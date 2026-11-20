Yapay Zeka Özeti: Oynat 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6 çıkış yaptığı ilk günde rekor bir satış başarısına imza attı. Sensor Tower verilerine göre oyun, ilk gününde 24.5 milyon adetten fazla satarak 2.36 milyar dolar gelir elde etti. Satışların yüzde 75’i PlayStation 5, yüzde 25’i ise Xbox platformunda gerçekleşti. Bu büyük başarı, platform sahipleri Sony ve Microsoft'a da devasa gelir sağladı. GameSpot'tan tam puan alan yapımın resmi satış verileri yakında paylaşılacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sensor Tower'a göre GTA 6 şu ana kadar 24.58 milyon adet sattı. Bu, yaklaşık 2.36 milyar dolarlık brüt gelire denk geliyor. Grand Theft Auto VI dünya genelinde satışta olduğundan, bu rakamların kısa sürede daha da yükselmesi bekleniyor. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, dün TBPN'de yaptığı açıklamada şirketin yakında GTA VI için resmi satış verilerini paylaşacağını söyledi. Bu nedenle doğrudan kaynaktan kesin verilere ulaşmamız çok uzun sürmeyebilir.

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Raporda PlayStation 5’in satışlarda baskın olduğu ve GTA 6'nın şu ana kadar PS5'te 18.44 milyon adet sattığı, Xbox Series X|S'te ise 6.15 milyon adet sattığı belirtildi. Bu, şu ana kadarki 24.58 milyon adet satışın %75'inin PS5 kullanıcılarından, %25'inin Xbox Series X|S sahiplerinden geldiği anlamına geliyor.

Toplamda, PS5 için GTA 6 satışları şu ana kadar 1.77 milyar dolar gelir getirirken, Xbox Series X|S için bu rakam 588 milyon dolar. Sony ve Microsoft, platform ücretleri nedeniyle gelirin yaklaşık %30'unu alıyor, bu nedenle GTA 6'nın büyük başarısı doğrudan bu iki şirkete de fayda sağlıyor.

Sony, PS5 için GTA 6'nın pazarlama haklarına sahip ancak bu Microsoft'un oyunu tanıtmak için hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Microsoft kısa süre önce, timsahlı GTA 6'dan ilham alan özel bir Xbox konsolu duyurdu.

GTA 6, 19 Kasım'da PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış yaptı. Oyun, GameSpot'tan 10/10 puan alarak büyük beğeni topladı.

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