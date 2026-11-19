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Yıllardır beklenen GTA 6 oyunu Türkçe dil desteği olmadan çıkış yaptı. Türkler ise Rockstar Games’in ilgisizliğine karşın pes etmedi ve GTA 6’yı Türkçe yapmayı başardı, üstelik bu yöntem tüm konsollarda çalışıyor. Yapay zeka sayesinde ekranınızdaki İngilizce altyazılar anında Türkçe diline çevriliyor. Üstelik bunun için PS5'e herhangi bir dosya veya Türkçe yama yüklemek gerekmiyor. Peki GTA 6 PS5 Türkçe altyazı nasıl yapılır? İşte adım adım GTA 6'yı PS5'te Türkçe oynamanın yolu.

Tam Boyutta Gör GTA 6, serinin önceki oyunlarından farklı olarak dramatik karı-koca ilişkileri içeriyor ve görevlerde bol bol konuşmalar bulunuyor. İngilizce bilmeyen oyuncuların GTA 6’yı anlaması epey zor olacak. Bu soruna çözüm olarak Türk geliştiricilerin hazırladığı CouchSubs isimli tamamen ücretsiz yazılımı kullanarak GTA 6’yı Türkçe dilinde oynamanın keyfini çıkarabileceksiniz.

CouchSubs, PS5 ekranındaki İngilizce altyazıları OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisiyle algılıyor ve Türkçeye çeviriyor. Ardından Türkçe çevirileri televizyon ekranında, oyunun görüntüsünün üzerine yerleştiriyor. Türkçe çeviri için çok sayıda yazılım geliştirildi. Tamamen ücretsiz uygulamalar arasında yaptığımız testlerde CouchSubs isimli yazılımın stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını gördük. Bu rehberimizde CouchSubs’ı kullanacağız. Siz dilediğiniz aracı kullanabilirsiniz.

GTA 6 PS5 Türkçe altyazı için gerekenler

GTA 6'yı PS5'te Türkçe altyazıyla oynamak için bazı donanım ve yazılımlara ihtiyacınız var. CouchSubs'ın çalışması için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekiyor:

Oyun Konsolu : PlayStation 5, PlayStation 5 Pro veya Xbox Series S|X

: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro veya Xbox Series S|X Akıllı Televizyon : Google TV, Android TV, Tizen işletim sistemli Samsung TV (2016 ve sonrası) veya LG TV (webOS 4 ve üzeri).

: Google TV, Android TV, Tizen işletim sistemli Samsung TV (2016 ve sonrası) veya LG TV (webOS 4 ve üzeri). Bilgisayar veya Android Telefon : Windows PC, MacOS ya da Android telefon.

: Windows PC, MacOS ya da Android telefon. İnternet Bağlantısı : Televizyon ve CouchSubs uygulamasını çalıştıracağınız bilgisayar veya telefon aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalı.

: Televizyon ve CouchSubs uygulamasını çalıştıracağınız bilgisayar veya telefon aynı Wi-Fi ağına bağlı olmalı. İkinci PSN hesabı : Remote Play bağlantısı için ücretsiz ikinci bir PlayStation Network hesabı gerekiyor. Ücretsiz oluşturabilirsiniz.

: Remote Play bağlantısı için ücretsiz ikinci bir PlayStation Network hesabı gerekiyor. Ücretsiz oluşturabilirsiniz. Yazılım : CouchSubs uygulaması.

: CouchSubs uygulaması. Çeviri Servisi: CouchSubs'ın sunduğu ücretsiz çeviri seçeneğini veya Gemini, DeepL gibi servislerin API anahtarlarını kullanabilirsiniz.

GTA 6 Xbox'ta Türkçe altyazı nasıl yapılır? Adım adım rehber 9 sa. önce eklendi

🎮 GTA 6'ya Türkçe altyazı nasıl eklenir? Videolu ve Resimli Anlatım 🇹🇷

PS5’te Türkçe GTA 6 oynamak için hazırladığımız videolu anlatım rehberini aşağıdaki YouTube oynatıcısından seyredebilirsiniz. Adım adım Türkçe yapma yöntemini okumak isteyenler için detaylı rehberimizi okuyabilirsiniz.

İlk olarak CouchSubs uygulamasını telefonunuza veya bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Android kullanıcıları uygulamayı Google Play Store üzerinden indirebilir. Windows ve Mac bilgisayar kullanıcıları ise CouchSubs'ın GitHub sayfasındaki kurulum dosyalarını kullanabilir.

Uygulamayı açtıktan sonra aşağıdaki adımları takip edin:

Telefon veya bilgisayarınızda CouchSubs uygulamasını açın. İlk ekranda konsol olarak PlayStation seçeneğini seçin. İkinci PSN hesabınızı girmenizi isteyecek. (İkinci hesap yalnızca İngilizce altyazıların çeviri sistemi tarafından okunabilmesi için gerekli. Oyunu ana hesabınızdan oynayacaksınız.) Sony ile Giriş Yap butonuna basın.

Tam Boyutta Gör Açılan sayfaya ana hesabınız dışındaki olarak ikinci bir PSN hesabınız varsa onun bilgilerini girin. Yoksa açılan sayfada yeni hesap oluşturun ve giriş yapın. Sonraki adımda PS 5 eşleştirmesini yapacağız. Öncelikle konsolda ikinci PSN hesabınıza giriş yapın. Ayarlar > Sistem > Uzaktan Oynama menüsünden uzaktan oynatma özelliğini etkinleştirin. (Yeni açtığınız PSN hesabının yanındaki kutucuğu etkinleştirin.) Sonrasında konsolda aynı menüde bulunan Cihazı Eşleştir seçeneğine basın. Burda çıkan kodu CouchSubs yazılımdaki PS5 Eşle ekranına girin. Ardından konsolda Ağ Durumu'na girip Bağlantı Görüntüle menüsünü açın. Konsolunuzun IP adresini CouchSubs uygulamasındaki IP alanına yazın ve Eşle butonuna dokunun.

Tam Boyutta Gör CouchSubs, aynı Wi-Fi ağına bağlı televizyonları tarayacak ve televizyonunuza uygun uygulama kurulumunu başlatacak. Bu aşamada televizyonunuzun işletim sistemine göre kurulum adımlar değişiklik gösteriyor. Rehberimizin alt bölümünden ilgili TV modelinize uygun şekilde hazırlanan TV kurulum adımları takip edin. TV kurulumu yapıldıktan sonra CouchSubs uygulaması kullanıma hazır hale geliyor. CouchSubs’taki Çeviriyi Başlat’a basın.

Tam Boyutta Gör GTA 6’da oyun içi menüden İngilizce altyazıları etkinleştirin. Ekrana İngilizce metin geldiğinde sistem otomatik olarak Türkçe altyazıyı ekranda gösterecek. Dilerseniz CouchSubs ayarlarından altyazının nerede görüneceğini, boyutunu ve rengini değiştirebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.

Televizyon kurulumu tamamlandığında CouchSubs kullanıma hazır hale geliyor. Çeviri için uygulamanın ücretsiz çeviri seçeneğini kullanabilir veya DeepL ve Gemini gibi platformların API anahtarlarını ekleyebilirsiniz. API anahtarı ekleme işlemini aşağıda ayrıca anlattık.

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CouchSubs Google TV'ye nasıl kurulur?

Google TV veya Android TV işletim sistemli televizyonlarda CouchSubs kurulumunu gerçekleştirmek için öncelikle geliştirici seçeneklerini ve USB hata ayıklamayı etkinleştirmeniz gerekiyor.

Televizyonunuzda Ayarlar > Cihaz Tercihleri > Hakkında bölümüne girin.

Tam Boyutta Gör Yapı Numarası (Android TV OS Derlemesi) seçeneğinin üzerine gelerek kumandadaki OK tuşuna art arda 7 kez basın. Ekranda "Geliştiricisiniz" mesajı görünecek. TV'deki Ayarlar menüsünde Cihaz Tercihleri (Google TV'de Sistem) > Geliştirici Seçenekleri bölümüne girin. USB Hata Ayıklama seçeneğini etkinleştirin. Televizyonunuzda Ağ Hata Ayıklama seçeneği bulunuyorsa onu da açın.

Tam Boyutta Gör Telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki CouchSubs uygulamasını yeniden açın. Televizyon kurulumu aşamasında Android TV / Google TV seçeneğine basın. CouchSubs aynı ağdaki televizyonunuzu arayacak. Televizyon ekranında "USB hata ayıklamaya izin verilsin mi?" uyarısı çıktığında "Her zaman izin ver" seçeneğini seçin. CouchSubs gerekli uygulamayı televizyonunuza yükleyecek ve başlatacak.

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Not: Televizyonda görüntü gelmiyorsa kumandadaki Tamam tuşuyla altyazı panelini açın. Ardından sol ve sağ yön tuşlarıyla doğru HDMI girişini seçin. Kurulum tamamlandıktan sonra televizyon uygulaması ekranı tarayarak altyazıları otomatik olarak göstermeye başlayacak. Ekstra bir işlem yapmanız gerekmiyor. Bu adımlarla kurulumu gerçekleştiremezseniz CouchSubs'ın GitHub sayfasında bulunan `CouchSubs-androidtv.apk` dosyasını USB bellek aracılığıyla televizyonunuza yükleyerek de kurulum yapabilirsiniz.

CouchSubs Samsung TV'ye nasıl kurulur?

Samsung Smart TV'lerde CouchSubs kurulumunu gerçekleştirmek için öncelikle televizyonun geliştirici modunu etkinleştirmeniz gerekiyor.

TV’de Keşfet-Uygulamalar seçeneğinde Uygulamalar’a girip ekranın en altındaki “Uygulama Ayarları” menüsüne gidin. Açılan ekranda kumandadan 12345 tuşlarına sırasıyla basın. Kumandanızda tuş takımı yoksa kumandada sol üstteki 123 butonuyla tuş takımını açın. 12345 yazıp Bitti’ye basın. Açılan ekranda Developer Mode’u On yapın. Host PC IP alanına CouchSubs uygulamasındaki veya bilgisayarınızdaki IP adresini girin. (Rakamsız kumandaların sol üst bölümündeki 123 tuş aracıyla burayı doldurabilirsiniz.) TV’nin prizini çekin, geri takın. TV'yeniden açıldıktan sonra yapmanız gereken kurulum işlemleri için CouchSubs yazılımı sizi adım adım yönlendirecek.

Bu işlemlerden sonra telefonunuzdaki veya bilgisayarınızdaki CouchSubs uygulamasına dönün. Uygulama, Samsung televizyonunuza gerekli dosyaları yüklemek için sizi adım adım yönlendirecek.

CouchSubs LG TV'ye nasıl kurulur?

LG'nin webOS işletim sistemine sahip televizyonlarında CouchSubs kurmak için öncelikle LG Developer Mode uygulamasını yüklemeniz gerekiyor.

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzun tarayıcısından https://webostv.developer.lge.com adresini açın. Sağ üst köşedeki **Sign In** seçeneğine, ardından **Create Account** butonuna basarak ücretsiz bir hesap oluşturun. LG televizyonunuzda LG Uygulama Mağazası'nı açın. Mağazada Developer Mode uygulamasını aratın ve televizyonunuza yükleyin. Developer Mode uygulamasını açın. LG Developer hesabınızın e-posta adresi ve şifresiyle giriş yapın. Dev Mode Status seçeneğini etkinleştirin. Televizyon yeniden başlayacak. CouchSubs uygulamasını açın, televizyonunuzu seçin ve Bağlan seçeneğine basın. Televizyonda Developer Mode uygulamasını yeniden açın ve Key Server seçeneğini etkinleştirin. Uygulamayı açık bırakın. Televizyon ekranının sol alt köşesinde 6 karakterli bir Passphrase kodu görünecek. Bu kodu büyük ve küçük harflere dikkat ederek CouchSubs uygulamasındaki ilgili alana girin. CouchSubs uygulamasında televizyonunuzu seçin ve TV'ye Kur seçeneğine basın.

Kurulum başarıyla tamamlandığında CouchSubs televizyonunuzda kullanıma hazır hale gelecek.

CouchSubs için Gemini API anahtarı nasıl alınır?

Google AI Plus, Google AI Pro veya Google AI Ultra aboneliğiniz varsa Gemini API anahtarı alarak GTA 6’yı Google çevirisi kalitesi ile oynayabilirsiniz.

https://aistudio.google.com/api-keys adresine Google hesabınızla giriş yapın. Sağ üstteki Create API Key butonuna basın. Create Key’e basın. Çıkan ekranda en üstte yer alan API KEY kodunu kopyalayın. Bu kodu CouchSubs ayarlarındaki Gemini anahtarı alanına yapıştırın ve onaylayın. Gemini API entegrasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı.

GTA 6 Türkçe altyazı için ipuçları

CouchSubs ile GTA 6'yı Türkçe altyazıyla oynarken daha iyi sonuç almak için bazı ayarlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Cihazları aynı Wi-Fi ağına bağlayın : CouchSubs'ı çalıştırdığınız telefon veya bilgisayar ile televizyonun aynı yerel ağa bağlı olması gerekiyor. Masaüstü bilgisayarınızda Wi-Fi özelliği yoksa televizyonu ve bilgisayarı aynı modem veya yönlendiriciye kablolu olarak bağlayabilirsiniz.

: CouchSubs'ı çalıştırdığınız telefon veya bilgisayar ile televizyonun aynı yerel ağa bağlı olması gerekiyor. Masaüstü bilgisayarınızda Wi-Fi özelliği yoksa televizyonu ve bilgisayarı aynı modem veya yönlendiriciye kablolu olarak bağlayabilirsiniz. Türkçe altyazıyı İngilizce metnin üzerine yerleştirin: Oyunun başlangıcında hangi tuşları kullanacağınızı gösteren çeşitli ipuçları ekranda beliriyor. CouchSubs ayarlarında " TV'de altyazının yeri" seçeneğini " Üstünde" olarak ayarlarsanız Türkçe altyazı İngilizce metnin üst satırında görüntülenir. Böylece oyunun kendi altyazısını ve tuş açıklamalarını da görmeye devam edebilirsiniz.

yerleştirin: Oyunun başlangıcında hangi tuşları kullanacağınızı gösteren çeşitli ipuçları ekranda beliriyor. CouchSubs ayarlarında " seçeneğini " olarak ayarlarsanız Türkçe altyazı İngilizce metnin üst satırında görüntülenir. Böylece oyunun kendi altyazısını ve tuş açıklamalarını da görmeye devam edebilirsiniz. İngilizce altyazıların okunmasını kolaylaştırın : CouchSubs’ın İngilizce altyazıyı temiz ve sorunsuz bir şekilde algılayabilmesi için oyun ayarlarından şu seçenekleri seçin. Settings > UI > Subtitltes satırında Size Medium(2), Backgroung Transparent (2) olarak seçin. Bu seçenek İngilizce altyazı boyutunu büyütür ve arkaplan ekler. Böylelikle CouchSubs yazılımı İngilizce altyazıyı sorunsuz bir şekilde okuyabilir.

: CouchSubs’ın İngilizce altyazıyı temiz ve sorunsuz bir şekilde algılayabilmesi için oyun ayarlarından şu seçenekleri seçin. satırında olarak seçin. Bu seçenek İngilizce altyazı boyutunu büyütür ve arkaplan ekler. Böylelikle CouchSubs yazılımı İngilizce altyazıyı sorunsuz bir şekilde okuyabilir. Daha hızlı çeviri için API anahtarı kullanın : Daha kaliteli ve hızlı çeviri için CouchSubs'ın ücretsiz çeviri seçeneği yerine Gemini veya DeepL API kullanabilirsiniz. DeepL'in sunduğu ücretsiz API paketi, uygun hesaplarda aylık 500 bin karakterlik çeviri kotası sunuyor. Kullanım koşulları ve güncel limitler için DeepL'in resmi sitesini kontrol edebilirsiniz.

: Daha kaliteli ve hızlı çeviri için CouchSubs'ın ücretsiz çeviri seçeneği yerine Gemini veya DeepL API kullanabilirsiniz. DeepL'in sunduğu ücretsiz API paketi, uygun hesaplarda aylık 500 bin karakterlik çeviri kotası sunuyor. Kullanım koşulları ve güncel limitler için DeepL'in resmi sitesini kontrol edebilirsiniz. "Uzaktan Oynatma bağlantısı kuruldu" yazısını kapatın: Ekranda çıkan “Uzaktan Oynatma bağlantısı kuruldu” bildirim kutusunu kapatmak mümkün. PS5 ana ekranında Ayarlar bölümüne gir. Sistem menüsünü açın. Uzaktan Oynatma seçeneğine gir. Uzaktan Oynatma Bağlantı Durumunu Gizle seçeneğini etkinleştir.

Tüm bu ayarları tamamladıktan sonra GTA 6'ı PS5'te Türkçe altyazı ile kesintisiz ve sınırsız bir şekilde oynayabilirsiniz. İyi oyunlar!

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GTA 6 PS5'te Türkçe altyazı nasıl yapılır? Adım adım rehber

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