştırılabilir dosyayı da yayımladı. Bunun ardından bazı mod geliştiricileri, oyunun Windows üzerinde başlatılabildiğini gösteren görüntüler paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere Cyberleek, GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışının ardından Xbox sürümüne ait neredeyse tüm dosyaları paylaşmış ancak ana çalıştırılabilir dosyayı yayımlamamıştı. Söz konusu dosyanın pazartesi günü paylaşılmasıyla birlikte PC üzerinde çalıştırma girişimleri hız kazandı.

GTA 6 PC üzerinde başlatıldı

X kullanıcısı Chasm tarafından paylaşılan görüntülerde, GTA 6'nın Windows masaüstünden başlatıldığı görülüyor. Videoda oyunun başlangıç ayarları menüsü görüntülenirken oyun içi seslerin de duyulduğunu görüyoruz. Ancak görüntülerin devamında grafiklerin henüz çalışmadığı belirtiliyor. Chasm, Cyberleek'in çalıştırılabilir dosyayı yayımlamasından yalnızca üç saat sonra bu aşamaya ulaşıldığını iddia etti. Görüntüler gerçekse GTA 6'nın PC üzerinde oynanabilir hale gelmesi için çok uzun süre beklemek gerekmeyebilir.

Cyberleek, yayımladığı çalıştırılabilir dosyaya eklediği açıklamada dijital oyun satışları, bazı içerikler için ek ücret talep edilmesi ve lisansların satın alma gibi sunulması gibi sektör uygulamalarına karşı mücadele ettiğini savundu. Kripto para kampanyasına yönelik eleştirilere de yanıt veren sızıntı kaynağı, oyuncuları destekleyecek bir proje için finansmana ihtiyaç duyduğunu ve kimliğini açıklamadan para transferi yapabilmek için kripto parayı tercih ettiğini söyledi.

Ancak Cyberleek'in kripto para faaliyetleri de tartışma konusu. İddialara göre sızıntı kaynağı, ağustos ve ekim aylarında kripto para üzerinden toplamda yüz binlerce dolarlık nakit çıkışı gerçekleştirdi. Bu nedenle kampanyasının bir fiyat yükseltip satış yapma girişimi olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyor.

Resmi PC sürümü için tarih belirsiz

GTA 6'nın izinsiz PC portu kısa sürede çalışır hale gelse bile performans ve görüntü kalitesi konusunda önemli soru işaretleri bulunuyor. Özellikle 60 FPS seviyesine ulaşmak en güçlü işlemciler dışında zor olabilir. Dolayısıyla oyunun açılması ile konsol sürümüne yakın bir deneyim sunması arasında ciddi fark bulunuyor.

Rockstar Games, PC sürümünü henüz resmi olarak duyurmadı. Şirketin izinsiz port girişimleri nedeniyle resmi sürüm takvimini öne çekmeyi planladığına dair de bir açıklama yok. Önceki söylentiler ise PC sürümü için 2027'nin ilk çeyreğine işaret ediyor.

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GTA 6 PC'de çalıştırıldı: İlk görüntüler paylaşıldı!

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