GTA 6 Türkiye’de ön sipariş için listelendi: Türkiye fiyatı ortaya çıktı

GTA 6 Türkiye fiyatı 6.799 TL olarak listelendi
Bugün öğlen saatlerinde Vatan Bilgisayar’da listelenen ve kısa süre içerisinde yayından kaldırılan GTA 6 sayfasına göre oyun 18 Mayıs’ta ön siparişe açılacak. Kutulu versiyonun Türkiye fiyatı 6.799 TL olacak.
İddialara göre GTA 6'nın listelendiği sayfa yayından kaldırıldı ve şu an "404 Aradığınız Sayfa Bulunamadı" hatası veriyor. Öte yandan kapak fotoğrafının yapay zeka ile hazırlanan görsel olduğunu ve stok kodunun "Resident Evil 9 Requiem" oyunu ile aynı olduğunu belirtmekte fayda var.
https://www.vatanbilgisayar.com/sony-ps5-oyun-gta-vi.html
Vatan Bilgisayar daha önce de Google SEO çalışmaları için bazı teknolojik cihazları lansmanından önce web sitesinde listelemiş ve sayfadaki bilgiler doğru çıkmıştı. Ancak bu defa GTA 6 sayfasının internette dolaşan söylentilere dayanarak mı hazırlandığı yoksa doğrudan dağıtıcı kaynaklı bilgilerle mi yayınlandığı henüz netleşmiş değil. Bugün ortaya atılan iddialar doğruysa GTA 6, 18 Mayıs 2026 tarihinde ön siparişe açılacak ve ayrıca oyunun üçüncü fragmanı yayımlanacak.
