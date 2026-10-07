GTA 6 PC'ye çıkış yapmadan oynanabilecek mi? Xbox'tan yanıt geldi

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Tam Boyutta Gör Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyunun PC sürümü için ise henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ancak oyunun çıkışına kısa süre kala Xbox ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Microsoft'un oyunun bulut üzerinden yayınlanması için özel haklar aldığı öne sürüldü. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Microsoft cephesinden konu hakkında ilk yanıt geldi.

GTA 6 bulut üzerinden PC'ye gelecek mi?

Xbox Strateji Direktörü Matthew Ball, iddiaları kısa süre içinde yalanlayarak GTA 6'nın çıkışta PC'ye bulut üzerinden gelmeyeceğini açıkladı. İlk olarak The Verge tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Xbox, GTA 6'nın çıkışında oyunu bulut üzerinden yayınlama konusunda özel haklara sahip olacaktı. Xbox'ın farklı cihazlarda sunduğu bulut oyun hizmeti nedeniyle bunun PC kullanıcılarının da GTA 6'yı konsola sahip olmadan oynayabilmesinin önünü açabileceği düşünülüyordu.

İddiaya göre Xbox CEO'su Asha Sharma, şirket içindeki bir toplantıda GTA 6 ile ilgili diğer platform sahiplerinin yapmadığı bir şey üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Bu açıklama da Xbox'ın GTA 6 için özel bir bulut planı hazırladığı şeklinde yorumlandı. Ancak bu iddiaların ardından Xbox Strateji Direktörü Matthew Ball, kişisel sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi.

Ball, GTA 6'nın Xbox'ta 19 Kasım'da yayınlanacağını doğrularken oyunun özel olarak bulut üzerinden yayınlanmayacağını ve çıkışta PC'ye bulut aracılığıyla sunulmayacağını belirtti. Dolayısıyla PC oyuncularının GTA 6'yı çıkış gününde Xbox Cloud Gaming üzerinden oynayabileceğine yönelik beklentiler şimdilik ortadan kalkmış durumda. Rockstar'ın PC sürümü için de henüz bir tarih açıklamadığı düşünüldüğünde, PC oyuncularının bekleyişi devam edecek.

GTA 6 konusunda Xbox ile PlayStation arasındaki rekabet yalnızca satışlarla sınırlı değil. Sony, oyunun pazarlama haklarını elde etmiş durumda. Şirket ayrıca GTA 6 temalı özel üretim DualSense kontrolcüsü de hazırladı. Rockstar Games ise oyunun bazı tanıtımlarında görüntülerin gerçek zamanlı olarak PS5 donanımı üzerinde kaydedildiğini vurguluyor.

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Xbox tarafında ise GTA 6'nın platformdaki ön sipariş performansına ilişkin daha önce bazı iddialar ortaya atılmıştı. Matthew Ball bu iddiaları da reddederek oyunun Xbox'ta rekorlar kırdığını ve platformun konsol pazarındaki payıyla uyumlu bir performans gösterdiğini söyledi. Son gelişmeyle birlikte Xbox'ın GTA 6 için farklı bir bulut planı hazırladığına yönelik iddialar şimdilik doğrulanmış değil. GTA 6'nın PC sürümü konusunda ise Rockstar'dan gelecek resmi açıklama bekleniyor.

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GTA 6 PC'ye bulut üzerinden gelecek mi? Xbox'tan yanıt geldi

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