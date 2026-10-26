GTA 6 temalı PS5 DualSense oyun kolunun Türkiye fiyatı belli oldu

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Tam Boyutta Gör Sony’nin GTA 6’yı merakla bekleyenler için hazırladığı özel tasarım GTA 6 Dualsense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı belli oldu. MediaMarkt’ta listelenen kontrolcü, Türkiye’de 7.499 TL’ye satışa sunulacak.

GTA 6 temalı DualSense kontrolcüsü, yurt dışında 10 Eylül’de ön siparişe açıldı ve 19 Kasım’da satışa çıkacağı duyuruldu. MediaMarkt ise kontrolcünün Türkiye fiyatını açıkladı ancak satış tarihi hakkında bilgi paylaşmadı. Kontrolcünün dünyayla aynı anda 19 Kasım’da Türkiye’de satışa çıkması bekleniyor.

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Grand Theft Auto VI Limited Edition DualSense kontrolcüsü, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı tasarım seçeneğiyle geliyor. Her iki modelde de ortadaki dokunmatik yüzeyde “VI” logosu ve Vice City’nin gece atmosferini yansıtan neon pembe ve neon mor renk detayları bulunuyor. Kontrolcünün tutma yerlerinde ise palmiye ağacı şeklinde üç boyutlu kabartmalar mevcut.

Tam Boyutta Gör Kontrolcülerin en dikkat çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştiren kaplaması. Orta bölümdeki geniş renkli yüzey, ortamdaki ışığın şiddetine göre renk değiştiriyor. Bu özellik, DualSense’in özel tasarım kontrolcülerinde daha önce karşımıza çıkmamıştı.

Tam Boyutta Gör Bu farklar haricinde DualSense’in tüm özellikleri korunuyor. Herhangi bir fonksiyon farklılığı bulunmuyor. Özel renkleri, kabartma detayları ve ışığa göre değişen kaplamasıyla GTA hayranlarına ve koleksiyonluk oyun aksesuarları arayanlara hitap ediyor. GTA 6 kontrolcüsü oyun ile aynı günde 19 Kasım’da satışa çıkacak.

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GTA 6 temalı PS5 DualSense kontrolcüsünün Türkiye fiyatı

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