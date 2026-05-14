    GTA 6 Türkiye’de ön sipariş için listelendi: Türkiye fiyatı ortaya çıktı

    Vatan Bilgisayar'da GTA 6 ön sipariş sayfası açıldı ve kısa süre içerisinde yayından kaldırıldı. GTA 6'nın ön sipariş tarihi ve Türkiye fiyatı ortaya çıktı.      

    Oyuncuların yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için bugün pek çok kaynakta ön siparişlerin önümüzdeki hafta başlayacağına yönelik sağlam iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları destekleyen bir gelişme de Türkiye’den geldi. Vatan Bilgisayar’da GTA 6 için ön sipariş sayfası açıldı.

    Bugün öğlen saatlerinde Vatan Bilgisayar’da listelenen ve kısa süre içerisinde yayından kaldırılan GTA 6 sayfasına göre oyun 18 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Kutulu versiyonun Türkiye fiyatı 6.799 TL olacak.

    İddialara göre GTA 6'nın listelendiği sayfa yayından kaldırıldı ve şu an "404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı" hatası veriyor. Öte yandan kapak fotoğrafının yapay zeka ile hazırlanan görsel olduğunu ve stok kodunun "Resident Evil 9 Requiem" oyunu ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var.

    https://www.vatanbilgisayar.com/sony-ps5-oyun-gta-vi.html

    Vatan Bilgisayar daha önce de Google SEO çalışmaları için bazı teknolojik cihazları lansmanından önce web sitesinde listelemiş ve sayfadaki bilgiler doğru çıkmıştı. Ancak bu defa GTA 6 sayfasının internette dolaşan söylentilere dayanarak mı hazırlandığı yoksa doğrudan dağıtıcı kaynaklı bilgilerle mi yayınlandığı henüz netleşmiş değil. Bugün ortaya atılan iddialar doğruysa GTA 6, 18 Mayıs 2026 tarihinde ön siparişe açılacak ve ayrıca oyunun üçüncü fragmanı yayımlanacak.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

