Tam Boyutta Gör Netflix'in GTA 6 Extended Look'u yayınlamasının ardından, Sony PlayStation 5 Pro konsolları büyük mağazalarda neredeyse tükendi ve çaresiz alıcıları üçüncü taraf karaborsacılara yönlendirdi. Rockstar Games'in yakında çıkacak açık dünya oyununa yönelik yoğun beklenti, anında donanım kıtlığı yarattı. PlayStation Direct'te standart 899 dolarlık liste fiyatıyla sınırlı sayıda stok bulunurken, Best Buy ve Target gibi mağazalarda hiç stok görünmüyor.

GTA 6’nın 26 dakikalık videosu yayınlandı: İşte tüm detaylar 1 gün önce eklendi

PlayStation 5 Pro ikinci el fiyatı uçtu!

Bu ani kıtlık, Amazon, Walmart ve eBay gibi platformlardaki üçüncü taraf satıcıların fahiş fiyatlar talep etmesine yol açtı. İkinci el piyasa listeleri, konsolun 1.300 dolara kadar yüksek fiyatlarda satıldığını gösteriyor. Bu, konsolun tavsiye edilen satış fiyatının çok üzerinde. Sony, GTA 6'nın Kasım ayındaki gerçek çıkışından önce muhtemelen stoklarını yenileyecek ancak mevcut piyasa davranışı, oyuncuların oyun için en uygun donanıma ne kadar yoğun bir şekilde ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Rockstar Games, GTA VI’nın PlayStation 5 Pro için özel geliştirmeler içereceğini doğruladı. Geliştirici, bu görsel veya performans iyileştirmelerinin tam olarak neleri kapsayacağını henüz detaylandırmadı. Teknoloji analistleri, oyunun yükseltilmiş Pro donanımında bile sürekli olarak 60 fps'ye ulaşmasının olası olmadığını öne sürüyor. Bu teknik tahminlere rağmen, son zamanlarda yayınlanan uzun tanıtım görüntüleri, ikinci el piyasasındaki yüksek fiyatlara rağmen oyuncuları Sony'nin en güçlü donanımını edinmeye yönlendirdi.

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GTA 6 tanıtımının ardından PS5 Pro satışları patladı!

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