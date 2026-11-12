GTA 6, PlayStation ve Xbox tarihine geçti

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Oynat Grand Theft Auto 6, çıkış yapmadan oyun dünyasının tüm rekorlarını kırmayı başardı. PlayStation ve Xbox mağazalarında tüm zamanların en çok ön sipariş edilen yapımı olan oyun, 10 milyondan fazla satarak 1 milyar dolar gelir elde etti. Rekorları altüst eden GTA 6, satışların yüzde 75'ini PlayStation tarafında yakalarken Cyberpunk 2077'yi de geride bıraktı. Ön yüklemeye açılan dev yapımı oynamak için konsollarda 212 gigabayt alan gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Grand Theft Auto 6 henüz çıkış yapmadan rekorlar kitabını yeniden yazmaya başladı. 10 Kasım'da Sony ve Microsoft, GTA 6’nın PlayStation Store ve Microsoft Store'da en çok ön sipariş edilen oyun olduğunu doğruladı.

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PlayStation ve Xbox'ta en çok ön sipariş verilen oyun oldu

Sony, PlayStation Blog sayfasında “Grand Theft Auto 6, şu an itibarıyla PlayStation Store tarihinde en çok ön sipariş edilen oyun konumunda.” ifadesine yer verdi. Microsoft da benzer bir ifade kullanarak, oyunun Microsoft Store tarihinde en çok ön sipariş edilen yapım olduğunu belirtti. Her iki şirket de kesin rakamlar paylaşmasa da, 19 Kasım'daki çıkış tarihinden dokuz gün önce dijital ön yüklemenin başlatılmasının gerekçesi olarak "benzeri görülmemiş bir talep" olduğuna dikkat çektiler.

[https://x.com/PlayStation/status/2120180061747793998?a=mOS5SNpwJZEdYqpAFfw&s=20]

Cyberpunk 2077'yi tahtından indirdi

Veri analiz platformu Sensor Tower da, PS5 ve Xbox Series X|S platformunda toplamda yaklaşık 10.31 milyon dijital ön sipariş verildiğini, Rockstar’ın 1 milyar dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor. PlayStation, toplam satışların yaklaşık yüzde 75'ini (yaklaşık 7.23 milyon adet) oluşturarak liderliğini sürdürürken, geri kalan çeyreklik dilim ise Xbox'a ait. Bu rakamlar, 2020'deki çıkışından önce yaklaşık 8 milyon ön siparişe ulaşan Cyberpunk 2077'ye ait önceki rekoru kolaylıkla geride bırakıyor.

Rockstar'ın beklentisi 8 milyar dolar!

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick de yakın zamanda GTA VI ön siparişlerinin şirketin beklentilerini fazlasıyla aştığını ve benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını ifade etmişti. Yayıncı firma, oyunun piyasaya çıkış sonuçlarını beklerken tüm yıl için öngördüğü 8 milyar dolar civarındaki tahminini koruyor; Zelnick ise rakamların yakında her şeyi ortaya koyacağını sık sık dile getiriyor.

GTA 6 için 212GB yer ayırın!

Her iki platformda da ön yükleme (pre-loading) süreci başlamış durumda. Rockstar, oyunun kurulumu için 212 GB'a kadar boş alan gerekebileceğini doğruladı; bu nedenle, oyunu ilk günden oynamayı planlıyorsanız yeterli depolama alanınız olduğundan emin olun.

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GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta en çok ön sipariş verilen oyun oldu

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