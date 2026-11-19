Yapay Zeka Özeti:
- GTA 6'nın bilgisayar sürümü için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İddialara göre Rockstar Games, PC sürümünü konsollardan yalnızca birkaç ay sonra, 2027'nin ilk çeyreğinde yayınlayacak. 19 Kasım 2026'daki konsol çıkışının ardından gelecek bu kısa bekleme süresi, GTA 5'teki bir buçuk yılı bulan rötarın yanında oyuncuları oldukça şaşırtacak. Erken tarihin arkasında, 2027'de çıkması beklenen yeni çevrim içi modun yer aldığı belirtiliyor.
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GTA 6 PC sürümü Ocak-Mart 2027 döneminde çıkabilir!
GamesBeat'in sektörden dört kaynağa dayandırdığı habere göre şirket, GTA 6'nın PC sürümünü 2027'nin ilk üç ayında yayınlamayı planlıyor. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Bilindiği üzere GTA 6, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. İddia edilen takvim gerçekleşirse PC oyuncuları, konsol sürümünden yaklaşık üç ila dört ay sonra oyuna erişebilecek.
Bu bekleyiş süresi serinin önceki oyunundaki takvime kıyasla önemli ölçüde kısa olacak. GTA 5, Eylül 2013'te konsollara çıkmış, PC sürümü ise Nisan 2015'te yayınlanmıştı. İki sürüm arasındaki bekleyiş yaklaşık bir yıl yedi ay sürmüştü.
GTA Online 2 de gelebilir
GTA 6'nın PC sürümünün erkene alınmasının arkasında oyunun çevrimiçi bileşeni de bulunabilir. Rockstar, GTA 6 için çok oyunculu modu henüz resmen duyurmadı. Ancak Twitch CEO'su Dan Clancy, bir süre önce modun 2027'de yayınlanacağını söylemişti.
Öte yandan modun resmi adı ve kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Çevrimiçi modun PC sürümüyle yakın tarihlerde yayınlanması, özellikle rol yapma sunucuları ve kullanıcıların oluşturduğu içerikler açısından önem taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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