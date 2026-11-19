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Oynat Yeni çıkan GTA 6, konsollarda 30 FPS sınırında çalıştığı için zaman zaman performans takılmalarına sebep olabiliyor. Kasıntıları en aza indirmek için ekran menüsünden Hareket Bulanıklığı Yoğunluğunu 7 yapabilirsiniz. Bununla birlikte hassasiyet değerlerini optimize etmek, TV'nizde Oyun Modu ile HDR'ı açmak ve nişan alma desteğini özelleştirmek çok daha akıcı bir oynanış sağlıyor. Ufak birkaç dokunuşla konsolunuzdaki oyun deneyimini belirgin şekilde iyileştirmeniz mümkün. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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GTA 6 PS5 ve Xbox konsollara çıkış yaptı. Oyun, yüksek puanlar alsa da oynanış tarafında beğenilmeyen yanlar var; FPS'in 30 ve altına inmesi. Özellikle hareketli kaçış, dövüş sahnelerinde ufak takılmalar oyun deneyimini olumsuz etkiliyor. Neyse ki, oyunu daha akıcı, güzel oynamanızı sağlayacak ince ayarlar mevcut. İşte kesinlikle yapılması gereken GTA 6 ayarları 👇🏻

PS5 ve Xbox için GTA 6 hileleri 23 sa. önce eklendi

GTA 6 takılma sorunu çözümü ✅

Tam Boyutta Gör GTA VI 30 FPS oynatıyor ve FPS’i artırmanın bir yolu yok ancak sık takılmalar yaşıyorsanız yapabileceğiniz bir ayar var:

Ayarlara (Settings) girin Ekrana (Display) girin Visual Effects altında Motion Blur Intensity’i bulun Hareket Bulanıklığı Yoğunluğu değerini 7’ye çekin Kamera hareketleri artık daha akıcı hissettirecek

En iyi GTA 6 ayarları ⚙️

Tam Boyutta Gör Ayarlanabilir ayarlar söz konusu olduğunda GTA 6’da GTA 5'e kıyasla çok daha fazla özellik bulunuyor. Bu eklemeler, performansı daha da kişiselleştirmenize ve ince ayar yapmanıza olanak tanıyor. İşte PS5 ve Xbox’ta en iyi oyun deneyimi için kesinlikle yapmanız gereken ayarlamalar:

Display (Ekran) ayarları

Player Status Effects Intensity: 5 (Oyuncu Durum Efektleri Yoğunluğu)

(Oyuncu Durum Efektleri Yoğunluğu) Hit Effects Intensity: 5 (Vuruş Efektleri Yoğunluğu)

(Vuruş Efektleri Yoğunluğu) Awareness Effects Intensity: 5 ( Farkındalık Efektleri Yoğunluğu)

Farkındalık Efektleri Yoğunluğu) Motion Blur: 7 (Hareket Bulanıklığı)

Kontrolcü (Controller) ayarları

Horizontal Look Sensitivity: 7 (Yatay Bakış Hassasiyeti)

(Yatay Bakış Hassasiyeti) Vertical Look Sensitivity: 7 (Dikey Bakış Hassasiyeti)

(Dikey Bakış Hassasiyeti) Horizontal Aim Sensitivity: 5 (Yatay Nişan Alma Hassasiyeti)

(Yatay Nişan Alma Hassasiyeti) Vertical Aim Sensitivity: 6 (Dikey Nişan Alma Hassasiyeti)

(Dikey Nişan Alma Hassasiyeti) Look Acceleration: 7 (Bakış Hızlanması)

(Bakış Hızlanması) Aim Acceleration: 5 (Nişan Alma Hızlanması)

(Nişan Alma Hızlanması) Aim Responsive Curve: Linear (Nişan Alma Tepki Eğrisi)

Oynanış (Gameplay) ayarları

Targeting: Partial (Hedef alma) - Bu, düşmanlara nişan almanıza yardımcı olur ancak hiçbir düşmana kilitlenmez.

- Bu, düşmanlara nişan almanıza yardımcı olur ancak hiçbir düşmana kilitlenmez. Aim Assist Strength: 4 (Nişan Alma Desteği Gücü)

(Nişan Alma Desteği Gücü) Shooting Assist: On (Ateş Desteği)

(Ateş Desteği) Drive-By Assist: On (Araçtan Ateş Etme Desteği)

(Araçtan Ateş Etme Desteği) Quick Draw: On (Hızlı Çekme)

(Hızlı Çekme) Cover Selection: Camera & Movement 1/2 (Siper Seçimi)

(Siper Seçimi) Holster in Vehicle: Automatic 1/2 (Araçta Silahı Yerine Koyma)

Hareket (Movement) için varsayılan değer king veya queen. Rockstar hareket ayarlarını mükemmel bir şekilde yapmış, bu nedenle sadece birkaç basit değişiklik yapmanız gerekiyor.

Movement Speed: Jog (Hareket Hızı) - Yürümenize gerek kalmayacağı, çok fazla koşmanıza da gerek kalmayacağı için çok zaman kazanabilirsiniz.

(Hareket Hızı) - Yürümenize gerek kalmayacağı, çok fazla koşmanıza da gerek kalmayacağı için çok zaman kazanabilirsiniz. Combat Movement Speed: Fast Walk (Dövüş Hareket Hızı)

Erişilebilirlik bölümünde değiştirebileceğiniz birkaç seçenek var:

Tap Assist: Off (Dokunma Desteği)

(Dokunma Desteği) Hold Assist 2x (Tutma Yardımı)

(Tutma Yardımı) Autodrive: Restricted (Otomatik Sürüş)

Burada belirtilmeyen tüm Gameplay ayarları varsayılan değerlerde kalabilir.

Kamera ayarları

Height: Medium (Yükseklik)

(Yükseklik) Horizontal Follow Speed: 10 (Yatay Takip Hızı)

(Yatay Takip Hızı) Vertical Flow Speed: 10 (Dikey Akış Hızı)

(Dikey Akış Hızı) Height (vehicles): Medium (Araçlar için Yükseklik)

(Araçlar için Yükseklik) Vertical Follow Speed: 10 (Dikey Takip Hızı)

10 (Dikey Takip Hızı) Follow Delay: 0 (Takip Gecikmesi)

(Takip Gecikmesi) Camera Preference: On (Kamera Tercihi)

(Kamera Tercihi) Weapon Sway: On (Silah Sallanması)

(Silah Sallanması) Camera Shake: On (Kamera Titremesi)

(Kamera Titremesi) Camera Bob: 10 (Kamera Sallanması)

(Kamera Sallanması) Phone Display: Default (Telefon Ekranı)

GTA 6 için TV ve konsol ayarları 🎮

Tam Boyutta Gör PS5 Pro ve PlayStatino 5 kullanıcısıysanız; TV Oyun Modunu açın, çözünürlüğü Otomatik olarak ayarlayın, HDR'ı Açık kullanın ve TV'nin bulunduğu odanın ışıklandırmasına göre kalibre edin. Oyun ayarları daha çok tercihe bağlıdır.

Xbox sahibiyseniz; Oyun Modunu veya ALLM'yi kullanın, uyumlu ekranda HDR10'u etkinleştirin ve Xbox'ın HDR kalibrasyon aracını çalıştırın. Ayrıca, Klasik mini harita moduyla başlamanızı ve atış mekaniğini denedikten sonra nişan alma yardımını ayarlamanızı öneririz.

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GTA 6 takılma sorunu çözümü & en iyi ayarlar (PS5 & Xbox)

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