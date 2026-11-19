Yapay Zeka Özeti:
- Yeni çıkan GTA 6, konsollarda 30 FPS sınırında çalıştığı için zaman zaman performans takılmalarına sebep olabiliyor. Kasıntıları en aza indirmek için ekran menüsünden Hareket Bulanıklığı Yoğunluğunu 7 yapabilirsiniz. Bununla birlikte hassasiyet değerlerini optimize etmek, TV'nizde Oyun Modu ile HDR'ı açmak ve nişan alma desteğini özelleştirmek çok daha akıcı bir oynanış sağlıyor. Ufak birkaç dokunuşla konsolunuzdaki oyun deneyimini belirgin şekilde iyileştirmeniz mümkün.
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GTA 6 PS5 ve Xbox konsollara çıkış yaptı. Oyun, yüksek puanlar alsa da oynanış tarafında beğenilmeyen yanlar var; FPS'in 30 ve altına inmesi. Özellikle hareketli kaçış, dövüş sahnelerinde ufak takılmalar oyun deneyimini olumsuz etkiliyor. Neyse ki, oyunu daha akıcı, güzel oynamanızı sağlayacak ince ayarlar mevcut. İşte kesinlikle yapılması gereken GTA 6 ayarları 👇🏻
GTA 6 takılma sorunu çözümü ✅
- Ayarlara (Settings) girin
- Ekrana (Display) girin
- Visual Effects altında Motion Blur Intensity’i bulun
- Hareket Bulanıklığı Yoğunluğu değerini 7’ye çekin
- Kamera hareketleri artık daha akıcı hissettirecek
En iyi GTA 6 ayarları ⚙️
Display (Ekran) ayarları
- Player Status Effects Intensity: 5 (Oyuncu Durum Efektleri Yoğunluğu)
- Hit Effects Intensity: 5 (Vuruş Efektleri Yoğunluğu)
- Awareness Effects Intensity: 5 (Farkındalık Efektleri Yoğunluğu)
- Motion Blur: 7 (Hareket Bulanıklığı)
Kontrolcü (Controller) ayarları
- Horizontal Look Sensitivity: 7 (Yatay Bakış Hassasiyeti)
- Vertical Look Sensitivity: 7 (Dikey Bakış Hassasiyeti)
- Horizontal Aim Sensitivity: 5 (Yatay Nişan Alma Hassasiyeti)
- Vertical Aim Sensitivity: 6 (Dikey Nişan Alma Hassasiyeti)
- Look Acceleration: 7 (Bakış Hızlanması)
- Aim Acceleration: 5 (Nişan Alma Hızlanması)
- Aim Responsive Curve: Linear (Nişan Alma Tepki Eğrisi)
Oynanış (Gameplay) ayarları
- Targeting: Partial (Hedef alma) - Bu, düşmanlara nişan almanıza yardımcı olur ancak hiçbir düşmana kilitlenmez.
- Aim Assist Strength: 4 (Nişan Alma Desteği Gücü)
- Shooting Assist: On (Ateş Desteği)
- Drive-By Assist: On (Araçtan Ateş Etme Desteği)
- Quick Draw: On (Hızlı Çekme)
- Cover Selection: Camera & Movement 1/2 (Siper Seçimi)
- Holster in Vehicle: Automatic 1/2 (Araçta Silahı Yerine Koyma)
Hareket (Movement) için varsayılan değer king veya queen. Rockstar hareket ayarlarını mükemmel bir şekilde yapmış, bu nedenle sadece birkaç basit değişiklik yapmanız gerekiyor.
- Movement Speed: Jog (Hareket Hızı) - Yürümenize gerek kalmayacağı, çok fazla koşmanıza da gerek kalmayacağı için çok zaman kazanabilirsiniz.
- Combat Movement Speed: Fast Walk (Dövüş Hareket Hızı)
Erişilebilirlik bölümünde değiştirebileceğiniz birkaç seçenek var:
- Tap Assist: Off (Dokunma Desteği)
- Hold Assist 2x (Tutma Yardımı)
- Autodrive: Restricted (Otomatik Sürüş)
Burada belirtilmeyen tüm Gameplay ayarları varsayılan değerlerde kalabilir.
Kamera ayarları
- Height: Medium (Yükseklik)
- Horizontal Follow Speed: 10 (Yatay Takip Hızı)
- Vertical Flow Speed: 10 (Dikey Akış Hızı)
- Height (vehicles): Medium (Araçlar için Yükseklik)
- Vertical Follow Speed: 10 (Dikey Takip Hızı)
- Follow Delay: 0 (Takip Gecikmesi)
- Camera Preference: On (Kamera Tercihi)
- Weapon Sway: On (Silah Sallanması)
- Camera Shake: On (Kamera Titremesi)
- Camera Bob: 10 (Kamera Sallanması)
- Phone Display: Default (Telefon Ekranı)
GTA 6 için TV ve konsol ayarları 🎮
Xbox sahibiyseniz; Oyun Modunu veya ALLM'yi kullanın, uyumlu ekranda HDR10'u etkinleştirin ve Xbox'ın HDR kalibrasyon aracını çalıştırın. Ayrıca, Klasik mini harita moduyla başlamanızı ve atış mekaniğini denedikten sonra nişan alma yardımını ayarlamanızı öneririz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: