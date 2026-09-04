GTA 6 temalı iki özel DualSense geliyor! İşte fiyatı ve çıkış tarihi

GTA 6 temalı iki özel DualSense geliyor
Özel sürümlerde GTA 6 ve Vice City temasına gönderme yapan farklı tasarım detayları bulunuyor. Kontrolcülerin dokunmatik yüzeyinde, Rockstar'ın oyunda kullandığı tasarıma uygun şekilde hazırlanan Roma rakamıyla "VI" ibaresi yer alıyor. Tuşların çevresinde pembe detaylar kullanılırken kontrolcünün alt kısmında mavi ve ışığa göre farklı tonlar yansıtan bir kaplama bulunuyor.
Tasarımda Miami ve Vice City atmosferini yansıtan renk kombinasyonları tercih edilmiş. Tutma bölümlerinde ise palmiye yapraklarını andıran kabartmalı desenler yer alıyor. GTA 6 özel DualSense kontrolcüleri, Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026'da satışa sunulacak. Böylece özel donanımlar ile oyun aynı gün oyuncularla buluşacak.
GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışı yaklaşırken Sony'nin oyuna özel donanım hazırlaması, PlayStation tarafındaki pazarlama çalışmalarının da genişlediğini gösteriyor. Gelecekte her iki markadan bundle kampanyaları da görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: