GTA 6 temalı PS5 DualSense oyun kolunun Türkiye fiyatı belli oldu

GTA 6 temalı DualSense kontrolcüsü, yurt dışında 10 Eylül’de ön siparişe açıldı ve 19 Kasım’da satışa çıkacağı duyuruldu. MediaMarkt ise kontrolcünün Türkiye fiyatını açıkladı ancak satış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı. Kontrolcünün dünyayla aynı anda 19 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.
Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense kontrolcüsü, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tasarım seçeneğiyle geliyor. Her iki modelde de ortadaki dokunmatik yüzeyde “VI” logosu ve Vice City’nin gece atmosferini yansıtan neon pembe ve neon mor renk detayları bulunuyor. Kontrolcünün tutma yerlerinde ise palmiye ağacı şeklinde üç boyutlu kabartmalar mevcut.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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