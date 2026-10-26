Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA 6 temalı PS5 DualSense oyun kolunun Türkiye fiyatı belli oldu

    GTA 6'ya özel olarak tasarlanan ve ışıkta renk değiştiren PS5 DualSense oyun kolunun Türkiye fiyatı 7.499 TL olarak açıklandı. Ürün MediaMarkt'ta listelendi ancak henüz satışa çıkmadı.

    GTA 6 temalı PS5 DualSense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony’nin GTA 6’yı merakla bekleyenler için hazırladığı özel tasarım GTA 6 Dualsense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı belli oldu. MediaMarkt’ta listelenen kontrolcü, Türkiye’de 7.499 TL’ye satışa sunulacak.

    GTA 6 temalı DualSense kontrolcüsü, yurt dışında 10 Eylül’de ön siparişe açıldı ve 19 Kasım’da satışa çıkacağı duyuruldu. MediaMarkt ise kontrolcünün Türkiye fiyatını açıkladı ancak satış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı. Kontrolcünün dünyayla aynı anda 19 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

    Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense kontrolcüsü, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tasarım seçeneğiyle geliyor. Her iki modelde de ortadaki dokunmatik yüzeyde “VI” logosu ve Vice City’nin gece atmosferini yansıtan neon pembe ve neon mor renk detayları bulunuyor. Kontrolcünün tutma yerlerinde ise palmiye ağacı şeklinde üç boyutlu kabartmalar mevcut.

    GTA 6 temalı PS5 DualSense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Kontrolcülerin en dikkat çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştiren kaplaması. Orta bölümdeki geniş renkli yüzey, ortamdaki ışığın şiddetine göre renk değiştiriyor. Bu özellik, DualSense’in özel tasarım kontrolcülerinde daha önce karşımıza çıkmamıştı.
    GTA 6 temalı PS5 DualSense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Bu farklar haricinde DualSense’in tüm özellikleri korunuyor. Herhangi bir fonksiyon farklılığı bulunmuyor. Özel renkleri, kabartma detayları ve ışığa göre değişen kaplamasıyla GTA hayranlarına ve koleksiyonluk oyun aksesuarları arayanlara hitap ediyor. GTA 6 kontrolcüsü oyun ile aynı günde 19 Kasım’da satışa çıkacak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    Profil resmi
    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ghostrunner türkçe yama en iyi çapa makinesi hangisi far cry 2 türkçe yama infamous second son pc samsung u8000f

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix X4
    Omix X4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire Lite
    ACER Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum