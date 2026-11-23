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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın Xbox sürümüne ait dosyaların sızdırılması teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Cyberleek grubu, eksik çalıştırılabilir dosyanın yayınlanmasıyla oyunun mod geliştiricileri tarafından bir hafta içinde PC'de açılabileceğini iddia ediyor. Xbox mimarisinin Windows ile olan yakınlığı, bu port sürecini ciddi şekilde hızlandırabilecek temel unsur olarak öne çıkıyor. Rockstar ise resmi çıkış tarihi vermezken izinsiz portlara karşı hukuki adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör GTA 6'nın PC sürümünü bekleyen oyuncular için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Oyunun Xbox sürümüne ait olduğu öne sürülen kapsamlı bir dosya paketi internete sızdırılırken, sızıntının arkasındaki Cyberleek, mod geliştiricilerinin oyunu bir hafta içerisinde PC'de çalıştırabileceğini iddia etti.

PC portu hızlanabilir

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşmadı. Oyunun konsollara özel olarak sunulmasının ardından PC oyuncuları da resmi sürümü beklemeye devam ediyor. Mevcut beklentiler PC sürümünün 2027'nin başlarında çıkabileceği yönünde. Yeni sızıntı ise bu bekleyişin mod geliştiriciler tarafından kısaltılabileceğini gösteriyor.

Bildiğiniz gibi Cyberleek, GTA 6'nın Xbox sürümüne ait olduğu belirtilen neredeyse tamamlanmış bir dosya paketini yayımladı. Oyun varlıklarının ve dosyalarının büyük bölümünü içeren pakette yalnızca ana çalıştırılabilir dosya eksik. Cyberleek, söz konusu dosyayı 23 Kasım Pazartesi günü veya kripto parasının piyasa değeri 15 milyon dolara ulaşması halinde daha erken paylaşacağını söylüyor.

Mod geliştiricisi OptiJuegos ise Xbox sürümünün GDK tabanlı bir uygulama olduğuna dikkat çekiyor. GDK'nın Windows ile önemli ölçüde ortak mimari kullanması, oyunun PC'de çalıştırılmasını kolaylaştırabilecek unsurlardan biri. Bu sayede geliştiricilerin konsola özgü donanım komutlarını baştan dönüştürmek zorunda kalmayabileceği belirtiliyor.

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Öte yandan Rockstar Games'in izinsiz PC portları ve GTA 6'nın yapay zeka kullanılarak oluşturulan kopyalarına karşı hukuki adımlar atabileceğini belirtelim.Rockstar'ın son emülasyon ve yeniden derleme gelişmelerinin ardından kendi PC sürümünü hızlandırmayı değerlendirdiği de daha önce gündeme gelmişti. Ancak şirketten bu yönde resmi bir açıklama gelmedi.

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GTA 6 sızıntısı büyüyor: Mod geliştiricileri PC için tarih verdi

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