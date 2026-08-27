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    GTA 6, bugün Netflix'te tanıtılacak: İşte etkinliğin başlama saati

    GTA 6 için beklenen gün geldi. Oyunun tüm detaylarıyla tanıtılacağı ve oynanış videolarının gösterileceği etkinlik, bu akşam Netflix'te yayınlanacak. İşte etkinliğin başlama saati...

    GTA 6 tanıtımı bugün Netflix'te yayınlanacak: İşte etkinliğin başlama saati Tam Boyutta Gör
    Son günlerde sızıntılarla gündemden düşmeyen GTA 6, bugün nihayet resmi olarak gözler önüne serilecek. Bugüne kadar sadece sinematik fragmanlar yayınlamakla yetinen Rockstar Games, bugün ilk kez oynanış videolarını paylaşacak. Oyunun detaylıca tanıtılacağı bu etkinlik Netflix'te yayınlanacak.

    GTA 6, Bu Akşam 22:00'de Tanıtılacak

    GTA 6'nın tanıtılacağı özel yayın, bu akşam Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak. İlk başta Netflix'e özel olacak bu video, altı saat sonra Rockstar Games'in resmi sitesi ve YouTube üzerinden de paylaşılacak.

    Oyuncuları Vice City'ye geri götürecek olan GTA 6, birlikte suç dünyasına atılan bir çifte odaklanıyor. Oyuncular dönüşümlü olarak her iki karakteri de kontrol ediyor olacak. Bu yönüyle GTA 6, hikâye modunda oynanabilir bir kadın karakterin olduğu ilk Grand Theft Auto oyunu olacak.

    19 Kasım'da oyunseverlerle buluşacak olan GTA 6, çıkışta sadece hikâye moduyla gelecek olsa da kısa süre sonra bir online mod da eklenecek.

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    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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