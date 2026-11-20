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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6'nın çıkışıyla birlikte Türkiye'deki konsol satışlarında adeta patlama yaşandı. Hepsiburada verilerine göre PlayStation 5 satışları yüzde 88 artarken, genel konsol satışları yüzde 67 yükseldi. GTA 6 aramalarının yüzde 654 arttığı bu süreçte, oyun kolu ve aksesuar satışlarında da rekor artışlar kaydedildi. Yaşanan bu yoğun ilgi sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayıp tüm Türkiye'ye yayıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyuncuların yıllardır beklediği GTA 6, 19 Kasım'da çıkış yaptı.. Konsollara özel olan GTA 6, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de konsol satışlarını ciddi oranda artırdı. Hepsiburada verilerine göre 9-18 Kasım döneminde oyun konsolu satışları, 30 Ekim-8 Kasım dönemine kıyasla yüzde 67 yükseldi. Bu dönemde en dikkat çekici artış yüzde 88 ile PlayStation 5 satışlarında görüldü.

Oyuncuların konsolların yanı sıra oyun deneyimini tamamlayan ekipmanlara da yöneldiği görüldü. Aynı dönemde oyun kolu satışları yüzde 74, konsol aksesuarı satışları yaklaşık yüzde 53, ağ ürünleri satışları yüzde 25 ve dijital oyun kodu satışları yaklaşık yüzde 22 arttı.

GTA 6, internet tarihinin veri trafiği rekorunu kırdı 4 sa. önce eklendi

PS5 satın alan her 100 kişiden 5'i siparişine ikinci bir oyun kolu da ekledi. Bu veri, oyuncuların GTA 6 heyecanını sevdikleriyle birlikte yaşamak istediğini de gösteriyor.

GTA 6 aramaları yüzde 654 yükseldi

Hepsiburada üzerinden yapılan aramalarda da GTA 6 etkisi net bir şekilde görülüyor. 9-18 Kasım döneminde, önceki döneme kıyasla GTA 6 aramaları yüzde 654 arttı. Diğer oyun ve konsol aramalarında da önemli yükselişler kaydedildi.

Bu dönemde Xbox Series X|S aramaları yüzde 348, PS5 Pro aramaları yüzde 183, PSN cüzdan kodu aramaları yüzde 161 ve PS5 aramaları yüzde 98 yükseldi.

Çıkış gününde ilgi daha da arttı

GTA 6 aramalarındaki yoğunluk, oyunun çıkışına saatler kala daha da belirgin hale geldi. 18 Kasım saat 22.00'de GTA 6 aramaları önceki dönemin aynı zaman dilimine göre yaklaşık 19 katına çıktı. Oyunun piyasaya çıktığı 19 Kasım'da ise 12.00-16.00 saatleri arasında arama yoğunluğu önceki dönemin ortalamasının yaklaşık 25 katına ulaştı.

GTA 6 heyecanı Türkiye geneline yayıldı

Hepsiburada verileri, konsol alışverişindeki hareketliliğin büyük şehirlerle sınırlı kalmadığını da ortaya koydu. Konsol siparişlerinde ilk üç büyük şehrin ardından Konya, Manisa, Diyarbakır ve Tekirdağ öne çıktı.

Konsol aksesuarı siparişlerinde ise Muğla ve Samsun, en fazla sipariş veren şehirler arasında yer aldı. Böylece GTA 6'nın çıkışı, Türkiye genelinde oyun konsolu ve aksesuarlarına yönelik alışverişleri hareketlendirdi.

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GTA 6, Türkiye'deki PS5 satışlarını coşturdu: Yüzde 88 artış!

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