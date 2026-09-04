GTA 6 temalı iki özel DualSense geliyor! İşte fiyatı ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Sony, Grand Theft Auto VI için özel olarak tasarlanan sınırlı üretim DualSense kontrolcülerini resmi olarak tanıttı. PlayStation'ın State of Play etkinliğinde gösterilen yeni modeller, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle oyuncuların karşısına çıkacak. Her iki kontrolcü de standart DualSense tasarımını temel alıyor.

GTA 6 temalı iki özel DualSense geliyor

Özel sürümlerde GTA 6 ve Vice City temasına gönderme yapan farklı tasarım detayları bulunuyor. Kontrolcülerin dokunmatik yüzeyinde, Rockstar'ın oyunda kullandığı tasarıma uygun şekilde hazırlanan Roma rakamıyla "VI" ibaresi yer alıyor. Tuşların çevresinde pembe detaylar kullanılırken kontrolcünün alt kısmında mavi ve ışığa göre farklı tonlar yansıtan bir kaplama bulunuyor.

Tasarımda Miami ve Vice City atmosferini yansıtan renk kombinasyonları tercih edilmiş. Tutma bölümlerinde ise palmiye yapraklarını andıran kabartmalı desenler yer alıyor. GTA 6 özel DualSense kontrolcüleri, Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026'da satışa sunulacak. Böylece özel donanımlar ile oyun aynı gün oyuncularla buluşacak.

Tam Boyutta Gör Kontrolcülerin ön siparişleri ise 10 Eylül'de başlayacak. Sony'nin ABD için açıkladığı fiyat 84,99 dolar, yani yaklaşık 85 dolar seviyesinde. Avrupa fiyatı 84,99 euro, Birleşik Krallık fiyatı ise 74,99 sterlin olarak belirlendi. Özel DualSense modellerinin sınırlı sayıda üretileceği için ön sipariş döneminde yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Siyah ve beyaz sürümlerin satış kanallarında bölgesel farklılıklar da bulunacak.

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GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışı yaklaşırken Sony'nin oyuna özel donanım hazırlaması, PlayStation tarafındaki pazarlama çalışmalarının da genişlediğini gösteriyor. Gelecekte her iki markadan bundle kampanyaları da görebiliriz.

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GTA 6 temalı DualSense kontrolcüleri tanıtıldı: İşte fiyatı

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