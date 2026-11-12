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    GTA 6, PlayStation ve Xbox tarihine geçti

    Grand Theft Auto 6, PS5 ve Xbox Series X/S'te ön yüklemeye açıldı ve şimdiden Rockstar'a 1 milyar dolara yakın kazandırdı. GTA 6 aynı zamanda en çok ön sipariş verilen oyun unvanını aldı.

    GTA 6 PlayStation ve Xbox tarihinde en çok ön sipariş verilen oyun oldu Tam Boyutta Gör
    Grand Theft Auto 6 henüz çıkış yapmadan rekorlar kitabını yeniden yazmaya başladı. 10 Kasım'da Sony ve Microsoft, GTA 6’nın PlayStation Store ve Microsoft Store'da en çok ön sipariş edilen oyun olduğunu doğruladı.

    PlayStation ve Xbox'ta en çok ön sipariş verilen oyun oldu

    Sony, PlayStation Blog sayfasında “Grand Theft Auto 6, şu an itibarıyla PlayStation Store tarihinde en çok ön sipariş edilen oyun konumunda.” ifadesine yer verdi. Microsoft da benzer bir ifade kullanarak, oyunun Microsoft Store tarihinde en çok ön sipariş edilen yapım olduğunu belirtti. Her iki şirket de kesin rakamlar paylaşmasa da, 19 Kasım'daki çıkış tarihinden dokuz gün önce dijital ön yüklemenin başlatılmasının gerekçesi olarak "benzeri görülmemiş bir talep" olduğuna dikkat çektiler.

    [https://x.com/PlayStation/status/2120180061747793998?a=mOS5SNpwJZEdYqpAFfw&s=20]

    Cyberpunk 2077'yi tahtından indirdi

    Veri analiz platformu Sensor Tower da, PS5 ve Xbox Series X|S platformunda toplamda yaklaşık 10.31 milyon dijital ön sipariş verildiğini, Rockstar’ın 1 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. PlayStation, toplam satışların yaklaşık yüzde 75'ini (yaklaşık 7.23 milyon adet) oluşturarak liderliğini sürdürürken, geri kalan çeyreklik dilim ise Xbox'a ait. Bu rakamlar, 2020'deki çıkışından önce yaklaşık 8 milyon ön siparişe ulaşan Cyberpunk 2077'ye ait önceki rekoru kolaylıkla geride bırakıyor.

    Rockstar'ın beklentisi 8 milyar dolar!

    Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick de yakın zamanda GTA VI ön siparişlerinin şirketin beklentilerini fazlasıyla aştığını ve benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını ifade etmişti. Yayıncı firma, oyunun piyasaya çıkış sonuçlarını beklerken tüm yıl için öngördüğü 8 milyar dolar civarındaki tahminini koruyor; Zelnick ise rakamların yakında her şeyi ortaya koyacağını sık sık dile getiriyor.

    GTA 6 için 212GB yer ayırın!

    Her iki platformda da ön yükleme (pre-loading) süreci başlamış durumda. Rockstar, oyunun kurulumu için 212 GB'a kadar boş alan gerekebileceğini doğruladı; bu nedenle, oyunu ilk günden oynamayı planlıyorsanız yeterli depolama alanınız olduğundan emin olun.

    Kaynakça https://blog.playstation.com/2026/11/10/pre-load-grand-theft-auto-vi-on-ps5-starting-today/ https://news.xbox.com/en-us/2026/11/10/grand-theft-auto-6-comes-to-xbox-cloud-gaming-november-19/ https://sensortower.com/grand-theft-auto-VI/sales-tracker
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    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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