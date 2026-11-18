GTA 6'yı PS5 üzerinde Türkçe alt yazı ile oynamak ister misiniz? Bu videoda GTA 6 Türkçe yama yapımını ve kurulumunu adım adım gösteriyoruz! Sizler neler düşünüyorsunuz?

GTA 6'yı PS5 üzerinde Türkçe alt yazı ile oynamak ister misiniz? Bu videoda GTA 6 Türkçe yama yapımını ve kurulumunu adım adım gösteriyoruz! PlayStation 5 üzerinde GTA 6'yı Türkçe altyazı desteğiyle oynamak için kullanabileceğiniz uygulama Couchsubs. Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen bu uygulama hem Windows hem MacOS hem de Android telefon veya tablet gibi ürünlere kurulabiliyor.

Uygulamaya ulaşmak için;

PC: https://couchsubs.enmeraapps.com

Github: https://github.com/yorulmazsinan/couchsubs

PlayStore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.couchsubs.mobile

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